Ce schimbări pregătește Cristi Chivu pentru finala Cupei Italiei! Patru noi jucători în primul „11” al lui Inter la meciul cu Lazio

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu este fără doar și poate cel mai în vogă antrenor din fotbalul italian. Tehnicianul român a reușit să cucerească titlul în Serie A, iar acum are în față eventul, Inter fiind calificată în finala Cupei Italiei. Actul final al competiției are loc pe Stadio Olimpico din Roma, iar adversara nerazzurrilor este Lazio.

Ce schimbări pregătește Cristi Chivu pentru finala Cupei Italiei

La doar o săptămână și jumătate după ce a cucerit titlul în Serie A, Cristi Chivu este pe punctul de a câștiga un nou trofeu în Italia. Inter este calificată în finala Cupei Italiei, acolo unde va da peste Lazio. Echipa pregătită de Chivu și-a petrecut ultimele zile în capitală, la Roma, în contextul în care a dat peste Lazio și în ultima etapă de campionat.

ADVERTISEMENT

Cu o echipă în care au existat mai mulți jucători menajați, antrenorul român a aplicat o adevărată lecție de fotbal: . Rănită după rezultatul din campionat, cu siguranță Lazio va încerca să răzbune înfrângerea, iar finala Cupei Italiei este prilejul perfect pentru o revanșă.

Totodată, Lazio își joacă ultima șansă pentru participarea în cupele europene, în contextul în care echipa se află pe locul 9 în ierarhie cu doar două etape înainte de finalul stagiunii. Partida de pe Stadio Olimpico este programată miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, iar Cristi Chivu pregătește noi schimbări în echipa de start.

ADVERTISEMENT

a oferit echipele probabile din finala Cupei Italiei. Jurnaliștii au punctat faptul că Maurizio Sarri are de gând să schimbe nu mai puțin de 5 fotbaliști: Tavares, Patric, Taylor, Isaksen și Zaccagni urmând să le ia locul lui Pellegrini, Dele-Bashiru, Rovella, Pedro și Cancellieri. De cealaltă parte, la Inter se preconizează patru modificări: Akanji, Dumfries, Zielinski și Dimarco urmând a începe din primul minut în locul lui Acerbi, Diouf, Mkhitaryan și Augusto.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Cristi Chivu înainte de finala Cupei

FANATIK a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului dintre Lazio și Inter. și a transmis că vor exista mai multe modificări în cadrul echipei de start. Antrenorul român e fericit pentru ce au reușit elevii săi în acest sezon, iar un nou trofeu ar fi doar o încununare a muncii depuse.

ADVERTISEMENT

„Pentru că trebuie să fac parte din ei, au existat unele modificări. În plus, fiind vorba și de o finală, suntem convinși că va fi așa. Trebuie să fim modești, să avem atitudinea corectă, conștienți de faptul că am meritat să câștigăm un sezon, adică titlul de campion, și că am meritat să ajungem până la capăt și în finala Cupei Italiei. Trebuie să o onorăm cât mai bine, la nivelul calităților noastre și al lucrurilor bune pe care le-am făcut în acest sezon. Cu siguranță vom fi pregătiți și mâine seară. Dar ei sunt mai bine (n.r. jucătorii), sunt în formă, astăzi au fost cu noi și mâine mai avem o zi pentru a evalua.

Nu schimbă absolut nimic din ceea ce sunt eu (n.r. câștigarea Cupei Italiei). Eu sunt fericit pentru ei, pentru că am găsit o echipă care se aliniază ambițiilor mele, pentru că am găsit jucători cu mare dorință de a fi competitivi. Încă de la început, de la acea conferință sau interviu făcut de Lautaro Martinez în America, am înțeles cum este el. Aveam deja multe discuții în acea perioadă și înțelesesem cine este, dar ca el sunt mulți. Și cred că forța acestui grup este exact asta: să încerce să înțeleagă ce reprezentăm”, a declarat Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT

Câți bani poate câștiga Inter din finala Cupei Italiei

Dacă Inter va reuși să câștige și Cupa Italiei, atunci sezonul de debut al lui Cristi Chivu ar fi un real succes. Pe lângă trofeu, clubul din Milano poate da și o lovitură financiară importantă. Premiul câștigătoarei din competiție se ridică la 4,4 milioane de euro, pe când învinsa va încasa doar 1,9 milioane de euro. Premiile din Cupa Italiei arată astfel: