Ce scrie presa internațională despre alegerile pentru Primăria Capitalei. „Un candidat de extremă dreapta era favorit”. Ce s-a scris în China și Rusia

Presa internațională a vorbit despre alegerile pentru fotoliul de primar al Capitalei. Scrutinul s-a desfășurat duminică, 7 decembrie, iar câștigătorul a fost candidatul PNL Ciprian Ciucu, cu un scor de 36,16%.

Ce scrie presa internațională despre alegerile din București

Agenția de presă Reuters a menționat despre victoria obținută de Ciprian Ciucu, subliniind faptul că a învins un candidat de extremă dreaptă: „Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliţie pro-europeană şi învingând un candidat de extremă dreapta care era favorit să câştige”.

Tot Reuters relatează că Ciprian Ciucu este „un aliat apropiat al premierului liberal Bolojan, care a obţinut circa 36 la sută din voturi, potrivit rezultatelor preliminare oficiale”. Aceeași agenție a menționat și că votul „a avut loc la un an după ce România a anulat alegerile prezidenţiale din cauza suspiciunilor de interferenţă rusă care favorizau un candidat de extremă dreapta”.

Agenția EFE o aduce în discuție și pe . Jurnaliștii menționează că a fost împiedicată „o victorie a extremei drepte, care ar fi provocat cu siguranță mari tensiuni în cadrul coaliției de guvernare”.

„Cu peste 99% din voturi numărate, [Ciucu] s-a impus astfel în fața jurnalistei de televiziune Anca Alexandrescu și a social-democratului Daniel Băluță. Ciucu a împiedicat astfel o victorie a extremei drepte, care ar fi provocat cu siguranță mari tensiuni în cadrul coaliției de guvernare formate din liberali (PNL), social-democrați (PSD), centriști (USR) și partidul minorității maghiare (UDMR)”, mai scrie EFE.

Și în presa germană s-a scris despre acest eveniment. Bayerischer Rundfunk notează că „alegerile pentru primărie din capitala României au fost câștigate în mod surprinzător de un liberal, un aliat apropiat al prim-ministrului Illie Bolojan”.

Ce spune presa de la Beijining și Moscova

Și în China s-a scris despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Publicația chineză Xinhua a menționat, în același timp, că funcția de primar al Capitalei este vacantă din luna mai, atunci când Nicușor Dan a câștigat funcția de președinte al României.

„Românii s-au prezentat duminică la urne pentru alegerile locale parțiale, capitala București alegând un nou primar. Funcția de primar al orașului este vacantă din luna mai, când fostul primar Nicușor Dan a fost ales președinte. (…) Zece candidați sunt susținuți de partide politice, iar șapte candidează ca independenți”, scrie Xinhua.

Presa de la Moscova și a subliniat că „transformă Bucureștiul în proiectul vieții sale și întărește, totodată, poziția lui Ilie Bolojan în coaliția de guvernare și în interiorul PNL”.

Cu toate acestea, rușii spun și că este „prima mare înfrângere pentru președintele Nicușor Dan”, deoarece candidatul susținut de șeful statului, Cătălin Drulă (USR), s-a poziționat pe locul patru, „la o diferență considerabilă față de câștigător”.