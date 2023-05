Ce scuză și-a găsit Maria Constantin pentru a lipsi la finala Survivor România 2023: „Nu o regret”

se apropie cu pași repezi. Mai sunt doar câteva ore până când vom afla numele câștigătorului Survivor 2023. Între timp, majoritatea concurenților au luat avionul, ca în fiecare an, și au zburat până în Republica Dominicană. Atât Faimoșii, cât și Războinicii vor urmări marea finală direct din Dominicană și își vor susține colegii. Maria Constantin va fi însă, absentă de la marea finală Survivor.

Maria Constantin nu va fi prezentă în finala Survivora alături de colegii ei

nu este o fire sportivă, fapt care s-a văzut și în competiție. Cu toate că a fost prima eliminată din concurs, Mariei nu pare a-i fi dor de Dominicană. Cântăreața a spus că nu a putut ajunge alături de colegii ei la finală pentru că avea evenimente de onorat.

“Colegii mei de la Survivor au ajuns deja în Dominicană. Eu nu am putut merge la finala Survivor. Am avut multe evenimente în această perioadă. Am avut de cântat mai ales că au fost și Sfinții Constantin și Elena.

Eu deja le confirmasem omenilor că merg la evenimentul lor, nu aveam cum să dau înapoi. Nu are neapărat legătură cu banii pe care i-am câștigat la evenimente. Este vorba că am promis”, a spus Maria Constantin, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Deși va lipsi de la , Maria Constantin susține că experiența a fost una plăcută pentru ea. Ba mai mult, dacă i s-ar oferi ocazia, ar repeta-o fără să stea pe gânduri. Artista pare că regretă că a fost prima eliminată din concurs.

„Este o experiență care mi-a plăcut. Aș repeta-o, nu știu de ce, pentru că a fost foarte greu. Cu toate acestea, nu doar că nu o regret, dar aș repeta experiența.

Este genul de competiție în care îți testezi limitele, realizezi ce poți și ce nu. Eu mi-am dat seama că puteam foarte mult acolo. Cred că m-ar fi găsit oamenii bătrâni acolo dacă nu exista votul oamenilor de acasă. Dar așa a fost, cum este de altfel și la alte concursuri.

Având în vedere că totul se desfășoară foarte repede și ești cumva la mâna publicului, așa a fost să fie pentru mine”, a spus Maria Constantin pentru FANATIK.

Cine crede Maria Constantin că va câştiga Survivor România 2023

Cunoscuta cântăreaţă susţine că Se pare că artista este vehementă şi îşi susţine părerile. De data aceasta ceva mai… pregătită. Mai ales că nu i-a mai greşit numele Războinicului.

„Nu țin cu nimeni. Ar trebui să țin cu echipa Faimoșilor, dar feeling-ul meu este că va câștiga Dan Ursa. Nu țin cu Râzboinicii, dar eu asta cred. Asta este presentimentul meu”, a dezvăluit Maria Constantin.

Pe cine nu a suportat Maria Constantin la Survivor 2023: „Mi s-a părut că este cam înfumurat”

La Survivor 2023 au existat între concureți atât simpatii, cât și antipatii. Dacă unele s-au văzut clar la televizor, altele au fost ținute pentru ei. Maria acum a dezvăluit că și-a făcut, la început, o părere nu tocmai bună despre Sebastian Dobrincu.

„Au fost oameni care mi-au lăsat o impresie super faină, cum este Sebastian Dobrincu. Mi-am schimbat impresia despre el. Prima dată mi s-a părut că este un băiat un pic înfumurat. Ulterior am descoperit că este un băiat super inteligent, stăpân pe sine, cu capul pe umeri.

Am descoperit oameni mișto. În același timp să știți că am rămas și dezamăgită de alți oameni. Și eu poate le-am lăsat unora o impresie urâtă sau nu. Depinde din ce mediu venim și cum suntem educați”, a mai spus Maria în exclusivitate pentru FANATIK.

Maria Constantin, alături de Vica Blochina în scandalul cu Bianca Patrichi

În privința scandalului dintre Vica Blochina și Bianca Patrichi, Maria Constantin a dezvăluit problema. Cu toate că nu a fost prezentă în Dominicană în momentul izbucnirii conflictului, artista are o explicație pentru cele întâmplate.

„Ceea ce se întâmplă acolo într-o săptămână se comasează în trei episoade. Nu avem de unde să știm de la ce a pornit discuția, fiecare are partea ei de adevăr. Nu se știe cu exactitate cum au stat lucrurile.

Este logic că eu țin cu prietena mea, Vica Blochina, până la capăt. Ceea ce vreau să punctez este că oamenii se schimbă la Survivor. Oamenii pe care îi vedeți la televizor nu sunt chiar așa, nu sunt ei.

În momentul în omul nu mănâncă, nu doarme, nu mai are confortul de acasă, devinde alt om. Nu mai spun de stres, de strategiile din competiție”, a concluzionat Maria Constantin pentru FANATIK.