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Presa din Anglia a scris despre meciul de joi seară din imediat după încheierea partidei de pe „Amex Stadium”. Grație acestei victorii, echipa din Premier League și-a asigurat în mod matematic accederea în fazele eliminatorii ale acestei competiții, măcar în acel play-off pentru calificarea în optimile de finală, în vreme ce oltenii încă sunt nevoiți să își joace viitorul european în ultimele două runde din această grupă unică.

Ce scrie presa din Anglia după Brighton – Craiova 4-0 din Conference League

Așa cum era de așteptat de altfel, jurnaliștii de la au catalogat la final această victorie a „pescărușilor” drept una obținută fără prea mari emoții. De asemenea, au notat și că desfășurarea de evenimente a fost influențată în mod decisiv și de eliminarea Screciu din minutul 39: „Bighton a trecut fără mari emoții de liderul campionatului românesc, Craiova, impunându-se cu 4-0.

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Misiunea Craiovei a devenit aproape imposibilă în minutul 39, când Vladimir Screciu a fost eliminat în urma unei intrări dure asupra lui Matt O’Riley. Jucătorul celor de la Albion a avut noroc că nu a suferit o accidentare gravă. Așa cum era de așteptat, Femi Azeez l-a înlocuit pe O’Riley la pauză, iar ‘Pescărușii’ au reluat rapid asediul asupra oaspeților”.

Ibrahim Osman a avut o „seară de neuitat”

De asemenea, jurnaliștii de la au scos în evidență în mod special evoluția excelentă avută în acest meci de Ibrahim Osman, marcator al unei duble: „Albion a trecut cel mai recent test european fără prea mari dificultăți, iar Ibrahim Osman a avut parte de o seară de neuitat. Extrema din Ghana a marcat două goluri, a contribuit la un altul și a creat numeroase probleme, în timp ce echipa sa a trecut categoric, cu 4-0, de campioana României, Universitatea Craiova, pe stadionul Amex.

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Au dominat pe tot parcursul jocului, iar Maxim De Cuyper și Charalampos Kostoulas și-au trecut, de asemenea, numele pe lista marcatorilor. Obiectivul a fost pe deplin realizat, jucătorii din lot profitând de ocaziile primite pentru a ieși în evidență. Gazdele au operat opt ​​modificări în formula de start față de meciul de la Hull. Poate și mai surprinzător, au existat tot opt ​​schimbări în unsprezecele de start și față de precedenta lor partidă europeană, disputată la Getafe”.