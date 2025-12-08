News

Ce scrie presa internațională despre alegerile pentru Primăria Capitalei. „Un candidat de extremă dreapta era favorit”. Ce s-a scris în China și Rusia

Subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei a ocupat un loc și în presa internațională. Ce s-a scris în Beijing și Moscova despre acest eveniment
Codrina Menţel
08.12.2025 | 09:00
Ce scrie presa internationala despre alegerile pentru Primaria Capitalei Un candidat de extrema dreapta era favorit Ce sa scris in China si Rusia
Ce scrie presa internațională despre alegerile pentru Primăria Capitalei.
ADVERTISEMENT

Presa internațională a vorbit despre alegerile pentru fotoliul de primar al Capitalei. Scrutinul s-a desfășurat duminică, 7 decembrie, iar câștigătorul a fost candidatul PNL Ciprian Ciucu, cu un scor de 36,16%.

Ce scrie presa internațională despre alegerile din București

Agenția de presă Reuters a menționat despre victoria obținută de Ciprian Ciucu, subliniind faptul că a învins un candidat de extremă dreaptă: „Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliţie pro-europeană şi învingând un candidat de extremă dreapta care era favorit să câştige”.

ADVERTISEMENT

Tot Reuters relatează că Ciprian Ciucu este „un aliat apropiat al premierului liberal Bolojan, care a obţinut circa 36 la sută din voturi, potrivit rezultatelor preliminare oficiale”. Aceeași agenție a menționat și că votul „a avut loc la un an după ce România a anulat alegerile prezidenţiale din cauza suspiciunilor de interferenţă rusă care favorizau un candidat de extremă dreapta”.

Agenția EFE o aduce în discuție și pe Anca Alexandrescu. Jurnaliștii menționează că a fost împiedicată „o victorie a extremei drepte, care ar fi provocat cu siguranță mari tensiuni în cadrul coaliției de guvernare”.

ADVERTISEMENT
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion...
Digi24.ro
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu

„Cu peste 99% din voturi numărate, [Ciucu] s-a impus astfel în fața jurnalistei de televiziune Anca Alexandrescu și a social-democratului Daniel Băluță. Ciucu a împiedicat astfel o victorie a extremei drepte, care ar fi provocat cu siguranță mari tensiuni în cadrul coaliției de guvernare formate din liberali (PNL), social-democrați (PSD), centriști (USR) și partidul minorității maghiare (UDMR)”, mai scrie EFE.

ADVERTISEMENT
Shakira nu s-a putut abține, după
Digisport.ro
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique

Și în presa germană s-a scris despre acest eveniment. Bayerischer Rundfunk notează că „alegerile pentru primărie din capitala României au fost câștigate în mod surprinzător de un liberal, un aliat apropiat al prim-ministrului Illie Bolojan”.

Ce spune presa de la Beijining și Moscova

Și în China s-a scris despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Publicația chineză Xinhua a menționat, în același timp, că funcția de primar al Capitalei este vacantă din luna mai, atunci când Nicușor Dan a câștigat funcția de președinte al României.

ADVERTISEMENT

„Românii s-au prezentat duminică la urne pentru alegerile locale parțiale, capitala București alegând un nou primar. Funcția de primar al orașului este vacantă din luna mai, când fostul primar Nicușor Dan a fost ales președinte. (…) Zece candidați sunt susținuți de partide politice, iar șapte candidează ca independenți”, scrie Xinhua.

Presa de la Moscova l-a citat pe Ciprian Ciucu și a subliniat că „transformă Bucureștiul în proiectul vieții sale și întărește, totodată, poziția lui Ilie Bolojan în coaliția de guvernare și în interiorul PNL”.

Cu toate acestea, rușii spun și că este „prima mare înfrângere pentru președintele Nicușor Dan”, deoarece candidatul susținut de șeful statului, Cătălin Drulă (USR), s-a poziționat pe locul patru, „la o diferență considerabilă față de câștigător”.

Ciprian Ciucu lămurește tensiunile din relația cu Nicușor Dan: „Acolo s-a rupt ceva....
Fanatik
Ciprian Ciucu lămurește tensiunile din relația cu Nicușor Dan: „Acolo s-a rupt ceva. E timpul pentru o resetare”
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
Fanatik
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
Gigi Becali, ironii acide la adresa Ancăi Alexandrescu. Cum ar fi arătat Capitala...
Fanatik
Gigi Becali, ironii acide la adresa Ancăi Alexandrescu. Cum ar fi arătat Capitala cu ea primar: „Bucureștenii nu mai aveau nici apă caldă, nici căldură”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport:...
iamsport.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport: ”E preferatul meu!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!