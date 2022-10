Ce se întâmplă acum cu Lorelai Moșneguțu, tânăra fără mâini care a câștigat Românii au talent în 2017. Și-a îndeplinit visul

Vă mai amintiți de Lorelai Moșneguțu, tânăra fără mâini care a câștigat Românii au talent, în 2017? Acum are 19 ani și este un adult în toată regula, iar de curând și-a îndeplinit un mare vis.

Ce mai face Lorelai Moșneguțu, fosta câștigătoare de la Românii au talent. Ce vis i s-a îndeplinit de curând

Lorelai Moșneguțu radiază de fericire în aceste zile și și-a împărtășit bucuria pe rețelele de socializare. Ea a anunțat pe contul său de Instagram că a început studiile la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, din cadrul SNSPA.

ADVERTISEMENT

”When daydreams become reality.🥺❤️ The impossible is now possible.✨️ (Când visurile devin realitate. Imposibilul este acum posibil)”, a scris fosta câștigătoare de la Românii au talent

Lorelai Moșneguțu a devenit, așadar, studentă. Mândră de realizarea sa profesională, fosta concurentă de la Românii au talent și-a făcut câteva poze din incinta unității de învățământ, dar și alături de colegi.

ADVERTISEMENT

Povestea lui Lorelai Moșneguțu. Cum a impresionat la Românii au talent

Lorelai Moșneguțu avea doar 14 ani atunci când a apărut . Ea i-a impresionat atât pe jurați, cât și pe telespectatori prin vocea sa, dar mai ales prin faptul că reușea să cânte la pian cu degetele de la picioare, neavând mâini.

În preselecții, Mihaela Rădulescu a trimis-o direct în semifinală, după ce a apăsat pe ”Golden Buzz”. Fosta jurată a fost uimită de talentul lui Lorelai.

ADVERTISEMENT

”Mi s-au inmuiat genunchii cand am vazut-o ca plange si nu avea cum sa isi stearga lacrimile. Am luat-o in brate si mi-am dat seama ca ea nu are cum sa ma ia in brate”, spunea Mihaela Rădulescu la Protv.

”Eu nu contenesc sa mai primesc lectii de viata in emisiunea asta”, spunea și Andi Moisescu, vizibil emoționat de moment.

ADVERTISEMENT

După naștere, Lorelai Moșneguțu și lăsată într-un centru de plasament. Soarta avea să-i surâdă atunci când la doar două luni, în cale i-a apărut o femeie cu suflet mare, care i-a devenit mamă și i-a oferit un viitor bun.