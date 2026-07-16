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Ce scria, de fapt, pe sticla lui Pickford și de ce era așa disperat că a pierdut-o! Obiectul a ajuns la argentinieni care s-au amuzat teribil

Argentina a trecut de Anglia, scor 2-1, și s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026. La finalul jocului, sud-americanii s-au distrat când au văzut ce scria, de fapt, pe sticla de apă a lui Jordan Pickford.
Traian Terzian
16.07.2026 | 09:15
Ce scria de fapt pe sticla lui Pickford si de ce era asa disperat ca a pierduto Obiectul a ajuns la argentinieni care sau amuzat teribil
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Sticla de apă a lui Jordan Pickford a ajuns în mâinile argentinienilor. Sursă foto: colaj Fanatik
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După revenirea de senzație de la 0-1 în ultimele minute, argentinienii au obținut biletele pentru marea finală. Un moment hazliu s-a petrecut la finalul meciului, când jucătorii campioanei mondiale au descoperit ce scria pe sticla lui Pickford.

Jucătorii argentinieni au pus mâna pe sticla lui Pickford

A fost o nouă seară memorabilă pentru reprezentativa Argentinei, care a întors soarta calificării în duelul din semifinale cu Anglia. Superstarul Leo Messi a fost din nou actorul principal, reușind să paseze decisiv la ambele goluri.

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Așa s-a scris istoria partidei de pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, dar jocul putea să aibă la fel de bine și un alt deznodământ. Englezii erau pregătiți chiar și pentru lovituri de departajare, iar acest lucru s-a putut observa din sticla de apă a lui Jordan Pickford.

În nebunia din final, portarul Angliei a uitat să-și mai ia obiectul de lângă bara porții, iar acesta a ajuns în mâinile maseurului Marcelo D’Andrea. Camerele de luat vederi au surprins momentul în care membrul staff-ului le-a împărtășit descoperirea sa lui Messi, Nico Gonzalez și Marcos Senesi.

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Enzo Fernandez a răsuflat ușurat când a văzut biletul

Căpitanul Argentinei, încruntat, părea că nu reușește să traducă complet textul, iar între cei prezenți a urmat o conversație în timp ce încercau să descifreze ceea ce scrie pe sticla de apă a lui Jordan Pickford.

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Apoi a apărut și Enzo Fernandez, care părea să se regăsească pe listă, și a râs cu o urmă de surpriză. I-a dat un pumn prietenos în piept maseurului și apoi a arătat spre cer, ca și cum ar fi fost recunoscător că nu s-a ajuns atât de departe. Și asta probabil pentru că portarul englez îi citise corect intențiile.

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Câteva ore mai târziu, antrenorul de fitness al sud-americanilor, Luis Martin, a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie detaliată a biletului pe care Pickford îl avea pregătit în cazul în care se ajungea la lovituri de departajare.

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Sticla de apă a lui Jordan Pickford cu însemnările unde ar putea executa argentinenii penalty-urile. Sursă foto: @Luis Martin

Fanii argentinieni în delir după succesul cu Anglia

Victoria în fața Angliei a fost sărbătorită cu mult fast de suporteri pe străzile din Argentina. Sute de mii de fani au petrecut în capitala Buenos Aires calificarea în finală a ”pumelor”, care au acum șansa de a-și apăra trofeul cucerit în urmă cu patru ani.

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În ultimul act al Cupei Mondiale 2026, Argentina va da piept cu Spania lui Lamine Yamal. Întâlnirea este programată duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe MetLife Stadium din New York/New Jersey.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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