Ce se află, de fapt, în spatele raportului BNR. Avertisment dur pentru români: taxe până la 300%, impozite duble la mașini și inflație scăpată de sub control

ADVERTISEMENT

Românii trebuie să fie pregătiți pentru o lovitură financiară fără precedent. Banca Națională recunoaște doar parțial realitatea economică, în timp ce taxele cresc spectaculos, impozitele la mașini se dublează, iar inflația continuă să scape de sub control, spun economiștii. Cum vor fi afectați românii în următoarele luni și ce măsuri ar putea salva economiile familiei tale?

Ce nu le spune BNR românilor despre creșterea prețurilor?

Banca Națională a României a publicat, în decursul lunii noiembrie 2025, noul Raport asupra inflației, documentul trimestrial prin care instituția își prezintă prognozele privind evoluția prețurilor, a economiei și a principalilor factori care influențează inflația.

ADVERTISEMENT

În raportul din această toamnă, BNR admite că presiunile inflaționiste vor continua să se mențină la niveluri ridicate în lunile următoare, din cauza creșterii taxelor, a scumpirilor de pe piața energiei electrice și a efectelor întârziate ale deciziilor fiscale adoptate în 2024. Totodată, banca centrală notează că stabilizarea inflației va fi un proces lent, cu o eventuală coborâre spre 4% abia la finalul anului viitor.

Documentul a stârnit numeroase reacții în mediul economic, mai ales pentru că, potrivit specialiștilor, multe dintre previziunile BNR au fost depășite de realitatea din piață, iar instituția pare să pună accentul mai degrabă pe menținerea unui curs valutar stabil decât pe combaterea creșterilor de prețuri.

ADVERTISEMENT

Cum arată, de fapt, situația inflației dincolo de raportul trimis de Banca Națională a României

Pe acest fond, FANATIK a obținut declarații exclusive din partea analistului economic Adrian Negrescu, care explică ce transmite de fapt BNR prin acest raport, ce omite să spună și ce consecințe reale vor resimți românii în perioada următoare.

ADVERTISEMENT

„Ce ne spune de fapt BNR? Ca inflația va continua să rămână la cote record în următoarele luni și că de vină pentru această situația este creșterea taxelor și scumpirea spectaculoasă a energiei electrice.

Ce nu ne spune BNR? Că și-a ratat din nou ținta de inflație și că pare că politica principală a băncii centrale nu este aceea de a lupta cu inflația, ci doar de a menține cursul de schimb pe o traiectorie calmă”, explică, pentru FANATIK, Adrian Negrescu.

ADVERTISEMENT

Românii, avertizați: cele mai scumpe sărbători din ultimii ani se apropie

Analistul atrage atenția că, deși BNR își , previziunile băncii centrale s-au dovedit adesea nerealiste și depășite de ritmul real al economiei.

În practică, românii se pot aștepta la cele mai scumpe sărbători de Crăciun din ultimii ani, cu prețuri în continuă creștere și efecte resimțite direct asupra salariilor, pensiilor și veniturilor.

„În esență, BNR constată, pentru a nu știu câta oară, că toate previziunile sale privind creșterile de prețuri s-au dovedit nerealiste, depășite de dinamica economiei și că speră doar ca, până la finele anului viitor, inflația să coboare de la 10% la 4%.

Cum vor afecta prețurile în creștere buzunarele de Crăciun?

Un lucru posibil măcar din punct de vedere statistic pentru că, din a doua parte a anului viitor, de exemplu, creșterea prețului la energie nu va mai reprezenta un factor atât de perturbant în dinamica prețurilor.

Altfel spus, să ne așteptăm să avem cele mai scumpe sărbători de Crăciun din istoria recentă și să ne gândim serios ce se întâmplă cu banii noștri, cu salariile, pensiile, veniturile noastre în condițiile în care prețurile vor continua să crească cu cea mai ridicată rată din UE”, a mai menționat specialistul în economie.

Românii, loviți de taxe locale uriașe: până la 300% în anumite zone

În continuare, acesta adaugă faptul că românii se vor confrunta cu creșteri semnificative ale taxelor locale, unele amânate în trecut din cauza alegerilor. În timp ce , introducerea sistemului e-Proprietatea din 2027 ar putea duce la majorări și mai mari, de până la 300%, pentru locuințele situate în zone centrale sau cu mai multe camere.

„Creșterea taxelor locale era prevăzută încă de acum trei ani și a tot fost amânată pentru că am avut alegeri. Marea problemă, dincolo de creșterea cu 75% a impozitelor pe case, este că din 2027 ne va mai lovi o altă creștere de taxe, poate chiar mai mare, generată de introducerea sistemului e-proprietatea, care va calcula taxele în funcție de valoarea de piață a locuinței.

Altfel spus, pentru cei care stau în zone bune, în centru, care au mai multe camere, care au vile, creșterea de impozit s-ar putea să fie de 300%”, a adăugat, pentru FANATIK, Negrescu.

Cât vor plăti șoferii pentru mașinile vechi și poluante din 2026?

Și șoferii vor resimți efectele creșterilor fiscale, începând din 2026. Taxa pe mașină va fi calculată în funcție de vechimea și nivelul de poluare, ceea ce înseamnă că proprietarii de vehicule mai vechi și cu motoare poluante ar putea plăti dublu sau chiar mai mult față de impozitul actual.

Totodată, banii colectați vor fi folosiți de stat pentru a acoperi găurile din buget și pentru a sprijini primăriile, multe dintre ele având dificultăți în a-și plăti salariile.

„Și șoferii vor avea de pătimit pentru că, din 2026, taxa pe mașină va fi calculată în funcție de vechimea și nivelul de poluare.

Altfel spus, dacă ai o mașină mai veche de 10 ani și cu un motor poluant, vei plăti, cel mai probabil, un impozit dublu dacă nu mai mare decât în prezent.

Ce va face statul cu banii încasați? Va acoperi găurile din buget și va aloca mai mulți bani primăriilor în condițiile în care peste 70% dintre ele abia au bani să își plătească salariile”, a punctat, în final, analistul economic Adrian Negrescu.