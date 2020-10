Ce scrie presa internațională despre eliminarea Anei Bogdan de la Roland Garros: ”A avut o poziţie curajoasă”

Ana Bogdan (27 de ani) a făcut un meci bun azi, în turul secund de la Roland Garros, contra Sofiei Kenin (jucătoare din America, 21 de ani), a patra favorită a competiției. Totuși, sportiva noastră a fost învinsă cu 6-3, 3-6, 2-6 după mai bine de o oră de joc.

”Totuși, nu a fost atât de simplu pe cât pare (n.r. – pentru Kenin), în cele din urmă: de la 0-40, la 1-5 în decisiv, Bogdan a transformat penultimul game al meciului într-o mini-epopee de șapte minute.

A salvat cele trei puncte de meci, și-a luat game-ul, apoi a avut două puncte de break în următorul game, care a ajuns să fie aproape la fel de lung (șase minute și 33 de secunde). Dar Kenin a câștigat și a ajuns în turul trei”, notează The Guardian.

Câți bani a câștigat din tenis Ana Bogdan

”Bogdan a avut o ultimă poziție curajoasă, salvând trei puncte de meci la rând ca să prelungească setul decisiv. Apoi a pus iar presiune pe Kenin, având trei mingi de break, în momentul în care americanca servea pentru meci”, se arată pe site-ul WTA.

Tenismena din Sinaia, locul 93 WTA, a luptat de la egal la egal cu americanca, dar a clacat în actul decisiv. Pentru meciurile de la Paris, Ana Bogdan va lua 84.000 de euro. În același timp, sportiva noastră a câștigat mai bine de 1,4 milioane de dolari de-a lungul timpului din tenis.

Dacă ar fi învins-o pe jucătoarea din America, românca ar fi atins în premieră turul al treilea la Roland Garros. În urmă cu doi ani, Ana Bogdan a fost învinsă în turul secund la Paris.

”Am început să mă focusez pe ea și ce face în loc să mă gândesc la ce fac eu”

La un turneul de Grand Slam sportiva din Sinaia a ajuns cel mai departe în turul al treilea la Australian Open, în 2018. Tot în 2018, Ana Bogdan a fost la cea mai bună clasare a sa în ierarhia WTA: locul 59.

Ana Bogdan are regrete după înfrângerea cu jucătoarea din America: ”Trebuia să am mai mult curaj și mai multă stăpânire de sine la 3-3. Și mult mai multă răbdare. A fost un moment în care am început să mă focusez pe ea și ce face în loc să mă gândesc la ce fac eu. În setul doi, pe la 4-3, a început să pună presiune și eu m-am retras”.

Sportiva din România a avut emoții după accidentarea de la Praga: ”M-am simțit bine pe teren astăzi, chiar dacă am avut ceva emoții. Era primul meci după o pauză lungă și după o accidentare foarte gravă pe care am suferit-o la Praga. Singurul lucru mi-a fost de eventuale scurte pe care le punea ea și trebuia să pornesc repede spre minge. Dar fizic nu mai am nicio problemă, nicio durere după acea accidentare. Totuși, din punct de vedere mental mai există puțină teamă”.

