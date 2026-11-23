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, anunțată recent , a intrat în linie dreaptă. scrie că antrenorul român este așteptat marți în Anglia pentru a semna contractul și pentru a fi prezentat oficial. În plus, dacă totul va decurge conform planului, fostul selecționer al României ar putea debuta pe banca echipei chiar miercuri seară.

Ce scrie BBC despre numirea lui Edi Iordănescu la Watford

Atunci, „viespile” joacă în Championship cu Blackburn Rovers pe teren propriu. Așadar, urmează ca fostul antrenor de la Legia Varșovia, printre altele, să îl înlocuiască la echipa de pe „Vicarage Road” pe italianul după rezultatele nesatisfăcătoare obținute la Watford.

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Edi Iordănescu, așteptat marți în Anglia, poate debuta la Watford chiar miercuri seară

Cu această ocazie, jurnaliștii de la BBC Sport i-au făcut o prezentare amplă lui Edi Iordănescu, notând cele mai relevante aspecte referitoare la cariera lui de până acum. De asemenea, au scris și despre tatăl antrenorului român, Anghel Iordănescu, de asemenea fost selecționer al naționalei României: „Watford urmează să-l numească pe Edward Iordănescu în funcția de antrenor principal. Postul de radio BBC Three Counties relatează că tehnicianul român va deveni al șaselea antrenor al ‘viespilor’ în ultimele 18 luni. Această schimbare vine după demiterea lui Alessio Dionisi, survenită în urma înfrângerii cu 4-0 suferite sâmbătă pe terenul celor de la Sheffield United – meci care a reprezentat a 18-a partidă a italianului pe banca tehnică a echipei.

Se preconizează că antrenorul în vârstă de 48 de ani va sosi în Marea Britanie marți pentru a semna contractul. El intenționează să aducă cu sine trei membri ai staff-ului tehnic și speră să fie prezent pe bancă la meciul de miercuri din Championship, de pe teren propriu împotriva celor de la Blackburn Rovers. Iordănescu a condus naționala României la Euro 2024, unde echipa a terminat pe primul loc în grupă, devansând Belgia – într-o grupă în care toate cele patru formații au acumulat câte patru puncte în trei meciuri. Ulterior, România a fost eliminată în optimile de finală, după o înfrângere cu 3-0 în fața Olandei.

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Iordănescu – al cărui tată, Anghel, a pregătit naționala României în trei mandate diferite, conducând echipa la două Campionate Mondiale și două Campionate Europene – s-a despărțit de ultima sa echipă, clubul polonez Legia Varșovia, în octombrie 2025. Aceasta a fost a noua echipă antrenată de tehnicianul de 48 de ani de-a lungul carierei sale de 15 ani, parcurs care a inclus, printre altele, formația bulgară CSKA Sofia, precum și cluburile Steaua București (n.r. FCSB) și CFR Cluj, în țara sa natală.

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Dionisi, care a părăsit echipa în timp ce aceasta se afla pe locul 21 – la patru puncte deasupra zonei retrogradării – fusese numit în funcție abia în luna iunie, după plecarea lui Ed Still, care, la rândul său, a rezistat pe Vicarage Road doar trei luni. Totuși, și Javi Gracia, și Paulo Pezzolano au primit contracte de antrenor principal după plecarea lui Tom Cleverley, în mai 2025.

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Italianul în vârstă de 46 de ani a fost al 12-lea antrenor principal al echipei Watford – fără a-i lua în calcul pe cei interimari – de la finalul sezonului 2020-2021; plecarea sa lasă ‘viespile’ în căutarea celui de-al 25-lea antrenor de la preluarea clubului de către familia Pozzo, în 2012. În cei 145 de ani de existență, clubul a avut 57 de antrenori principali permanenți”.