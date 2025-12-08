Ce schimbări face Sorana Cîrstea înainte de a renunța la tenis: ”Am început să fac lucruri în afara terenului”

ADVERTISEMENT

Înainte de a renunța definitiv la tenis Sorana Cîrstea a anunțat schimbările pe care le are în vedere. Anul viitor se pregătește să se retragă, dar până atunci are planuri mari în ceea ce privește pasiunea pe care o are încă din copilărie.

Sorana Cîrstea, despre transformările prin care trece

Sorana Cîrstea are o carieră impresionantă în tenis. Clasată pe locul 43 WTA, sportiva din România a dezvăluit într-un podcast transformările la care recurge. Ia în calcul aceste lucruri înainte de a se retrage din circuitul competițional.

Ajunsă la vârsta de 35 de ani, sportiva care a transmis că a reușit să găsească echilibrul între muncă și sport. Iubita afaceristului Alexandru Țiriac a subliniat că a învățat multe de-a lungul carierei sale.

În plus, tenismena este tot mai conștientă de ultimul meci. Cu toate acestea, privește cu mare mândrie în urmă. A adunat amintiri frumoase și este recunoscătoare pentru reușitele pe care le-a bifat până în aceste clipe.

„Am învățat să iubesc tenisul și fac asta pentru mine. Nu fac asta pentru nimeni altcineva, nu o fac pentru părinții mei, pentru antrenori sau pentru oricine altcineva. E alegerea mea.

E cariera mea, așa că voi încerca să profit la maximum. Desigur, cu multe suișuri și coborâșuri, a fost un rollercoaster. Am avut un agent care mi-a spus la începutul carierei mele:

«Sorana, cu cât încerci să stai cât mai mult pe aceeași linie cu victoriile și eșecurile, va fi mai bine pentru tine». N-am înțeles asta prea bine atunci, dar avea dreptate. Am început să fac lucruri în afara terenului”, a explicat Sorana Cîrstea, în podcastul .

Sorana Cîrstea: ”Cred că am găsit acest echilibru”

„Știi, dacă sunt într-un turneu și este a 15-a oară când am fost în orașul și nu am văzut nimic, ei bine, anul ăsta o să merg. Să merg la Turnul Eiffel, la Muzeul Luvru. În felul ăsta, nu s-a simțit de parcă tenisul aștepta ceva de la mine.

Chiar cred că am găsit acest echilibru. Oriunde merg acum încerc să explorez puțin orașul, să beau o cafea cu una dintre fetele care sunt acolo, să merg la o cină drăguță. Am ajuns la vârsta la care sunt mai matură”, a mai spus Sorana Cîrstea, pentru aceeași sursă.

Pe de altă parte, este bucuroasă că viața personală a fost una foarte bună în ultima vreme. Sportiva nu și-a făcut griji în această privință pentru că s-a înțeles bine cu părinții, dar și cu antrenorii.

A apreciat mai mult feedbackul venit din partea apropiaților. Vedeta a trecut printr-o serie de schimbări care au făcut-o să fie mai conștientă de dragostea sa pentru tenis. Sorana Cîrstea iubește ceea ce face și pune mult suflet în tenis.