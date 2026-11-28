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Sâmbătă seară, în cadrul etapei cu numărul 13 din Serie A, patronată de Dan Șucu, scor 4-0, golurile venind începând din minutul 29, după ce anterior „grifonii” rataseră câteva ocazii mari de gol. Grație acestei victorii, echipa din Milano se menține la 3 puncte în spatele liderului Lazio și trece provizoriu peste AS Roma în clasament, cu avantaj de două puncte, doar că gruparea din „Cetatea Eternă” încă nu a jucat în această rundă.

Ce scrie presa din Italia după Inter – Genoa 4-0

Așadar, la finalul partidei de pe „Giuseppe Meazza”, presa din Italia a notat, așa cum se întâmplă în mod tradițional de altfel, câteva considerații despre acest joc. Astfel, jurnaliștii de la au scos în evidență în mod special tocmai faptul că Inter reușește prin această victorie să îi dea o replică pe măsură lui Lazio și astfel să mențină strânsă lupta din fruntea clasamentului din Serie A.

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„Inter îi răspunde lui Lazio. O victorie la patru goluri împotriva lui Genoa și al doilea succes la rând fără gol primit (n.r. după 2-0, tot pe teren propriu, cu VfB Stuttgart în Champions League)”, au titrat ei, iar în textul articolului respectiv au punctat și că această victorie vine excelent pentru echipa lui , în contextul egalului de etapa trecută de pe terenul celor de la Atalanta.

Echipa lui Cristi Chivu rămâne aproape de liderul din Serie A, Lazio

De asemenea, cei de la au notat în mod special despre „spectacolul” oferit de Lautaro Martinez și Marcus Thuram în acest meci Inter – Genoa, iar cei de la au evidențiat prestația portarului Provedel, cel care i-a „scos” pe interiști în două momente importante, înainte de marcarea primului gol.

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În plus, jurnaliștii de la publicațiile „de casă” ale Interului, și , l-au lăudat și ei pe Provedel, dar și pe Sucic, cu mențiuni speciale pentru Curtis Jones, cel care a fost așteptat pentru destul de mult timp să își facă apariția în primul 11 al echipei antrenate de Cristi Chivu.