Ce se află în spatele atacului la adresa ministrului apărării, Ionuț Moșteanu: „O luptă pentru putere”

ADVERTISEMENT

Atacul lansat împotriva ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, nu este doar un episod izolat, spune politologul Cristian Pîrvulescu, ci expresia unor tensiuni tot mai vizibile în interiorul scenei politice. Acesta susține că în spatele criticilor s-ar afla o luptă aprigă pentru putere, influență și controlul unor decizii strategice.

Demisia lui Moșteanu, o problemă de diplome sau o luptă pentru putere?

În decursul zilei de 28 noiembrie 2025, Ionuț Moșteanu și-a înaintat demisia, după ce au fost făcute publice informații controversate legate de diploma sa și erorile constatate în CV-ul său. Această decizie vine pe fondul presiunii generate de aceste dezvăluiri, care au stârnit reacții în mediul politic și public.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, potrivit lui Pîrvulescu, subiectul ar putea fi mai degrabă parte dintr-o luptă internă de putere decât o problemă strict legată de documentele academice.

„Este o luptă pentru putere. Nu are niciun fel de legătură cu diploma. Sigur, era o vulnerabilitate care a fost folosită. Contextul e important, nu fapta e o noutate. A fost reutilizată acum. În cazul lui nu contestă diploma și atunci s-au legat de erorile din CV, care foarte probabil sunt erori.

ADVERTISEMENT

Au apărut o serie de elemente noi. Problema este neclaritatea legată de Universitatea Athenaeum și CV-ul din 2016. Pentru că Universitatea Athenaeum nu îl regăsește în acte ca fiind student”, a explicat Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Atac la Drulă și la Nicușor Dan?

Analistul avertizează că demisia lui Moșteanu nu trebuie privită doar prin prisma problemelor legate de CV sau diplome. Cristian Pîrvulescu subliniază că, în contextul actualei campanii electorale, este posibil ca situația să fie folosită ca un instrument de presiune împotriva unor lideri importanți din USR și a primarului Nicușor Dan.

„În contextul campaniei electorale este o încercare de lovitură la Drulă și la Nicușor Dan. Nu e clar cine a avut interes să facă asta pentru că Moșteanu a sugerat că îi se întâmplă din cauza contractelor pe care le-a avut și a faptului că a respins încercări de corupere. Nu este o ipoteză care e de neglijat.

ADVERTISEMENT

Doar că eu cred că problema e legată de marea bătălie pe care președintele s-a decis să o dea pentru a-și crea un punct de sprijin politic în interiorul Parlamentului, în USR, în jurul căreia să constituie un partid prezidențial, fără de care nu va fi decât un simplu spectator la Cotroceni. Știam care sunt limitele unui primar independent. Acum vedem care sunt limitele unui președinte independent”, a ținut să clarifice cunoscutul politolog.

Se conturează un conflict între PNL și USR?

Pe lângă tensiunile generate de relațiilor dintre liderii politici și perspectivele lor pentru viitorul politic. Pîrvulescu admite și că anumite planuri strategice ar putea influența evoluția relațiilor dintre partide și lideri.

„Relația sa cu USR-ul e bună. Cred că s-a dorit construcția unui partid prezidențial printr-o fuziune între PNL și USR. Se pare că acest lucru este în acest moment cel puțin dat la o parte pentru că PNL are alte intenții și, deși nu o recunoaște Ilie Bolojan, care și-ar fi dorit să fie președinte încă din 2025, încă speră ca această perioadă să poată să fie fructificată.

Ca urmare, dacă va câștiga bătălia în interiorul partidului, respectiv dacă Ciprian Ciocu va deveni primar al Bucureștiului, va răci din ce în ce mai mult gradual relațiile cu președintele”, adaugă, pentru FANATIK, Pîrvulescu.

Mișcările din Guvern, semnal politic al președintelui?

Mai departe, sunt aduse în discuție și tensiunile din USR, iar mișcările din Guvern reflectă, potrivit lui Pîrvulescu, strategii ale președintelui pentru consolidarea propriului pilon politic și influențarea echilibrului de putere între partide.

„Președintele a înțeles, a încercat să își consolideze propriul pilon, USR-ul, și acum a venit lovitura la USR. Cine a susținut acești miniștri din pozițiile care sunt, conform Constituției, legate de atribuțiile prezidențiale? Președintele a propus ministrul de la apărare, ministrul de la externe.

Internele sunt singurul din așa numitele ministere regaliene, ministere care țin de esența statului, care a rămas la PNL, doar că domnul Predoiu, care este probabil ministrul cu cea mai veche carieră ministerială din istoria recentă a României și cred că unul din cei mai longevi din întreaga istoria a României, inclusiv în istoria comunistă, nu este neapărat unul din susținătorii domnului Bolojan.

Gestul lui Moșteanu, stop pentru atacurile politice?

Este mai degrabă o poziție aparte în interiorul partidului, nu are un grup de susținători puternic, dar nu este nici un personaj de neglijat. Deci era o persoană cu care președintele aș fi putut lucra.

Acum lovitura e importantă dată în plină campanie electorală la o săptămână și jumătate de scrutin și va fi speculată masiv. Ca urmare, gestul lui Ionuț Moșteanu trebuie înțeles în acest context pentru a întrerupe de fapt seria de atacuri care se îndreptau împotriva lui și a partidului și implicit a candidatului”, a mai precizat analistul politic.

Cine preia șefia la ministerul Apărării?

Având în vedere toate cele de menționate mai sus, reporterul FANATIK l-a întrebat pe , astfel acesta vorbește despre cine ar putea prelua interimatul la conducerea partidului și despre impactul rezultatelor electorale de la Primăria Capitalei asupra strategiei președintelui.

„În principiu ar trebui să fie tot cineva de la USR. Dar e foarte greu de spus în momentul de față cine. Chiar și Drulă poate fi, de ce nu. Poate cineva să facă interimat până la alegerile la Capitală, nu e niciun fel de presiune, alta decât cea legată de context. Ar fi o posibilitate.

Dacă Drulă nu va reuși să obțină victoria la Primăria București e o înfrângere pentru domnul președinte”, a încheiat Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK.