Ce scriu turcii despre revenirea spectaculoasă în lotul României: „Bucurie mare!”

România are motiv de bucurie înaintea barajului cu Turcia, care va avea loc joi seară, de la ora 19:00. Naționala lui Mircea Lucescu era într-o situație extrem de complicată, având la dispoziție trei portari fără niciun meci în tricoul „tricolorilor”, însă Ionuț Radu (28 de ani) s-a prezentat la lot după ce RMN-ul făcut în Spania i-a dezvăluit că nu prezintă nicio leziune fibrilară, așa cum s-ar fi așteptat. Presa din Turcia a reacționat imediat.

Ce a scris presa din Turcia despre revenirea lui Ionuț Radu în lotul României

Ionuț Radu a revenit în lotul echipei naționale, deși situația sa medicală părea să fie una destul de complicată. Portarul lui Celta Vigo a avut o contractură atât de puternică încât îi era greu să mai pășească, iar acest lucru te putea duce cu gândul doar la o leziune musculară, care l-ar fi ținut în afara gazonului pentru câteva săptămâni bune.

Cu toate acestea, în urma testelor efectuate în Spania, s-a descoperit că Ionuț Radu nu are nicio problemă musculară. Prin urmare, el plecat imediat către București pentru a li se alătura colegilor săi, deși Mircea Lucescu îi chemase deja un înlocuitor. Indiferent de ce se întâmplă cu Radu, FANATIK a aflat că Presa din Turcia a aflat vestea și a reacționat imediat:

„În România este bucurie mare în legătură cu Ionuț Radu. Portarul, a cărui accidentare nu este gravă, s-a reîntors în lot înainte de meciul din Turcia și va putea juca la Istanbul. Acest lucru a fost anunțat chiar înaintea meciului crucial pentru Cupa Mondială dintre Turcia și România. Ionuț Radu a fost supus unor investigații amănunțite la clubul său, Celta Vigo, în urma accidentării suferite în meciul cu Alaves. Analizele medicale au relevat că Radu avea doar o vânătaie la gambă, fără nicio leziune musculară”, notează turcii de la

Celta Vigo, mesaj de încurajare pentru Ionuț Radu înainte de Turcia – România

Cei din interiorul clubului Celta Vigo știu foarte bine cât de important era pentru Ionuț Radu acest moment, iar internaționalul român a fost la un pas să lipsească de la meciul de la Istanbul. Spaniolii au fost cel puțin la fel de bucuroși precum românii în momentul în care au aflat că portarul de 28 de ani nu prezintă o accidentare gravă și

„Portarul ‘celeștilor’ prezintă o contuzie la gambă, FĂRĂ semne de leziune musculară. Orice afectare structurală a fost exclusă, iar el va călători alături de echipa națională a României. Mult succes, Radu!”, a transmis Celta Vigo, prin intermediul paginii oficiale de X (n.r. – fostul Twitter).