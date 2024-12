Ce se întâmplă acasă la Călin Georgescu în seara anunțării rezultatelor alegerilor. Foto exclusiv de la vila din Mogoșoaia

Călin Georgescu, candidatul al alegerile prezidențiale care a adunat cele mai multe voturi din partea românilor în primul tur al alegerilor, așteaptă cu interes rezultatele votului pentru alegerea Parlamentului.

Ce se întâmplă acasă la Călin Georgescu

Acasă, în Mogoșoaia, la vila achiziționată recent, luminile sunt aprinse, însă nu există nicio mișcare înăuntru. Nu se știe cu cine se află candidatul independent la prezidențiale, însă se știe că acesta se află înăuntru.

Potrivit imaginilor surprinse de FANATIK, mașina lui Călin Georgescu se află în parcarea vilei, ceea ce înseamnă că și acesta ar putea fi acasă, asta dacă nu a plecat cu un alt autoturism într-o locație necunoscută. Nici la sediul de campanie din Izvorani, adică la vila prietenului său, nu e vreo mișcare.

De asemenea, potrivit grupului de presă al lui Călin Georgescu, candidatul nu ar urma să facă declarații după prezentarea rezultatelor votului la alegerile parlamentare. după votul din 1 decembrie.

Ce a votat candidatul la prezidențiale

La ieșirea de la urna de vot, Călin Georgescu a făcut câteva declarații succinte, însă starea sa părea vizibil iritată. Ca și în dățile trecute, acesta a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor prezenți la fața locului.

„Am votat pentru ca binele să învingă răul. Am votat pentru pace, nu pentru război. Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată neamului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a declarat Georgescu la ieșirea din secția de vot.

Interesant este faptul că independentul Georgescu a oferit totuși un interviu pentru publicația , la sediul de la Izvorani, pe timpul unei pene de curent. Politicianul în vârstă de 62 de ani s-a remarcat în această perioadă prin declarațiile sale controversate legate de NATO, UE, Vladimir Putin, apa îmbuteliată, și nașterea prin cezariană.

Pe unele dintre ele a încercat să le lămurească în prezența jurnaliștilor britanici aflați în România cu ocazia alegerilor. Întrebat cum are de gând să pună capăt războiului din Ucraina, conflict care a afectat întreaga planetă, Georgescu a răspuns: „Nu este treaba noastră. Mă interesează românii”.

Existând dubii cu privire la intențiile lui Călin Georgescu cu privire la apartenența la Uniunea Europeană și NATO, acesta a ținut să îi liniștească pe cei care îl blamează pentru opiniile sale: „România este bine în NATO și UE. Vom negocia și vom face ca totul să fie în avantajul poporului meu”.

, românii din diaspora arătându-și sprijinul într-un număr surprinzător de mare, Georgescu a mai afirmat: „După 35 de ani, poporul român știe ce vrea. Vor bunăstare, au nevoie de sănătate, au nevoie de respect, au nevoie de suveranitate. Suveranitatea înseamnă independență economică și agricolă pentru România. Înseamnă mâncare, apă și energie”.