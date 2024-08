Delia și Liviu, câștigătorii ”Mireasa” sezonul 9, au ales să își înceapă noua viață departe de țară. Cu ce se ocupă acum?

Ce se întâmplă acum cu Delia și Liviu, câștigătorii Mireasa, sezonul 9. Anunțul care va lua prin surprindere pe toți fanii: “Lucrez în…”

Delia și Liviu, perechea care a cucerit telespectatorii în sezonul 9 al emisiunii Mireasa, au luat o decizie surprinzătoare după încheierea show-ului. În ciuda succesului lor în cadrul emisiunii și a premiului câștigat, tinerii căsătoriți și-au început viața împreună departe de România.

ADVERTISEMENT

Delia și Liviu, doi tineri care și-au găsit dragostea în fața camerelor de filmat, au decis să-și unească destinele pentru totdeauna.

Publicul i-a ales Astfel, odată cu încheierea filmărilor, Delia și Liviu au plecat cu o sumă considerabilă în cont, mai exact 40.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Proaspeții însurăței s-au mutat în Anglia, țara în care Delia a locuit anterior. Aceștia s-au stabilit temporar în casa fratelui Deliei, cu care Liviu se înțelege foarte bine.

„Suntem în Anglia. Acasă la Delia, să zic. Unde a locuit în trecut. Am pregătit împreună cu fratele Deliei (n.r. mâncare). Eu mai puțin, el mai mult de data asta. Nu pot să mă laud cu ceva ce n-am făcut.

ADVERTISEMENT

Am făcut niște orez cu legume și niște vită. La mine acasă am mâncat destul de nesănătos. Foarte bine ne înțelegem. Nu suntem frați, dar se înțelegem foarte bine. Am fost și la sală ieri împreună”, a mărturisit Liviu”, potrivit

Deși au câștigat un premiu considerabil de 40.000 de euro, Liviu și Delia nu se bazează doar pe acești bani. La scurt timp după sosirea în Anglia, Liviu a găsit o oportunitate de muncă în domeniul construcțiilor.

ADVERTISEMENT

„Mâine mă duc și eu să lucrez ceva în construcții. Mâine dimineața la ora 7. De abia aștept. Mi-am găsit ceva, să ajut pe cineva. Avem trei zile de când suntem aici. Aștept să îmi vină actele și după mergem înainte”, a mai spus Liviu, potrivit sursei citate.

În ceea ce privește , cuplul are planuri bine definite. O parte din bani va fi investită în visul lor de a avea o casă proprie, în timp ce restul va fi donat unui caz social din localitatea lui Liviu.