Ce scria Nicușor Dan, la 31 de ani, despre mișcarea LGBT: ”Sunt împotrivă. Ultragiază valorile tradiționale”. Ce spune azi candidatul pro-european

Nicușor Dan a fost ironizat, zilele trecute, de premierul Marcel Ciolacu, care a spus că se teme că ar putea ajunge să ”poarte fustă” dacă edilul iese președinte. Șeful PSD făcea aluzie la convingerile politice cu care Nicușor Dan se identifică în calitate de lider al mișcării progresiste.

Nicușor Dan, în 2000: ”Comportamentul homosexual în public ultragiază valorile tradiționale și identitatea mea colectivă”

În ciuda faptului că a fondat USB, , Nicușor Dan a avut tot timpul dificultăți în a-și însuși în totalitate valorile pe care această formațiune le reprezintă în spațiul public. În tinerețe, Nicușor Dan avea păreri diametral opuse față de cele ale USR-ului de azi și se considera mai apropiat de valorile naționaliste decât de cele occidentale.

În anul 2000, Nicușor Dan semna un articol în revista Dilema Veche, în care scria, negru pe alb, că este împotriva .

”Naționalismul ‘meu’ ideologic este sentimentul de identificare a membrilor comunității naționale cu valorile culturale tradiționale și opțiunea pentru primatul acestora în fața altor valori culturale.

Un exemplu la îndemână. Sunt împotriva acceptării comportamentului homosexual în spațiul public, în România. Consider că aceasta ultragiază valorile tradiționale și, astfel, identitatea mea colectivă, legitimă. (…)

Când vorbesc despre incompatibilitatea mea cu contractualismul occidental, vorbesc dintr-o experiență de șase ani la Paris”, scria matematicianul Nicușor Dan, în Dilema Veche.

Ulterior, Nicușr Dan s-a dezis de afirmațiile referitoare la mișcarea LGBT

Articolul a circulat în mediul online, în ultimii zece ani, iar în 2017, Nicușor Dan a confirmat că afirmația îi aparține. El spunea totuși că se dezice de această afirmație și că nu este un homofob. ”Nu (sunt homofob, n.r.). Cum am spus, e o afirmație de care m-am dezis și nu are rost să intrăm în ea. În ceea ce privește, dacă eu aș fi conservator sau progresist, evident că am o opinie, care-i nunațată, nu e deloc fermă într-o direcție sau alta. Fiind în construcția asta cu singura tensiune pe axa asta progresist-conservator, am preferat să nu mă pronunț”, declara Nicușor Dan pentru publicația .

Nicușor Dan a votat la Referendumul pentru familie și a blocat marșul gay

Cu toate că s-a dezis de afirmațiile referitoare la mișcarea LGBT, Nicușor Dan a avut parte de-a lungul timpului de câteva evenimente care i-au trădat convingerile mai degrabă conservatoare.

În 2017, Nicușor Dan a votat la Referendumul pentru familie, chiar cu prețul declanșării unor tensiuni uriașe în USR, care au dus la plecarea lui din fruntea organizației. La vremea respectivă, el s-a poziționat împotriva deciziei Biroului Național, prin care USR a decis să combată modificarea Constituției propusă de Coaliția pentru familie. Edilul nu a dezvăluit niciodată dacă a votat ”pro” sau ”contra” familiei tradiționale.

De asemenea, în 2021, zeci de persoane s-au adunat în fața PMB acuzându-l pe Nicușor Dan că a refuzat autorizarea marșului Bucharest Pride, motivând că acesta se suprapune cu proiectul ”Străzi deschise”, dar și cu un alt miting organizat de Noua Dreaptă. Culmea e că ”marșul fascist” primise deja autorizare din partea edilului. ”Homofobie la primărie”, au strigat reprezentanții mișcării LGBT. Până la urmă, ca urmare a unor negocieri, PMB a autorizat și marșul gay de la București, însă organizatorul a fost amendat de jandarmerie pentru că la eveniment au participat mai multe persoane decât era permis în pandemie.

Și Elena Lasconi, contracandidata lui Nicușor Dan, a recunoscut că a votat la Referendumul pentru familie, însă a făcut-o abia după dezvăluirile făcute de fiica ei, Oana. Scandalul provocat a dus la excluderea Elenei Lasconi din USR, pentru ca ulterior să fie readusă în partid, votată președinte și propusă pentru Cotroceni.

Nici în 2025, Nicușor Dan nu a clarificat dacă e de acord cu parteneriatul civil între persoane de același sex

În fine, Nicușor Dan a fost întrebat și în martie 2025 în legătură cu parteneriatul civil între persoane de același sex, iar politicianul a ezitat să dea un răspuns concret. „Este o chestiune pe care trebuie să o tranşeze societatea. Pe de o parte, există familii, există cupluri chiar heterosexuale care sunt în situaţia de a nu fi căsătorite din diferite motive şi trebuie să existe nişte posibilităţi de a-i vizita la spital, de a lăsa moştenire. Pe de o parte, există o poziţie a părţii conservatoare, a societăţii, care spune că parteneriatul civil este primul pas către legalizarea căsătoriei între persoanele cu acelaşi sex”, a declarat Nicușor Dan la Pro TV.

Candidatul independent la alegerile prezidențiale este de părere că ”societatea trebuie să dezbată” această situație, iar politicienii să fie doar mediatorii unei astfel de dezbateri.