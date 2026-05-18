Ce se discută, de fapt, la Cotroceni după plecarea lui Bolojan. Premier tehnocrat sau guvern PSD? Culisele negocierilor: „Grindeanu aberează”

Consultările pentru desemnarea viitorului premier continuă într-un climat politic tot mai complicat, în timp ce la Palatul Cotroceni sunt analizate mai multe variante pentru formarea noului Executiv. În acest context, politologii contactați de FANATIK susțin că atât ideea unui premier tehnocrat, cât și scenariul unui guvern monocolor PSD sunt greu de pus în practică.

Ce variante sunt analizate la Cotroceni după plecarea lui Bolojan. Premier tehnocrat sau guvern PSD?

După consultările tensionate de la Palatul Cotroceni și în contextul negocierilor reluate pentru desemnarea unui nou premier, liderii politici au revenit luni, 18 mai, la masa discuțiilor, într-o nouă rundă de întrevederi decisive pentru viitorul guvernării. Totul vine după plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Executivului și pe fondul presiunilor tot mai mari pentru formarea rapidă a unei majorități parlamentare. În urma întâlnirii cu președintele Nicușor Dan, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că șeful statului l-a întrebat direct dacă social-democrații sunt pregătiți să își asume funcția de premier. Potrivit acestuia, discuțiile de la Cotroceni au fost axate în principal pe variantele de stabilitate politică, iar președintele „a ascultat ce am avut noi de spus”. Grindeanu a insistat însă că prioritatea nu este viteza cu care va fi instalat noul Executiv, ci capacitatea unei viitoare formule de guvernare de a rezista pe termen lung.

De la aceste declarații a pornit analiza realizată pentru FANATIK de politologii Cătălin Avramescu și Cristian Pîrvulescu, cu care am discutat pe acest subiect, pe fondul negocierilor aflate în desfășurare pentru conturarea viitorului Executiv. Politologul Cristian Pîrvulescu explică modul în care PSD își calibrează strategia în actualele discuții politice, arătând că refuzul unui premier tehnocrat și opoziția față de revenirea lui Ilie Bolojan exprimă, în esență, aceeași linie politică, dar în registre diferite. La rândul său, Cătălin Avramescu susține că niciun tehnocrat cu autoritate reală nu ar accepta să conducă un guvern în care miniștrii și secretarii de stat sunt numiți de partide, deoarece o astfel de formulă ar echivala, practic, cu o „sinucidere politică”. În acest context, la nivel politic sunt analizate mai multe scenarii, de la refacerea actualei coaliții până la un posibil guvern monocolor PSD sau desemnarea unui premier tehnocrat.

Cum își joacă PSD poziția la masa negocierilor pentru viitorul Executiv

În plin blocaj politic și în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, Pîrvulescu descrie modul în care PSD își joacă poziția la masa discuțiilor și ce transmite, de fapt, din spatele declarațiilor oficiale: „Sorin Grindeanu ar fi spus ‘da, dacă e nevoie’, adică nu mare lucru. E modul prin care PSD anunță că rămâne la masă fără să se angajeze la nimic concret. Și o face dintr-o poziție pe care presa o ignoră sistematic. Pentru că din 2000 încoace, PSD a dat doar șase premieri — Năstase, Ponta, Grindeanu, Tudose, Dăncilă, Ciolacu, în vreme ce ‘dreapta’ a produs zece, de la Ciorbea la Bolojan. Criza endemică de guvernare a României nu este produsă de PSD, ci se realizează în jurul PSD, de către cei care se reciclează periodic sub etichete noi. ‘Stabilitate, nu rapiditate’ înseamnă, citit corect, ‘nu ne grăbim noi să vă scoatem dintr-o criza în care ați intrat din cauza radicalismului’”, a menționat Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK.

PSD refuză jocul tehnocraților și al „panicii din sondaje”. Partidul își apără poziția în negocierile pentru Guvern

Analistul mai subliniază că guvernele tehnocrate sunt văzute în Europa ca soluții temporare, iar în România au fost folosite adesea pentru a acoperi eșecurile politice ale partidelor. În același timp, el consideră că scenariile despre „slăbirea PSD” și presiunea mediatică din sondaje fac parte dintr-un context de negociere menit să influențeze poziția partidului, însă PSD nu pare să fi reacționat sub presiune în actualele discuții.

„În acest context refuzul premierului tehnocrat și veto-ul privind revenirea lui Ilie Bolojan reprezintă aceeași poziție, dar prezentată în două registre. Tehnocratul ar fi însemnat reducerea importanței PSD în ecuația guvernării. Teoretic, ar fi rezultatul pe care îl urmărește o parte din coaliția adversă. Iar revenirea lui Ilie Bolojan, după moțiune, ar fi fost o umilință simbolică. PSD spune, deci, că acceptă guvernarea, dar nu pe orice termeni. Iar subtextul real e altul: PSD revendică principiul guvernării prin partide, nu prin experți improvizați, și-și asumă rolul de garant al continuității într-o coaliție pro-occidentală. E o poziție care, în context european, pare acceptabilă. Guvernele tehnocrate sunt soluții de avarie, nu modele de guvernare democratică. Iar în România au fost, mai degrabă, instrumentul prin care „dreapta” și-a externalizat propriile eșecuri către figuri fără bază electorală: Isărescu, MRU, Cioloș, și, de ce nu, generalul Ciucă. Lista vorbește singură.

În rest — sondajele care anunță ‘sfârșitul PSD’ și comentatorii care declară ‘moartea centrului’ — e un zgomot de fond orchestrat pentru ca PSD să se prezinte timorat la negocieri și să accepte condițiile celorlalți fără să le mai pună pe ale sale. Calculul presupunea un PSD, panicat de cifre și de titluri, va face compromisuri. Aparent Sorin Grindeanu n-a intrat panicat. Atât, deocamdată, pentru că restul se va vedea la următoarea rundă de negocieri”, a mai adăugat analistul.

„Vor aceeași coaliție, dar fără Bolojan”. Declarațiile care complică negocierile politice

Mai departe, am discutat cu analistul Cătălin Avramescu, pe care reporterul FANATIK l-a întrebat dacă în condițiile în care social-democrații nu au anunțat nici o majoritate clară, nici un program de guvernare și nici o echipă pregătită pentru Palatul Victoria. „Grindeanu aberează. Pentru a-și asuma funcția de premier trebuie o majoritate. Grindeanu nu o are. Trebuie un program. Grindeanu nu-l are. Trebuie o echipă. Grindeanu nu o are. Ei n-au avut de la început o alternativă, de aceea el a spus că vrea de fapt aceeași coaliție. Și atunci, de ce am mai dat jos guvernul?

Poate că nu-l voiau pe domnul Bolojan. Problema e că domnul Bolojan, îi place sau nu domnului Grindeanu, este șeful PNL. Cu alte cuvinte, nu vrem Bolojan, nu vrem PNL. Printre altele, la un moment dat au zis și că nu vor USR. De fapt, vor, dar nu vor aceeași coaliție. Observați că domnul Grindeanu spune ceva la începutul propoziției și la sfârșitul propoziției afli cu totul altceva. E clar că domnul Grindeanu nu are nici măcar o imagine vagă despre ce urmează și cred că nici nu îl interesează foarte tare”, a declarat Cătălin Avramescu pentru FANATIK.

Numele Delia Velculescu, invocat în culise. De ce varianta tehnocrată ar fi dificil de pus în practică

În timp ce în culisele negocierilor de la Palatul Cotroceni se vorbește tot mai des despre varianta unui premier tehnocrat, iar numele Delia Velculescu a început să fie vehiculată pentru conducerea viitorului Executiv, Cătălin Avramescu consideră că un asemenea scenariu ar fi foarte greu de aplicat în actualul context politic. „Domnul Grindeanu, până la urmă, nu s-a dus degeaba la Cotroceni, pentru că el știe că acolo are un președinte slab, care la rândul lui nu are idei și, de fapt, tot ce vrea Grindeanu este să transfere costurile crizei în boala președintelui Nicușor Dan, care e complet depășit de situație. El a încurajat AUR și PSD să dărâme guvernul, dar la rândul lui nu are nicio soluție.

Acum, ultimele informații de la Cotroceni, îmi spun că el caută un premier tehnocrat. S-a zvonit și un nume, numele doamnei Delia Velculescu. Dar, e exclus și vă spun și de ce. Un premier tehnocrat, dacă nu e o fantoșă, cum e cel de la educație. Chiar, de ce să nu îl pun pe el. Revenind, dacă nu este o fantoșă care execută un ordin de la partid, atunci niciun premier tehnocrat cât de cât abil, rațional, nu va accepta să conducă un guvern făcut din miniștri numiți de partide, mai ales cu secretari de stat numiți de asemenea de partide. Asta este sinucidere curată. Ca ministru, dar și ca prim-ministru, nu poți să conduci decât dacă ai o oarecare coerență la administrarea ta, în instituția ta, în guvern sau în ministere. Un premier tehnocrat nu ar avea așa ceva”, a ținut să mai completeze analistul politic.

Criza politică se adâncește. Avertisment dur despre blocajul de la vârful statului

Totodată, Avramescu afirmă că actuala criză politică este rezultatul unor decizii greșite luate în ultimul an și consideră că atât partidele aflate la masa negocierilor, cât și președintele Nicușor Dan au contribuit la blocajul în care a ajuns scena politică. În opinia sa, lipsa unei direcții clare și incapacitatea liderilor politici de a găsi rapid o formulă stabilă de guvernare riscă să împingă România într-o criză și mai profundă: „Noi ca țară ne-am urcat într-un autobuz condus de un șofer orb. Mă refer la președintele României, care din punct de vedere politic este orb. Nu știe nimic, nu-l interesează nimic. Și în spate stau niște pasageri care par chercheliți. Mă refer la actualele partide politice. Unde vreți să ducă această excursie în natură? În zid. Către asta ne îndreptăm.

Eu nu văd nicio soluție salvatoare. Soluția este criza până la paroxism. Cine să ofere soluții? Oameni care nu știu pe ce lume sunt? Ar fi fost o soluție acum un an, alegerile anticipate. Pentru că dacă se făceau așa cum am spus de atunci, AUR avea o reprezentare modestă în Parlament. Probabil sub 30%. PSD-ul își reducea la jumătate, probabil, reprezentarea parlamentară. Partidele extremiste, SOS și POT, nu mai întrau în Parlament. Altfel discutam. Domnul Nicușor Dan vrea stabilitate, n-a stabilitat”, a mai punctat Avramescu, pentru FANATIK.

Posibil guvern PSD sau premier tehnocrat? Discuțiile politice arată un blocaj major

Cătălin Avramescu susține că o variantă luată în calcul la Cotroceni ar fi . Politologul consideră însă că un astfel de scenariu ar fi dificil de susținut în actuala configurație parlamentară și spune că toate aceste discuții arată cât de complicată a devenit formarea viitorului Executiv: „O altă ipoteză care știu că este luată în calcul la Cotroceni, este guvern monocolor PSD. Ceea ce ar fi o infamie. Guvern monocolor PSD n-a mai fost din anii `90, când Frontul Salvării Naționale, acest PCR-2 din care se trage PSD-ul de acum. Atunci Frontul Salvării Naționale avea 67% în alegeri. Majoritate absolută. Asta e visul domnului Nicușor Dan și al lui Grindeanu. Dar, din păcate, pentru ei, realitatea parlamentară e foarte diferită”, a mai precizat expertul în politică internă.