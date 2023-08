Ce se află, de fapt, în subsolul Casei Poporului. Surpriza a fost totală chiar și pentru angajații de acolo

Casa Poporului sau Casa Republicii, cum era cunoscută înainte de 1989 uriașa clădire a Parlamentului României continuă să-și dezvăluie secretele tenebroase prin intermediul celor care au lucrat la colosalul șantier început de Nicolae Ceaușescu.

Casa Poporului, cel mai dement proiect arhitectural din lume

,cel mai scump și costisitor proiect arhitectural din lume, ridicat pe rămășițele a șapte kilometri pătrați din centrul vechi, propovăduia așa zisa arhitectură a „realismului socialist”. Un kitsch al cuplului Ceaușescu, care a distrus iremediabil zone istorice și pline de farmec ale Bucureștiului și a modificat destinele a zeci de mii de oameni.

Nicolae Kovacs, colonel în rezervă, a fost unul din miile de militari care au participat la șantierul Casei Poporului. Cu specificația că, de fapt, Kovacs a avut sub comandă cei 12.000 de rezerviști care au muncit la această clădire faraonică, scrie .

Buncărul antiatomic, paranoia lui Ceaușescu

Într-un interviu acordat Libertatea, Nicolae Kovacs vorbește de cele „ 5.000 de încăperi şi că în subteran există şapte etaje, ultimul fiind ocupat de , o incintă cu pereţi din beton de 1,5 metri grosime, acoperiţi cu o placă de eclatare, prin care radiațiile nu pot trece”.

Acest adăpost antiatomic are o sală principală, socotită pentru luarea deciziilor și comenzilor, apartamente și facilități pentru elitele conducătoare, în caz că România lui Ceaușescu s-ar afla în război. „Sala principală urma să fie dotată cu o masă mare în mijloc şi pe pereţi, cu un sistem de hărţi ale României, în relief. Pentru ventilaţie s-au adus pompe suedeze, cu filtre speciale, care au fost încastrate în pereţi. Aveam vreo 12 camere mari cu filtre de rezervă, stivuite pe rafturi. Acestea au fost singurele componente străine din Casa Poporului”, a declarat fostul colonel, potrivit sursei citate.

Tunelurile secrete

Nicolae Kovacs a vorbit și despre celebrele tuneluri secrete ale Casei Poporului, desi invocate și în zilele Revoluției cum că adăposteau „teroriști”. „Este vorba de aproximativ 20 de kilometri de tuneluri realizate în aşa fel încât să se poată circula prin ele cu maşini cu motor electric.

Tunelurile principale leagă Palatul Cotroceni de Academia Militară, pe aceasta de Casa Poporului, iar de aici pleacă două tuneluri mari: unul spre fostul Comitet Central (actualul Minister de Interne din Piaţa Revoluţie.) şi unul spre actualul Minister al Apărării. Cele dinspre Piaţa Revoluţiei sunt întrerupte din loc în loc de uşi de şapte tone greutate fiecare, pentru a închide etanş zona în caz de necesitate.

Au fost înglobate în acest sistem şi catacombele mai vechi, realizate în perioada interbelică, cum e cea din zona Cotroceni, a lui Carol al II-lea. Sunt şi multe tuneluri secundare, cum e cel dintre Casa Poporului şi staţia de metrou Izvor, care probabil că vor fi folosite, la un moment dat, pentru utilităţi publice”, a detaliat Kovacs.

Hitler și al doilea buncăr al dictatorului român

„Concomitent cu şantierul de la Casa Poporului, Kovacs a lucrat şi la clădirile ‘speciale’ din apropiere, actualul Hotel Marriott şi Ministerul Apărării”, scrie . “Pe locul ales pentru minister era deja un buncăr cu un planşeu din beton de 1,2 metri grosime, construit de nemţi prin 1942. De acolo, armata germană dislocată în România avea legătură telefonică directă cu Hitler. Am încercat să demolăm acea structură, dar era prea greu şi am hotărât să o înglobăm în noul imobil. Aşa a devenit construcţia lui Hitler al doilea buncăr antiatomic al lui Ceauşescu, care nu este sub Casa Poporului, cum s-a spus mereu, ci, repet, sub Ministerul Apărării”, a explicat Nicolae Kovacs.