Ce se află, de fapt, în spatele atacului la adresa Șefului Armatei. De ce vrea PSD această poziție

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Scandalul de la vârful Armatei Române, izbucnit după ce DNA a început urmărirea penală a şefului Statului Major, generalul Gheorghiţă Vlad, a fost comentat la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a analizat întreaga situaţie şi a dezvăluit ce se află în spatele acţiunii procurorilor.

Dumitru Dragomir: „Dacă Nicuşor nu-l dă afară pe Gheorghiţă Vlad, devine unul dintre cei mai tari preşedinţi pe care i-a avut ţara”

Mitică Dragomir este convins că acţiunea DNA nu este una întâmplătoare, ci este vorba despre un atac orchestrat politic. „Cred că PSD-ul a vrut . Dar ca să-l cureţi pentru aşa ceva, când ăsta era o somitate militară, îţi dai seama unde am ajuns? Şi eu mă gândeam că m-au curăţat pe mine de la Ligă!”, a comentat „Oracolul de la Bălceşti” subiectul.

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El este de părere că marea presiune apasă acum pe umerii lui Nicuşor Dan. „Dacă Nicuşor nu-l dă afară, devine unul dintre cei mai tari preşedinţi pe care i-a avut ţara”, consideră Mitică Dragomir.

„Dar am văzut că Grindeanu îl loveşte pe general, i-a cerut demisia, şi nici Nicuşor nu cred că se ia cu Grindeanu. Cu Grindeanu nu se poate lua nimeni”, a adăugat fostul deputat şi om de fotbal.

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Generalul Gheorghiţă Vlad nu a fost apărat de Serviciul de Informaţii al Armatei

Câte despre motivele ascunse în spatele acestor atacuri, : „Cine știe, vor să-l pună unul de-al lor. Ăsta este cașcaval mare, e prăjitură mare”.

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Fostului şef al LPF i se pare suspect că generalul Gheorghiţă Vlad nu a fost apărat de propriul serviciu de informaţii. „Şeful armatei are în subordine Serviciul de Informaţii al Armatei, iar acesta e la fel de tare ca SRI.

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Iar generalul ăsta nu a fost apărat de Serviciul de Informaţii al Armatei, fiindcă procuratura nu cred că putea să intre să-l cureţe”, a mai spus Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.