Ce scriu marile ziare de sport din Spania despre Dinamo – Barcelona: “Meci în condiţii speciale!” Jurnaliştii madrileni, zero interes

Chiar dacă este vorba de un duel din grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, unde Barcelona este campioana en-titre, ziarele din Spania au acordat spaţii destul de mici partidei cu Dinamo. Un motiv este şi acela că echipa de fotbal a catalanilor o întâlneşte, în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, pe Napoli, în play-off-ul Europa League.

Dinamo – Barcelona, în ziarele de sport din Catalonia: “Să lăsăm sentimentalismele”

Mundo Deportivo, ziarul de casă al Barcelonei, a titrat: “Barca vizitează Dinamo de Pascual”. Catalanii au scris că cele două echipe au obiective diferite, conform poziţiilor în clasament, iar ultimele patru partide vor fi cruciale. Barcelona vrea să prindă locul 2 din grupă, ceea ce ar aduce calificarea directă în sferturi, în timp ce Dinamo trage la locul 6, ceea ce ar însemna un loc în play-off.

În Sport, jurnaliştii catalani au oferit o pagină meciului . Aceştia au susţinut că formaţia catalană trebuie să obţină toate punctele puse în joc din ultimele patru partide, iar adversarii “dulăilor” au aproape tot lotul valid.

“Champions cu o curiozitate. Va fi un duel în condiţii speciale, cu Xavi Pascual. Să uităm turneele naţionalelor, echipa blaugrana are nevoie de mai mult pentru a-şi apăra trofeul şi asta trebuie să înceapă azi, în capitala României. Să lăsăm sentimentalismele, Barcelona are în faţă patru meciuri pentru a-şi asigura cel puţin locul 2, aşa că are nevoie de cele 8 puncte din aceste partide.

Carlos Ortega (n.r. antrenorul Barcelonei) va avea aproape tot lotul la dispoziţie, după ce Timothey N’Guessan a fost recuperat. Singura absenţă este cea a pivotului Luis Frade”, au scris cei de la Sport.

Ziarele din Madrid, rânduri puţine despre Dinamo – Barcelona

AS, ziar care apare în Madrid, nu a acordat un spaţiu prea mare meciului Dinamo – Barcelona. Ibericii s-au rezumat să publice câteva scurte declaraţii date de cei doi antrenori, Xavi Pascual şi Carlos Ortega. Lucrurile au stat altfel pe site-ul cotidianului, unde articolul a fost sensibil mai mare.

Spaniolii i-au remarcat pe Raul Nantes, Valentín Ghionea, Mohamed Shebib şi Cedric Sorhaindo, cei mai buni marcatori ai lui Dinamo în grupele Ligii Campionilor, dar şi pe Saeid Heidarirad sau Amine Bannour.

În Marca, cel mai important ziar spaniol, meciul Dinamo – Barcelona a trecut neobservat. Pe site-ul ibericilor a fost publicat un interviu cu Xavi Pascual, de pe EFE, însă fără ca partida din Sala Polivalentă să aibă parte de o avancronică.

Ce a spus Xavi Pascual în interviul pentru EFE

Înaintea meciului Dinamo – Barcelona, Xavi Pascual a oferit un scurt interviu pentru EFE. Antrenorul “dulăilor” a susţinut că spaniolii sunt favoriţi şi a dezvăluit ce dezavantaj vor avea jucătorii lui în .

“Trebuie să fim realişti, Barcelona este superioară. Suntem o echipă în construcţie. Până acum am jucat în sala noastră, care este mai mică. Cu Barcelona vom juca în Sala Polivalentă, care este mult mai mare.

Pentru noi şi fanii noştri este un dezavantaj, mai ales că doar 30% din locuri pot fi ocupate. Este foarte important, pentru un proiect nou cum este al nostru, un meci cu Barcelona.

Suntem o echipă care nu este încă obişnuită cu acest tip de competiţie, astfel că jucătorilor le este greu să fie 100% la fiecare două-trei zile”, a spus Xavi Pascual.