Ce se ascunde în spatele panourilor misterioase apărute în București în care mămicile sunt încurajate să refuze cezariana: „Este infracțiune”. Opiniile medicilor

Mai multe panouri misterioase au împânzit Capitala în ultimele ore, iar mesajele sunt de-a dreptul scandaloase, fără acoperire medicală. Bucureștiul a devenit scena unei campanii publicitare atipice, fără autor asumat, dar cu un mesaj puternic: viitoarele mame sunt îndemnate să aleagă nașterea naturală și să evite operația de cezariană. Formulările afișate pe bannere, unele dintre ele bazate pe mituri sau informații discutabile din punct de vedere medical, au stârnit reacții puternice atât în spațiul public, cât și în rândul specialiștilor.

Mesaje controversate pe panouri publicitare în București

Totul a început discret. Panouri amplasate în zone intens circulate ale Capitalei au atras atenția prin mesaje directe, uneori alarmiste, despre presupusele riscuri ale cezarienei și beneficiile nașterii naturale. Nimic neobișnuit până aici, dacă nu ar exista un detaliu esențial: lipsa totală a unei semnături. Nu există un logo, un nume de organizație, un site oficial sau vreo instituție care să-și asume public campania.

Reacții în lanț pe internet. Teorii și suspiciuni de agendă ascunsă

Această absență a transparenței a fost scânteia care a aprins un adevărat incendiu în mediul online. Pe platformele sociale, în special pe Reddit, utilizatorii au început să pună cap la cap detalii și să formuleze ipoteze. Cine se află în spatele acestor mesaje? Care este scopul real? Este o campanie de informare sau, mai degrabă, una de influențare ideologică?

Suspiciunile au crescut rapid. Mulți au remarcat că stilul mesajelor și tonul folosit amintesc de alte inițiative controversate din trecut, în special din zona conservatoare sau anti-progresistă. În lipsa unei validări din partea unei autorități medicale sau a unei instituții publice, ceea ce ar fi putut fi o campanie de sănătate publică s-a transformat într-un subiect sensibil, care atinge teme precum libertatea de alegere, responsabilitatea medicală și chiar manipularea informației.

România, campioană la cezariene. Problema reală din spatele controversei

În centrul controversei se află însă mesajul în sine. Ideea că nașterea naturală este „superioară” cezarienei nu este, în sine, una nouă. De ani de zile, comunitatea medicală atrage atenția asupra faptului că România are o rată a cezarienelor mult peste media europeană. Cu aproximativ 44% dintre nașteri realizate prin intervenție chirurgicală, țara noastră depășește semnificativ pragul de 15% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății.

Problema nu este, așadar, existența unei dezbateri despre nașterea naturală versus cezariană, ci modul în care aceasta este purtată. Cătălin Raiu (CNCD) a a făcut câteva declarații, în exclusivitate pentru FANATIK, pe marginea subiectului care contrariază lumea. „La o primă vedere, bannerul pare că încurajează viitoarele mame să se informeze cu privire la beneficiile nașterii naturale, subliniind rolul fiziologic important al procesului natural al nașterii, fără a denigra în mod explicit opțiunea pentru cezariană în situațiile în care aceasta este medical indicată. Promovarea unei practici medicale considerate preferabilă din punct de vedere al sănătății publice, atunci când este sigură și posibilă, nu echivalează în mod necesar cu discriminarea persoanelor care optează sau care necesită o intervenție cezariană”, ne-a spus reprezentantul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

CNCD consideră că mesajul nu este automat discriminatoriu

Cu alte cuvinte, simpla promovare a nașterii naturale nu este, în sine, problematică. Totuși, linia este fină, iar contextul contează enorm. Raiu subliniază că discriminarea apare atunci când există un tratament inegal sau o stigmatizare directă a unei categorii. „În cazul de față, eu înțeleg că mesajul se referă exclusiv la o procedură medicală și la consecințele sale asupra sănătății mamei și copilului, fără a stigmatiza (în mod direct) sau a crea dezavantaje pentru vreo categorie de persoane sau grup vulnerabil”, explică acesta.

Însă nu toți specialiștii privesc lucrurile la fel de echilibrat. Psihiatrul Gabriel Diaconu are o poziție mult mai tranșantă și vede în aceste panouri o formă de propagandă mascată. „E o formă reeșapată de propagandă din zona asociațiilor care sunt anti-avort. Prima chestiune izbitoare e că dilatația sau contracțiile uterine ar face parte din funcțiile vitale ale organismului, ceea ce din punct de vedere medical nu doar că e eronat, este și malițios”, ne-a declarat medicul psihiatru, în exclusivitate.

Psihiatrul Gabriel Diaconu, reacție dură

Diaconu atrage atenția asupra unui aspect esențial: amestecul periculos dintre adevăr și fals. „Sunt amestecate frânturi de adevăr cu frânturi de minciună și rea-voință”, spune medicul, explicând că, deși nașterea naturală implică procese fiziologice firești, acestea nu sunt „vitale” în sensul în care sugerează unele mesaje din campanie.

Mai mult, specialistul reamintește un adevăr fundamental: operația de cezariană nu este un moft, ci o intervenție medicală care salvează vieți. „Operația de cezariană se numește așa pentru că este o intervenție salvatoare de viață atât a mamei cât și a copilului cunoscută încă din Antichitate”, punctează el.

În acest context, campania devine problematică nu doar prin ceea ce spune, ci și prin ceea ce sugerează indirect. Pentru unele femei, mesajele pot induce sentimentul de vinovăție sau de eșec dacă nu pot sau nu aleg să nască natural.

Trend periculos: când a naște natural devine dogmă

În ultimii ani, în România s-a observat o schimbare de paradigmă. Dacă în trecut cezariana era percepută ca o soluție modernă și sigură, tot mai multe voci au început să promoveze întoarcerea la „natural”. Această tendință, deși are la bază argumente valide, a dus și la extreme. Gabriel Diaconu avertizează asupra consecințelor: „În ultimii ani, rata nașterilor naturale este în creștere. La fel de bine cum chestia asta a dus și la înmulțirea accidentelor în timpul nașterilor și a complicațiilor. Sunt femei care insistă să nască natural, deși indicația de a naște prin cezariană este obiectivă din punct de vedere medical”.

Așadar, problema nu este alegerea în sine, ci rigiditatea cu care este susținută. Atunci când o opțiune devine dogmă, riscurile cresc. Și, totuși, de ce a apărut această campanie taman acum?

Suspiciuni grave: propagandă, manipulare și responsabilitatea autorităților care au avizat reclamele

Un posibil răspuns ține de politicile publice de sănătate. Ministerul Sănătății încurajează, în mod oficial, nașterea naturală, acolo unde este posibil, tocmai pentru a reduce intervențiile chirurgicale inutile. Însă modul în care acest mesaj ajunge la populație este crucial. „Cred că Primăria Bucureștiului are de dat niște răspunsuri, căci fiind autoritate locală, are o responsabilitate să filtreze conținutul care poate fi malițios”, spune Diaconu.

Mai mult, medicul merge chiar mai departe, sugerând o posibilă componentă externă: „E foarte posibil să fie o propagandă rusească, aș spune chiar de 90%. Nu doar că e o minciună sfruntată, ci și o amenințare voalată la adresa medicilor care fac cezariană. Sunt minciuni grosolane pe acele panouri. Diseminarea de informații fără acoperire medicală este infracțiune.”

Declarația este una extrem de dură și ridică miza dezbaterii la un nivel complet diferit. De la o simplă campanie controversată, discuția ajunge în zona securității informaționale și a manipulării. La rândul său, Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, vede în aceste panouri o intruziune ideologică în spațiul public. „Nu, nu consider că o asemenea campanie este justificată din punct de vedere medical și moral. Este o intruziune de tip ideologic (posibil și religios) în spațiul public, comisă de grupuri de influență care se opun actului medical legal”, ne-a spus Bănescu.

Fosta șefă a secției de neonatologie de la Universitar: „Cezariana este o soluție de necesitate”

FANATIK a stat de vorbă și cu medicul Ana Culcer, care subliniază că problema cezarienelor excesive este reală, dar soluția nu poate fi una radicală. „Eu sunt pentru operația de cezariană când este necesară din punct de vedere medical, când e vorba de probleme ale mamei sau ale fătului, dar nu sunt pentru a face cezariană la cerere, mai devreme de termen, când își dorește toată lumea. Cezariana este o soluție de necesitate, nu una uzuală”, ne-a spus Culcer, doctor în științe medicale.

Medicul aduce în discuție și beneficiile nașterii naturale, în special din perspectiva imunității copilului: „Când copilul este născut natural el se colonizează cu bacteriile din căile genitale ale mamei, pentru care are anticorpi în lapte, și este protejat”.

Totuși, Culcer, care a fost medic-șef al secției de neonatologie al Spitalului Universitar, avertizează că decizia trebuie să aparțină medicului, nu trendurilor sau presiunii sociale: „Orice operație trebuie făcută la decizia medicului, nu trebuie să fie decizia pacientului. Noi învățăm toată viața, dar ni se dau lecții de la mămici care au citit pe internet nu știu ce.”

FANATIK a cerut puncte de vedere și din partea și a însă până la ora redacterii acestui material nu avem niciun răspuns.