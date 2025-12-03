Ce schimbări pregătește Zeljko Kopic pentru duelul cu Farul. „Pariul” lui Andrei Nicolescu ar putea debuta la Dinamo

ADVERTISEMENT

Bucureștenii au în față câteva zile extrem de importante, care pot să definească sezonul la finalul lui, când se va trage linie.

Kopic, gata de schimbări înainte de meciul cu FCSB

Dinamo joacă împotriva celor de la Farul, în deplasare, miercuri, iar peste doar 3 zile au un alt meci important, în campionat, cu FCSB. Așa cum a anunțat la conferința de presă, Zeljko Kopic pregătește schimbări pentru a roti lotul, astfel încât să aibă jucătorii proaspeți și în SuperLiga. Croatul va folosi așadar mai mulți fotbaliști care au evoluat puțin sau deloc în acest sezon.

Unul dintre aceștia este și Casian Soare, tânărul mijlocaș ofensiv transferat în iarna trecută de la Șelimbăr. El a avut primele apariții pentru „câini” în play-off, în sezonul trecut, dar în acest an nu a apucat să prindă minute din cauza că a avut o accidentare la umăr ce l-a ținut în afara gazonului pentru mai multe luni. Stafful lui Dinamo ia în considerare serios să-i ofere șansa debutului în acest sezon lui Soare, la partida cu Farul Constanța.

Șansa tinerilor să-și arate valoarea pentru Dinamo

Pe terenul de la Ovidiu am putea vedea și alți jucători ce nu sunt de prim-plan în SuperLiga. Luca Bărbulescu, cel despre care Andrei Nicolescu spunea în vară că este un pariu pentru el, ar fi și el o variantă pentru Zeljko Kopic în partida cu . Momentan, atacantul nu a apucat nici el să debuteze pentru Dinamo, fiind rezervă în majoritatea confruntărilor din campionat.

pornește meciul cu Farul cu 3 puncte în clasamentul grupei, asta după ce a învins-o pe sora mai mică, CS Dinamo, 3-1, în prima partidă. De cealaltă parte, trupa antrenată de Ianis Zicu a făcut egal în runda inaugurală, 1-1, pe teren lui FC Botoșani, și un nou meci nul ar putea diminua semnificativ șansele de calificare în faza sferturilor de finală ale competiției.

Probleme de lot pentru FCSB și Dinamo înainte de derby

Considerat cel mai important meci din SuperLiga, duelul dintre FCSB și Dinamo a adus un adevărat spectacol în tur. Alb-roșii s-au impus, 4-3, datorită unui hat-trick semnat de Danny Armstrong. Scoțianul are însă probleme medicale și nu a jucat în ultimele partide ale lui Dinamo, iar prezența sa în derby este în pericol. Lista cu indisponibilități e chiar mai mare pentru Zeljko Kopic.

Alexandru Musi, Cristian Mihai și Maxime Sivis sunt și ei loviți, iar la momentul actual pare că nu vor fi pe teren cu FCSB. Trupa lui Charalambous nu e nici ea ferită de probleme. David Miculescu s-a accidentat la ultima partidă, cu Farul, Denis Alibec nu mai joacă în 2025, iar Daniel Bîrligea este și el cu semnul întrebării. De asemenea, Baba Alhassan va absenta pentru că este suspendat.