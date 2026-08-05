Ce scriu experții străini despre David Popovici înainte de Europene. Românul, de neatins: „Va exista o cursă, dar nu pentru aur!”

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Apropierea Campionatelor Europene de înot readuce în prim-plan atenția presei internaționale asupra lui David Popovici, sportivul român fenomen. Deși pe lista de start se află nume grele ale înotului mondial, experții străini consideră că în proba de 200 de metri liber lupta pentru podium este deja decisă în mare măsură.

Cum îl descriu specialiștii pe David Popovici înainte de Europene

Campionatele Europene de natație din 2026 se desfășoară în perioada 31 iulie – 16 august și sunt principalul obiectiv al lui David Popovici, sportivul român care înaintea debutului în competiție. Specialiștii străini au notat deja câteva aspecte importante despre înotătorul nostru, fiind cotat foarte bine înaintea probei de 200 de metri liber.

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„Va exista o cursă, dar nu pentru aur! Nimeni nu îi va putea sta în cale lui David Popovici la 200 metri liber. Argintul și bronzul par să fie adevărata atracție a acestei probe”, notează specialiștii la SwimSwam și Swimming World Magazine. Ierarhia stabilită de experți îl plasează pe român detașat în frunte, chiar dacă adversari de calibru precum Matt Richards (Marea Britanie), Lukas Maertens (Germania), James Guy sau Carlos D’Ambrosio au înregistrat timpi solizi (sub 1:45.20) în ultimul an. Cu cel mai bun timp european al sezonului (1:44.48), Popovici este considerat de neajuns când intră în ritmul său maxim.

David Popovici vizează titlul de MVP, în detrimentul lui Leon Marchand

„Popovici este neînvins la competițiile internaționale majore la 200 metri liber”, au mai notat experții. Pe lângă dominația de la 200m liber, jurnaliștii de la Swimming World Magazine estimează că David Popovici, cel care , va ataca în forță și proba de 100m liber. Experții îl văd capabil să repete la Paris performanța uriașă reușită la Mondialele de anul trecut de la Singapore, dar și la ultimele două ediții de Europene de seniori (Roma 2022 și Belgrad 2024), unde a bifat de fiecare dată „dubla” istorică de aur.

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Această formă senzațională pot culmina cu îndeplinirea unui obiectiv măreț, acela de a obține titlul de MVP al Campionatelor Europene. Leon Marchand, principalul său rival, este accidentat și are șanse minime să cucerească mai mult de o medalie de aur la acest turneu. Astfel, David are drum liber pentru a deveni vedeta incontestabilă a competiției, chiar în inima Franței, țara lui Leon Marchand.

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Programul lui David Popovici în proba de 200m liber, la Europenele de la Paris

Deși competiția a început de pe 31 iulie, mai durează puțin până când îl vom vedea pe David Popovici în acțiune. Mai jos, puteți vedea datele exacte în care românul își va începe aventura de la acest turneu:

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Joi, 13 august (sesiunea de dimineață): Serii de calificare

Joi, 13 august (sesiunea de seară): Semifinale

Vineri, 14 august (sesiunea de seară): Marea Finală