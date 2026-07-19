Ce scriu bulgarii despre Ștefan Baiaram înainte de Levski – Universitatea Craiova! Cum este prezentat „decarul“ campioanei României

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Universitatea Craiova și Levski Sofia se pregătesc pentru unul dintre cele mai atractive dueluri din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, iar interesul este deja uriaș și în Bulgaria. Presa de la sud de Dunăre a analizat foarte atent în ultimele zile formația pregătită de Filipe Coelho, iar unul dintre jucătorii care au atras atenția înaintea confruntării de miercuri este Ștefan Baiaram, omul care a strălucit în victoria cu UTA Arad.

Bulgarii îl prezintă pe Ștefan Baiaram drept unul dintre oamenii-cheie ai Universității Craiova

Publicația bulgară i-a dedicat un material lui Ștefan Baiaram, cu doar câteva zile înaintea primei manșe dintre Levski Sofia și Universitatea Craiova. Jurnaliștii de la Sofia îl prezintă pe „decarul” campioanei României drept unul dintre fotbaliștii care pot face diferența în dubla din preliminariile Ligii Campionilor.

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Bulgarii au remarcat , subliniind că fotbalistul Universității Craiova a schimbat cursul partidei după intrarea sa pe teren. Ei mai amintesc faptul că extrema oltenilor a oferit pasa decisivă la golul lui Samuel Teles, după care și-a trecut și numele pe lista marcatorilor. Totodată, publicația reamintește că Baiaram a înscris și în dubla cu ML Vitebsk, contribuind la calificarea echipei lui Filipe Coelho în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Declarațiile lui Baiaram au trecut imediat Dunărea

Materialul celor de la Dsport.bg arată că, înaintea dublei dintre Levski Sofia și Universitatea Craiova, atenția presei bulgare începe să se îndrepte tot mai mult și asupra celor mai importanți jucători ai formației pregătite de Filipe Coelho.

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Jurnaliștii de la Dsport.bg au preluat chiar și declarațiile oferite de Ștefan Baiaram după succesul cu UTA Arad, acordând o atenție deosebită pasajelor în care fotbalistul Universității Craiova vorbește despre confruntarea cu Levski Sofia.

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„Va fi o competiție complet diferită. Va fi un meci foarte greu. Levski a câștigat clar ultimul meci de acasă, cu 4-0. Ne așteaptă un duel dificil, însă noi avem un grup puternic, cu jucători experimentați. Sunt convins că vom obține un rezultat pozitiv, iar acasă ne vom califica mai departe”, a declarat Ștefan Baiaram, citat de publicația bulgară.

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Ștefan Baiaram, în atenția cluburilor din străinătate! Ce echipă ar alege starul Craiovei

Ștefan Baiaram este unul dintre produsele vandabile ale Universității Craiova, iar în schimbul său. Starul din Bănie a început foarte bine acest sezon și simte că acesta poate fi momentul în care să facă pasul spre un campionat mai puternic, însă pentru un moment toată atenția sa este la Universitatea Craiova.

El a intrat pe teren în repriza a doua a meciului cu UTA și a fost desemnat omul meciului, iar la finalul partidei a dezvăluit că orice echipă cu tradiție și nume mare sună bine în ceea ce privește un transfer: „A fost un joc destul de greu, mai ales în prima repriză, când ei au stat foarte bine în teren și au avut câteva ocazii. Am arătat că suntem o echipă puternică în repriza secundă. În momentul de față eu mă simt foarte bine, m-am pregătit foarte bine. Am avut multe șanse și meciul trecut, dar mă bucur că astăzi mi-am ajutat echipa.

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A mai trecut un an peste mine, sunt mult mai matur acum. Cu siguranță, dacă jocul meu va arăta la fel, o să atrag atenția anumitor echipe. Am învățat să mă focusez doar pe evoluțiile mele din teren. Cu siguranță voi atrage atenția mai multor cluburi. Sună bine orice echipă cu nume și tradiție mare, nu doar Anderlecht, dar momentan sunt aici și mă bucur de fiecare meci la această echipă. În campionat, sunt de părere că avem un lot numeros și foarte bun valoric și că le va fi greu adversarelor să ne învingă”, a declarat Ștefan Baiaram, la

Bulgarii au format cozi impresionante la casele de bilete. Sold-out la Levski – Universitatea Craiova

Dacă suporterii Universității Craiova pregătesc o adevărată invazie alb-albastră la Sofia, nici fanii lui Levski nu au rămas indiferenți. Potrivit imaginilor publicate de Sportal.bg, sute de suporteri s-au prezentat la casele de bilete încă din primele ore ale zilei pentru a-și asigura un loc la partida de miercuri seară.

În filmarea publicată de jurnaliștii bulgari se observă o coadă întinsă pe zeci de metri, formată din bărbați, femei și copii, toți dornici să prindă un bilet pentru duelul cu Universitatea Craiova. Interesul pentru confruntarea de pe stadionul „Georgi Asparuhov” este unul foarte ridicat, iar atmosfera se anunță una incendiară. În aceste condiții, meciul dintre Levski Sofia și Universitatea Craiova se va disputa cu stadionul plin.