Ce se ascunde în spatele numirii lui Găman la Craiova? „Rotaru are prea mulți directori”. Exclusiv

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Dumitru Dragomir a analizat la „Profețiile lui Mitică” strategia celor de la Universitatea Craiova și ultimele decizii luate de Mihai Rotaru. Fostul președinte al LPF a vorbit despre oamenii de fotbal aflați în jurul patronului din Bănie, dar și despre investițiile importante făcute de olteni în ultimii ani.

Un nou director sportiv la U. Craiova. Găman a bătut palma cu Rotaru

Una dintre mutările făcute de Universitatea Craiova este cooptarea lui Fostul fundaș central cunoaște foarte bine mediul din Bănie și a evoluat inclusiv pentru prima echipă a oltenilor între 2021 și 2023. Găman s-a retras din activitatea de fotbalist după o carieră în care a trecut și pe la Astra, FCSB, Dinamo, Karabukspor, Al Shabab și Hermannstadt.

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Găman a revenit acum în proiectul Universității Craiova și a fost numit director sportiv la echipa secundă a clubului. Mutarea face parte din strategia conducerii de a păstra în jurul echipei oameni cu experiență importantă în fotbal.

Dumitru Dragomir, verdict despre strategia lui Mihai Rotaru la Craiova

Dumitru Dragomir consideră că patronul Universității Craiova știe să se înconjoare de oameni care cunosc fotbalul, însă crede că numărul persoanelor cu funcții de conducere a devenit prea mare. a vorbit și despre sumele investite de Mihai Rotaru.

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„Nu e băiat prost Rotaru. Îl are și pe Cârțu acolo. E și Badea acolo. Are minte multă. Îmi place cum vorbește. Are cam mulți directori, după părerea mea. Sunt cam mulți. Are prea mulți directori Rotaru la Craiova. Ți se pare un început de campionat bun? Câți bani a băgat? Cum să dai două milioane pe un portar? Sunt atâția portari în România”, a declarat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.