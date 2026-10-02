Ce scriu italienii după ce Genoa a pierdut în Giulești cu Rapid: „Derby-ul special al președintelui Dan Șucu” / „Teren nesatisfăcător”

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Presa din Italia, în special cea apropiată de Genoa în mod evident, a scris despre Jurnaliștii au notat în mod special faptul că echipa antrenată de Daniele De Rossi s-a prezentat la această partidă de pregătire într-un context special.

Ce scriu italienii după meciul amical Rapid – Genoa 2-0

Mai exact, este vorba despre faptul că formația rossoblu a avut probleme de efectiv, în primul rând prin prisma jucătorilor plecați la echipele naționale în această perioadă, dar și din cauza unor accidentări. În plus, la această situație s-a mai adăugat după meciul cu Rapid și accidentarea lui

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Jurnaliștii de la au notat că acest meci a reprezentat „derby-ul special al președintelui Șucu”, bineînțeles în contextul deja bine cunoscut în care : „Meciul amical al lui Genoa de pe teritoriu românesc s-a încheiat cu o înfrângere cu 2-0. Echipa lui Daniele De Rossi a fost învinsă de Rapid București în derby-ul special al președintelui Dan Șucu”.

„Teren cu adevărat nesatisfăcător” și incidente în tribune pe final

Cei de la au concluzionat că: „Antrenorul de Rossi va avea mult de lucru. Trebuie spus încă o dată că echipei îi lipseau mulți jucători, dar asta nu poate fi o scuză”. Nu în ultimul rând, site-ul a scos în evidență în mod special faptul că gazonul nu s-a prezentat chiar în cele mai bune condiții posibile la acest meci:

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„Un amical cu o mie de absențe din cauza accidentărilor și a angajamentelor internaționale, complicat și mai mult de accidentarea lui Colombo, un teren cu adevărat nesatisfăcător și o lovitură liberă care, cu puțin ghinion, a îngreunat jocul pentru rossoblu la începutul reprizei secunde.

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Nota cea mai strălucitoare a venit din cele 90 de minute ale lui Traorè, cele mai bune ale lui Grifonului, și El Shaarawy, alături de cei aproape două sute de fani care au călătorit de la Genova la București. Cu siguranță nu a fost o seară plăcută la București, mai ales pentru moralul echipei înaintea meciului cu Fiorentina”. În finalul amicalului din Giulești, s-au produs și câteva , dar acest subiect nu a fost abordat de presa din Peninsulă până la momentul redactării acestui articol.