Sport

Ce se ascunde în spatele numirii lui Găman la Craiova? „Rotaru are prea mulți directori”. Exclusiv

Dumitru Dragomir a analizat strategia lui Mihai Rotaru la Universitatea Craiova, a comentat numirea lui Valerică Găman și a criticat numărul mare de directori.
Alex Bodnariu
11.08.2026 | 09:46
Ce se ascunde in spatele numirii lui Gaman la Craiova Rotaru are prea multi directori Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir, verdict despre strategia lui Mihai Rotaru la Craiova
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a analizat la „Profețiile lui Mitică” strategia celor de la Universitatea Craiova și ultimele decizii luate de Mihai Rotaru. Fostul președinte al LPF a vorbit despre oamenii de fotbal aflați în jurul patronului din Bănie, dar și despre investițiile importante făcute de olteni în ultimii ani.

Un nou director sportiv la U. Craiova. Găman a bătut palma cu Rotaru

Una dintre mutările făcute de Universitatea Craiova este cooptarea lui Valerică Găman în cadrul clubului. Fostul fundaș central cunoaște foarte bine mediul din Bănie și a evoluat inclusiv pentru prima echipă a oltenilor între 2021 și 2023. Găman s-a retras din activitatea de fotbalist după o carieră în care a trecut și pe la Astra, FCSB, Dinamo, Karabukspor, Al Shabab și Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Găman a revenit acum în proiectul Universității Craiova și a fost numit director sportiv la echipa secundă a clubului. Mutarea face parte din strategia conducerii de a păstra în jurul echipei oameni cu experiență importantă în fotbal.

Dumitru Dragomir, verdict despre strategia lui Mihai Rotaru la Craiova

Dumitru Dragomir consideră că patronul Universității Craiova știe să se înconjoare de oameni care cunosc fotbalul, însă crede că numărul persoanelor cu funcții de conducere a devenit prea mare. „Oracolul din Bălcești” a vorbit și despre sumele investite de Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care...
Digi24.ro
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat ambulanța agresiunea revoltătoare a acestora

„Nu e băiat prost Rotaru. Îl are și pe Cârțu acolo. E și Badea acolo. Are minte multă. Îmi place cum vorbește. Are cam mulți directori, după părerea mea. Sunt cam mulți. Are prea mulți directori Rotaru la Craiova. Ți se pare un început de campionat bun? Câți bani a băgat? Cum să dai două milioane pe un portar? Sunt atâția portari în România”, a declarat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea a postat un singur cuvânt, după cununia civilă care a luat...
Digisport.ro
Sorana Cîrstea a postat un singur cuvânt, după cununia civilă care a luat prin surprindere lumea tenisului
Cutremurul devastator cu peste 100 de victime a pus la pământ și fotbalul!...
Fanatik
Cutremurul devastator cu peste 100 de victime a pus la pământ și fotbalul! Două competiții importante sunt afectate
David Popovici la 100 m liber, calificări și semifinale LIVE la CE de...
Fanatik
David Popovici la 100 m liber, calificări și semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. Program serii, ora la care intră în bazin și cine transmite la TV
Ce nebunie! El este jurnalistul arestat pentru difuzare publică de informații înșelătoare. Ce...
Fanatik
Ce nebunie! El este jurnalistul arestat pentru difuzare publică de informații înșelătoare. Ce transfer bombă a anunțat la Galatasaray
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la...
iamsport.ro
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la TV, pe chiloțăreală! Nu te compari cu mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!