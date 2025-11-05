Ce scriu olandezii și ce notă a primit Dennis Man în Champions League. Antrenorul lui PSV Eindhoven, nemulțumit după remiza cu Olympiacos

ADVERTISEMENT

PSV Eindhoven a scos un punct pe terenul lui Olympiacos cu un gol marcat în prelungiri și speră în continuare la calificarea în fazele eliminatorii. Dennis Man nu a impresionat și a primit o notă pe măsură.

Dennis Man, notă mică în Champions League

Antrenorul lui PSV Eindhoven, Peter Bosz, l-a folosit titular în banda dreaptă a atacului pe Dennis Man, dar internaționalul român nu a avut cea mai bună prestație în partida cu Olympiacos.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul, care împotriva lui Napoli, a fost schimbat acum în minutul 58 cu Couhaib Driouech. El a fost notat cu 6,2 pe Sofascore, a treia cea mai mică notă a jucătorilor prezenți pe teren.

Note mai mici decât Man au primit coechipierii săi Ismael Saibari (5,5) și Ivan Perisic (5,9). Cel mai bun jucător de pe teren a fost ales portughezul Gelson Martins de la Olympiacos (8,0), în timp ce de la oaspeți remarcatul a fost atacantul american Ricardo Pepi (7,8), autorul golului egalizator.

ADVERTISEMENT

Ce a scris presa olandeză despre Dennis Man

Presa olandeză a fost și mai dură cu Dennis Man, considerând dezamăgitoare prestația acestuia în . Publicația i-a acordat nota 5,5 atacantului român.

ADVERTISEMENT

”Extrema dreaptă a lui PSV a arătat foarte bine în ultimele săptămâni, dar de această dată nu și-a făcut simțită prezența. Românul a arătat cumva neputincios și a fost înlocuit înainte de minutul 60”, a scris sursa citată.

Ce l-a nemulțumit pe antrenorul lui Eindhoven la partida cu Olympiacos

Imediat după încheierea partidei din Grecia, Peter Bosz s-a arătat încântat de punctul scos in extremis de echipa sa, însă nu a ezitat să critice jocul prestat în prima repriză de PSV Eindhoven.

ADVERTISEMENT

”Nu a fost atât de spectaculos pe cât mă așteptam. Acest lucru s-a datorat neglijenței noastre și presingului bun făcut de Olympiacos. Nu am putut găsi spațiile. Acest lucru a fost frustrant în prima repriză, dar totul s-a îmbunătățit după pauză când am arătat o calitate mai bună a jocului.

Înlocuirile ne-au ajutat să egalăm. Mai mulți jucători care ar putea face diferența pentru noi nu au avut performanțe. De asemenea, nu este ușor pentru că nu joci des astfel de meciuri. Ești constant sub presiune și, în zgomotul acestui stadion, trebuie să rămâi calm și să știi soluția dinainte. Este dificil”, a spus Bosz.