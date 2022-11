Ce se întâmplă acum cu Paula Rad, soprana de la Românii au talent 2017 care lucra ca femeie de serviciu. Din păcate, viața nu i s-a schimbat prea mult

Au trecut cinci ani de atunci, iar mulți se gândeau că Paula Rad, care lucra ca femeie de serviciu la acel moment și-a schimbat viața. Adevărul este însă altul.

Ce s-a întâmplat cu Paula Rad după participarea la ”Românii au talent” 2017

Pentru Paula Rad, a fost șansa de a se afirma și de care a profitat din plin.

La acel moment, aceasta lucra ca femeie de serviciu pentru a se întreține, însă a zis să facă ceva mai mult pentru ea.

Alegerea s-a dovedit a fi una cât se poate de bună, având în vedere că Paula Rad nu doar că i-a impresionat pe jurații de la ”Românii au talent”, dar a reușit să primească și Golden Buzz de la Andra.

A strălucit pentru scurt timp la București, însă nu a prins loc la Operă și nu a avut prea mare succes nici la Cluj.

Astfel, în prezent tânăra cântă pe la evenimente, piese străine.

”După performanța de la PRO TV tot nu am găsit un loc de muncă la Operă. Ceea ce fac eu acum însă e să mai cânt pe la evenimente.

Pentru un post de solistă, n-am mai bătut la nicio ușă, prefer să rămân pe partea asta, de colaborări, orice fel de gen de muzică”, a mărturisit fosta concurentă de la ”Românii au talent” 2017, într-un interviu acordat pentru .

Pandemia i-a cam dat însă planurile peste cap, astfel că o bună perioadă de timp, Paula Rad nu a mai putut participa la unele evenimente.

Paula Rad și-ar dori să cânte la București

Visul ei ar fi însă să cânte la București, un muzical, în prezent tânăra locuind tot în Cluj.

Și-ar dori mai multe, însă știe că norocul nu este de partea ei. Deși , tânăra spune că se mulțumește cu ce are și nu exclude posibilitatea să se dezvolte în viitor.

În prezent predă ore de cântă, pian, dar și chitară și percepe tarife cât se poate de accesibile.

”Din păcate, eu nu am avut așa mare noroc, precum alți artiști. Am lucrat și femeie de serviciu, pentru o bucată de pâine. Dar, am o viață înainte, am 34 de ani.

Până atunci, predau ore de canto, de pian și de chitară. Ca profesor de pian nu am un tarif mare pe oră, e la nivelul pieței”, a mai povestit ea, pentru sursa citată.

Paula Rad nu și-a găsit nici jumătatea, iar în prezent este o femeie singură, după cum spune chiar ea.