„Zdrobire, demolare! România, în genunchi!”. Presa din Polonia, fără milă pentru naționala lui Hagi

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Polonezii au apreciat că decizia arbitrului elvețian Urs Schnyder de a dicta penalty pentru naționala lor și cartonaș roșu pentru Radu Drăgușin în minutul 22 al meciului direct de vineri seară cu România de la Varșovia a fost una corectă. Ulterior, în minutul 24, vedeta Robert Lewandowski a transformat acea lovitură de pedeapsă și astfel a deschis scorul în această partidă. La finalul partidei, jurnaliștii din această țară, în mod evident, au jubilat.

Cei de la au titrat la un moment dat, pe final de joc, când scorul era „doar” 5-0: „Zdrobire, demolare! România, în genunchi pe stadionul Național!”.

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Ce scriu polonezii după penalty-ul cu roșu la Radu Drăgușin primit de naționala lor în meciul cu România

În viziunea jurnaliștilor de la sport.pl, nu putea exista decât o singură decizie corectă la acea fază, cea care de altfel a și fost luată. Bineînțeles că ei pot fi acuzați de subiectivism în această speță. „Lewandowski l-a depășit în careu pe fundașul român, care l-a împins, împiedicându-l să se așeze unu la unu cu portarul. Nu putea exista decât o singură decizie!”, a notat sursa citată anterior.

Cristi Balaj nu este de acord cu această viziune

, fostul arbitru FIFA a catalogat arbitrajul general din prima repriză, cu referire bineînțeles și la acea fază, drept „o rușine”: „Atacantul a căzut din cauza faptului că a refuzat să mai continue alergarea, a blocat mișcarea picioarelor. Mâna pusă de apărător pe atacant nu a avut impact, mai exact, atacantul nu a căzut din cauza apărătorului. Mai ales că, în fotbal, ai voie să pui mâna pe adversar în lupta pentru minge, este un sport de contact.

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Două decizii majore într-un asemenea duel pentru minge, este inacceptabil! Dacă arbitrul nu ar fi fluierat, precis cel din camera VAR nu ar fi intervenit! Jenantă prestația elvețianului în prima repriză, o rușine! I-a dat un galben prea ușor lui Ghiță, iar după scurt timp, la o intrare asupra lui Ianis, l-a iertat pe polonez. Nu l-a iertat după două minute pe Băluță, care a jucat inițial mingea”.

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Adrian Porumboiu este de partea arbitrului elvețian

Pe de altă parte însă, Adrian Porumboiu, un alt fost arbitru important din România, a apreciat că decizia elvețianului a fost una corectă. „Îmi pare rău, dar trebuie să fim obiectivi. E roșu și penalty. Este un fault prostesc, nu sunt dubii. E regulamentar, n-avem ce discuta, ce vorbi şi ce găsi. Că a fost uşor, că a fost dictat nu ştiu cum… Cateogoric decizie corectă. Poţi să răsfoieşti cât vrei textul regulamentului, dar n-ai cum. Un fundaş cu atâta experienţă să facă o asemenea gafă… Fără prea multe vorbe, decizia este corectă, aici nu avem ce discuta”,