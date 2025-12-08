Sport

Ce schimbări face Sorana Cîrstea înainte de a renunța la tenis: ”Am început să fac lucruri în afara terenului”

Transformările la care recurge Sorana Cîrstea înainte de a se retrage din circuitul competițional. Jucătoarea de tenis se concentrează pe alte aspecte.
Alexa Serdan
08.12.2025 | 19:30
Ce schimbari face Sorana Cirstea inainte de a renunta la tenis Am inceput sa fac lucruri in afara terenului
Sorana Cîrstea a găsit echilibrul între carieră și viața personală. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Înainte de a renunța definitiv la tenis Sorana Cîrstea a anunțat schimbările pe care le are în vedere. Anul viitor se pregătește să se retragă, dar până atunci are planuri mari în ceea ce privește pasiunea pe care o are încă din copilărie.

Sorana Cîrstea, despre transformările prin care trece

Sorana Cîrstea are o carieră impresionantă în tenis. Clasată pe locul 43 WTA, sportiva din România a dezvăluit într-un podcast transformările la care recurge. Ia în calcul aceste lucruri înainte de a se retrage din circuitul competițional.

ADVERTISEMENT

Ajunsă la vârsta de 35 de ani, sportiva care nu a început să joace tenis întâmplător, a transmis că a reușit să găsească echilibrul între muncă și sport. Iubita afaceristului Alexandru Țiriac a subliniat că a învățat multe de-a lungul carierei sale.

În plus, tenismena este tot mai conștientă de ultimul meci. Cu toate acestea, privește cu mare mândrie în urmă. A adunat amintiri frumoase și este recunoscătoare pentru reușitele pe care le-a bifat până în aceste clipe.

ADVERTISEMENT
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Digi24.ro
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu

„Am învățat să iubesc tenisul și fac asta pentru mine. Nu fac asta pentru nimeni altcineva, nu o fac pentru părinții mei, pentru antrenori sau pentru oricine altcineva. E alegerea mea.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu: ”Am băut o cafea cu moartea”
Digisport.ro
Cristi Chivu: ”Am băut o cafea cu moartea”

E cariera mea, așa că voi încerca să profit la maximum. Desigur, cu multe suișuri și coborâșuri, a fost un rollercoaster. Am avut un agent care mi-a spus la începutul carierei mele:

«Sorana, cu cât încerci să stai cât mai mult pe aceeași linie cu victoriile și eșecurile, va fi mai bine pentru tine». N-am înțeles asta prea bine atunci, dar avea dreptate. Am început să fac lucruri în afara terenului”, a explicat Sorana Cîrstea, în podcastul Tennis Insider Club.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea: ”Cred că am găsit acest echilibru”

„Știi, dacă sunt într-un turneu și este a 15-a oară când am fost în orașul și nu am văzut nimic, ei bine, anul ăsta o să merg. Să merg la Turnul Eiffel, la Muzeul Luvru. În felul ăsta, nu s-a simțit de parcă tenisul aștepta ceva de la mine. 

Chiar cred că am găsit acest echilibru. Oriunde merg acum încerc să explorez puțin orașul, să beau o cafea cu una dintre fetele care sunt acolo, să merg la o cină drăguță. Am ajuns la vârsta la care sunt mai matură”, a mai spus Sorana Cîrstea, pentru aceeași sursă.

Pe de altă parte, jucătoarea de tenis este bucuroasă că viața personală a fost una foarte bună în ultima vreme. Sportiva nu și-a făcut griji în această privință pentru că s-a înțeles bine cu părinții, dar și cu antrenorii.

A apreciat mai mult feedbackul venit din partea apropiaților. Vedeta a trecut printr-o serie de schimbări care au făcut-o să fie mai conștientă de dragostea sa pentru tenis. Sorana Cîrstea iubește ceea ce face și pune mult suflet în tenis.

Gigi Becali, întâmpinat la Super Gala Fanatik 2025 de ziaristul care l-a „mitraliat”:...
Fanatik
Gigi Becali, întâmpinat la Super Gala Fanatik 2025 de ziaristul care l-a „mitraliat”: „Vă iubesc!”. Apariție spectaculoasă a patronului FCSB. Video
Rezultate SuperLiga, etapa 19. UTA – Petrolul 1-0. Victorie dramatică pentru arădeni, cu...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 19. UTA – Petrolul 1-0. Victorie dramatică pentru arădeni, cu gol la ultima fază! Cum arată echipele de start la FC Botoșani – Rapid
Florin Tănase, Fotbalistul Anului în SuperLiga 2025. Lovitură totală pentru mijlocașul FCSB
Fanatik
Florin Tănase, Fotbalistul Anului în SuperLiga 2025. Lovitură totală pentru mijlocașul FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui...
iamsport.ro
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui PSD-ist prins că fura și la noi, deci nu mă surprinde scorul de la Buzău'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!