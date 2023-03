Ce se ascunde în spatele atacului lansat de Rareș Bogdan la adresa ministrului de externe. „De fapt, nu îl vizează pe Bogdan Aurescu”

Analiștii politici sunt însă de părere că la mijloc este mai degrabă o poziție personală a lui Rareș Bogdan, și nu atât începutul distanțării liberalilor față de președintele Iohannis, aflat aproape de ultimul său an de mandat.

Rareș Bogdan, atac la adresa președintelui Iohannis

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a lansat duminică un atac dur la adresa ministrului de externe, Bogdan Aurescu, spunând că, personal, l-ar remania pe acesta, și subliniind că acesta din urmă . „E o zonă unde nu eu hotărăsc sau PNL. Nu noi l-am numit acolo”, a spus europarlamentarul Rareș Bogdan.

ADVERTISEMENT

Analiștii politici subliniază că acest atac direct la adresa ministrului de externe, care nu este membru PNL și căruia liderul liberal i-a reproșat eșecul Schengen sau scandalul din jurul canalului Bâstroe, este în mod clar un atac la adresa șefului statului, în condițiile în care Bogdan Aurescu a avut de la începutul numirii sale susținerea lui Iohannis.

Sorin Ioniță, directorul executiv al EFOR, subliniază într-o postare pe pagina sa de Facebook că această confesiune a lui Rareș Bogdan, cum că Aurescu rămâne în funcție pentru că „este mai puternic decât PNL”, arată modul real în care e condus statul român, dincolo de fațada Constituției, dar și dilema ce se naște din această situație. „Faci totul democratic după reguli și atunci ies în alegeri populiștii şi în trei ani dau cu tara de gard; sau strângi de gât democrația şi conduci din umbră cu serviciile secrete, cu consecințe serioase pe termen lung? Ce cale preferați? Clientelismul grotesc şi rețelele de influență intangibile sunt acele consecințe pe termen lung ale guvernării cu servicii secrete, de care ziceam”, a scris acesta.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că acest atac din partea liderului PNL reprezintă un răspuns la adresa șefului statului, cel care îl criticase voalat pe subiectul Schengen, când, după ce Rareș Bogdan a susținut că România ar putea bloca exporturile de cereale ale Ucrainei, șeful statului a semnalat doar că „unii s-au lăsat duși de val”.

„Atacul lui Rareș Bogdan este unul către Klaus Iohannis, și nu către Bogdan Aurescu, asta pentru că toată lumea știe că prezența lui Bogdan Aurescu în guvernele României se datorează președintelui Iohannis, chiar dacă, așa cum spunea Rareș Bogdan, locul este unul al PNL-ului.

ADVERTISEMENT

E adevărat că vorbim de primul atac, prima distanțare – venită dinspre Rareș Bogdan, față de președintele țării, dar trebuie să ne amintim că președintele Iohannis a avut un mesaj critic destul de serios la adresa lui Rareș Bogdan în contextul subiectului Schengen, când a luat în derâdere mesajul lui Rareș Bogdan, deși, dacă voia, putea să treacă cu vederea acele declarații”, a declarat acesta pentru FANATIK.

Una din interpretările acestui atac venit din partea lui Rareș Bogdan, adus în PNL în 2019 de către Ludovic Orban, care l-a pus cap de listă la alegerile europarlamentare, pentru ca apoi să fie „trădat” de acesta în lupta directă cu Florin Cîțu, merg pe ideea că asistăm la apusul puterii pe care președintele o are la ora actuală. Nu doar că șeful statului se apropie de ultimul an de mandat, dar recentul episod cu zborul de lux făcut de acesta la Tokio arată că acesta este mult mai expus atacurilor politice. Analiștii politici sunt însă de părere că poziția publică a lui Rareș Bogdan de acum e o confirmare mai mult a faptului că acesta a ajuns un dizident al actualei conduceri a partidului.

ADVERTISEMENT

„Informațiile din interiorul PNL arată că Rareș Bogdan a devenit din ce în ce mai mult un dizident la actuala conducere, formată din domnul Ciucă și domnul Bode, conducere care e girată de Klaus Iohannis și nimeni altcineva. În consecință, Rareș Bogdan devine un dizident și la Klaus Iohannis căci, până la urmă, lui îi aparține actuala conducere a PNL.

ADVERTISEMENT

De aceea nu cred că putem vorbi încă de o disociere a liberalilor față de președintele Iohannis, cât de anumite persoane sau o anumită tabără din PNL. E drept, în spațiul public apar tot mai multe semnale, și avem exemplul avionului și cursei la Tokio, care arată că președintele Iohannis e din ce în ce mai atacat, și vorbim de atacuri de discreditare a președintelui și de a demonstra public că puterea acestuia scade din ce în ce mai mult”, a mai declarat, pentru FANATIK, consultantul Adrian Zăbavă.

Care sunt posibilitățile unei revolte în PNL

Cel mai recent sondaj de opinie, realizat de Inscop săptămâna trecută, arăta cu doar 2,5 procente în fața celor de la AUR, și cu 9 procente în spatele celor de la PSD. În condițiile în care liberalii par să rămână constant în jurul a 20 de procente, dar cu un președinte a cărui popularitate în vară era la 15%, un scenariu așteptat de toți observatorii este distanțarea liberalilor de președintele Iohannis.

Deja intrată în legendă, despărțirea lui Traian Băsescu de PDL după ce Elena Udrea nu a fost aleasă șefa partidului, acest lucru nu ar reprezenta o premieră mai ales că liberalii își pot da seama situația în care imaginea președintelui Iohannis ar putea ajunge să dăuneze partidului. În opinia analiștilor politici PNL e încă departe de un moment similar în condițiile în care Iohannis încă controlează foarte bine partidul, dovadă strategie actuală a partidului dar și faptul că liberalii sunt tot mai aproape de o alianță cu PSD și post-2024.

Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că în acest moment pentru ca în PNL să se poată forma o veritabilă tabără de opoziție este necesară o alternativă la actualul parcurs, alternativă ce nu există.

„În continuare Iohannis controlează PNL foarte bine și s-a văzut asta când a reușit să impună ideea alianței cu PSD, a reușit să-l impună pe Nicolae Ciucă șef la PNL și tot președintele Iohannis a dat semnale publice, și bănuiesc că acțiunea lui e asemănătoare și în spatele ușilor închise, cum că alianța cu PSD trebuie să meargă mai departe.

Dacă niște oameni în PNL vor reuși să coaguleze măcar o parte semnificative a partidului atunci ne putem aștepta la o răzmeriță. Cred totuși că ceea ce lipsește acestei tabere e un orizont: nu există o alternativă la ce se întâmplă acum. PNL s-a stabilizat în jurul a 20%, are în continuare perspectiva guvernării cu PSD, inclusiv după 2024, e adevărat, cu o marjă extrem de fragilă, și cu PNL având un statut clar de jucător de rang II mult mai mult decât vedem astăzi. Am văzut că într-un an și ceva, de când această coaliție e în picioare, că PSD a dictat jocul, asta în condițiile în care PNL a avut premierul și a existat paritate pe funcții. Dacă PNL nu va mai avea premierul și fără această paritate în eventualitatea unei coaliții după 2024 rolul și importanța PNL-ului va scădea din ce în ce mai mult.

Dar, chiar și puși în fața acestui scenariu, PNL nu are altă alternativă astăzi. Nu se întrevede posibilitatea unei majorități cu USR după 2024, nici măcar azi nu există soluția unei majorități cu AUR, în consecință, dacă PNL vrea să fie la guvernare, acum sau după 2024, PSD e singura soluție”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă care subliniază că în contextul în care nu există o asemenea alternativă politică pentru liberali e greu să se formeze o tabără împotriva actualei conduceri.

În opinia acestuia, în condițiile în care poziția relativă a PNL în coaliția cu social-democrații este așteptată să scadă vor mai apărea astfel de poziții publice critice din partea celor care își văd funcțiile amenințate. Însă acesta subliniază că sinecurile și funcțiile publice nu sunt o masă fixă, putând a fi create oricând, și deci promisiunea de a rămâne la guvernare și după 2024 poate convinge o mulțime de nemulțumiți din partid.

„Vor fi oameni care nu-și vor mai câștiga locurile de parlamentari și nici cele din administrația publică – PNL în 2024 va fi sub PNL din 2020, dar cu un PNL rămas la guvernare asta înseamnă totuși oportunități, posturi – deci oamenii pot fi îmbunați dacă se dorește. Deci nu văd o problemă în pierderea influenței sau locurilor unor oameni foarte importanți, dar rămânerea la guvernare oferă niște resurse care pot fi împărțite în partid dacă asta ar deveni o problemă”, a mai declarat acesta pentru FANATIK.

După declarațiile lui Rareș Bogdan, căruia Bogdan Aurescu i-a răspuns comparându-l cu televiziunea de casă a Kremlinului, Sputnik, alți doi liberali – vicepreședintele PNL Pavel Popescu, și liderul PNL Galați, George Stângă – au avut ieșiri publice critice la adresa ministrului de externe. Consultantul politic Radu Delicote este de părere că aceste ieșiri publice sunt în acest moment doar un foc de paie, ce poate indica însă un viitor conflict intern în PNL.

„Nu aș numi acest schimb de replici în spațiul public scandal. Subiectul aderării la Spațiul Schengen este unul cu care fie toată clasa politică (inclusiv coaliția de guvernare) se va lăuda, fie va deveni clar, direct și fără echivoc subiect de atacuri reciproce, deci și retorică electorală. Totul în funcție de rezultat, în mod evident.

Momentan este un foc de paie, dar care poate prezice o serie de viitoare conflicte (interne) din partid. PNL, cu toate acestea, are capacitatea (încă) să își trateze orice probleme sau situații în afara luminilor de reflector, deci în afara atenției publice”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Radu Delicote.