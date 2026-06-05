News

Ce se află, de fapt, în spatele atacului la adresa Șefului Armatei. De ce vrea PSD această poziție

Dumitru Dragomir susţine că ancheta care îl vizează pe generalul Gheorghiţă Vlad are la bază interese politice şi afirmă că decizia lui Nicuşor Dan va fi un test important pentru autoritatea preşedintelui.
Daniel Spătaru
05.06.2026 | 15:07
Ce se afla de fapt in spatele atacului la adresa Sefului Armatei De ce vrea PSD aceasta pozitie
Generalul Gheorghiţă Vlad a fost pus sub urmărire de DNA, dar Mitică Dragomir priveşte dincolo de acuzaţiile procurorilor Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Scandalul de la vârful Armatei Române, izbucnit după ce DNA a început urmărirea penală a şefului Statului Major, generalul Gheorghiţă Vlad, a fost comentat la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a analizat întreaga situaţie şi a dezvăluit ce se află în spatele acţiunii procurorilor.

Dumitru Dragomir: „Dacă Nicuşor nu-l dă afară pe Gheorghiţă Vlad, devine unul dintre cei mai tari preşedinţi pe care i-a avut ţara”

Mitică Dragomir este convins că acţiunea DNA nu este una întâmplătoare, ci este vorba despre un atac orchestrat politic. „Cred că PSD-ul a vrut să-l cureţe pe generalul ăsta. Dar ca să-l cureţi pentru aşa ceva, când ăsta era o somitate militară, îţi dai seama unde am ajuns? Şi eu mă gândeam că m-au curăţat pe mine de la Ligă!”, a comentat „Oracolul de la Bălceşti” subiectul.

ADVERTISEMENT

El este de părere că marea presiune apasă acum pe umerii lui Nicuşor Dan. „Dacă Nicuşor nu-l dă afară, devine unul dintre cei mai tari preşedinţi pe care i-a avut ţara”, consideră Mitică Dragomir.

„Dar am văzut că Grindeanu îl loveşte pe general, i-a cerut demisia, şi nici Nicuşor nu cred că se ia cu Grindeanu. Cu Grindeanu nu se poate lua nimeni”, a adăugat fostul deputat şi om de fotbal.

ADVERTISEMENT
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea...
Digi24.ro
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii

Generalul Gheorghiţă Vlad nu a fost apărat de Serviciul de Informaţii al Armatei

Câte despre motivele ascunse în spatele acestor atacuri, Dragomir a comentat: „Cine știe, vor să-l pună unul de-al lor. Ăsta este cașcaval mare, e prăjitură mare”.

ADVERTISEMENT
Și-a
Digisport.ro
Și-a "bătut joc" de fata președintelui, chiar sub ochii lui: "O infamie / Să îți fie rușine!"

Fostului şef al LPF i se pare suspect că generalul Gheorghiţă Vlad nu a fost apărat de propriul serviciu de informaţii. „Şeful armatei are în subordine Serviciul de Informaţii al Armatei, iar acesta e la fel de tare ca SRI.

ADVERTISEMENT

Iar generalul ăsta nu a fost apărat de Serviciul de Informaţii al Armatei, fiindcă procuratura nu cred că putea să intre să-l cureţe”, a mai spus Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Ce se află, de fapt, în spatele atacului la adresa Șefului Armatei. De ce vrea PSD această poziție

Tatăl lui Sorin Grindeanu, dat în judecată pentru că nu a plătit facturile...
Fanatik
Tatăl lui Sorin Grindeanu, dat în judecată pentru că nu a plătit facturile la gaze. Cum s-a încheiat totul
Mănăstirea lui Cristian Pomohaci, luminată pe datorie. Nu-și plătea facturile, dar a fost...
Fanatik
Mănăstirea lui Cristian Pomohaci, luminată pe datorie. Nu-și plătea facturile, dar a fost prins de procurori cu milioanele în altar
Gigi Becali, verdict clar despre Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat de președintele Nicușor Dan:...
Fanatik
Gigi Becali, verdict clar despre Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat de președintele Nicușor Dan: „Sunt prieten cu el, dar nu se compară”
Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Bombă! A anunțat în direct numele noului antrenor al lui Dinamo, după ce...
iamsport.ro
Bombă! A anunțat în direct numele noului antrenor al lui Dinamo, după ce Zeljko Kopic a plecat: 'S-ar plia foarte bine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!