Sport

Ce scriu italienii după ce Genoa a pierdut în Giulești cu Rapid: „Derby-ul special al președintelui Dan Șucu” / „Teren nesatisfăcător”

Ce scrie presa din Italia după meciul amical Rapid - Genoa 2-0: „De Rossi va avea mult de lucru”. Incidente în tribune pe final de partidă și o accidentare aparent destul de serioasă
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.10.2026 | 22:15
Ce scriu italienii dupa ce Genoa a pierdut in Giulesti cu Rapid Derbyul special al presedintelui Dan Sucu Teren nesatisfacator
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Ce scriu italienii după ce Genoa a pierdut în Giulești cu Rapid. Foto: Bogdan Ciutacu / Fanatik
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Presa din Italia, în special cea apropiată de Genoa în mod evident, a scris despre meciul amical pierdut de „grifoni” vineri seară în Giulești cu Rapid, scor 0-2. Jurnaliștii au notat în mod special faptul că echipa antrenată de Daniele De Rossi s-a prezentat la această partidă de pregătire într-un context special.

Ce scriu italienii după meciul amical Rapid – Genoa 2-0

Mai exact, este vorba despre faptul că formația rossoblu a avut probleme de efectiv, în primul rând prin prisma jucătorilor plecați la echipele naționale în această perioadă, dar și din cauza unor accidentări. În plus, la această situație s-a mai adăugat după meciul cu Rapid și accidentarea lui Lorenzo Colombo. 

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Jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com au notat că acest meci a reprezentat „derby-ul special al președintelui Șucu”, bineînțeles în contextul deja bine cunoscut în care omul de afaceri român este acționar majoritar la ambele cluburi: „Meciul amical al lui Genoa de pe teritoriu românesc s-a încheiat cu o înfrângere cu 2-0. Echipa lui Daniele De Rossi a fost învinsă de Rapid București în derby-ul special al președintelui Dan Șucu”. 

„Teren cu adevărat nesatisfăcător” și incidente în tribune pe final

Cei de la Genoa News 1893 au concluzionat că: „Antrenorul de Rossi va avea mult de lucru. Trebuie spus încă o dată că echipei îi lipseau mulți jucători, dar asta nu poate fi o scuză”. Nu în ultimul rând, site-ul buoncalcioatutti.it a scos în evidență în mod special faptul că gazonul nu s-a prezentat chiar în cele mai bune condiții posibile la acest meci:

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„Un amical cu o mie de absențe din cauza accidentărilor și a angajamentelor internaționale, complicat și mai mult de accidentarea lui Colombo, un teren cu adevărat nesatisfăcător și o lovitură liberă care, cu puțin ghinion, a îngreunat jocul pentru rossoblu la începutul reprizei secunde.

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Nota cea mai strălucitoare a venit din cele 90 de minute ale lui Traorè, cele mai bune ale lui Grifonului, și El Shaarawy, alături de cei aproape două sute de fani care au călătorit de la Genova la București. Cu siguranță nu a fost o seară plăcută la București, mai ales pentru moralul echipei înaintea meciului cu Fiorentina”. În finalul amicalului din Giulești, s-au produs și câteva incidente în sectorul fanilor italieni, dar acest subiect nu a fost abordat de presa din Peninsulă până la momentul redactării acestui articol.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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