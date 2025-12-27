Ce se întâmplă atunci când Mircea și Răzvan Lucescu se întâlnesc la masă! Nepoata selecționerului i-a dat de gol pe cei doi mari antrenori

ADVERTISEMENT

Sărbătorile sunt respectate cu sfințenie în familia Lucescu, care a dovedit tot mai numeroasă în ultimii ani. Reuniunile au loc, de regulă, în casa de la București a lui Răzvan Lucescu, acolo unde vin părinții lui, Mircea și Neli, și cei doi copii, Matei și Maria Luiza, care i-au dăruit antrenorului de la PAOK patru nepoți.

Mircea și Răzvan Lucescu vorbesc aproape numai despre fotbal

Marilu Lucescu, fiica lui Răzvan, a făcut dezvăluiri despre viața familiei celui mai galonat tehnician român și a povestit cum e să fii fiică și nepoată de antrenori celebri. Marilu, care e căsătorită cu un profesor universitar din Peru și are trei copii, a povestit ce fac Mircea și Răzvan Lucescu atunci când se întâlnesc la masă.

“Când tata şi bunicul se întâlnesc se vorbeşte mult despre fotbal. Cu noi, mai puţin. Noi nu intrăm în aceste discuţii”, a spus Marilu, într-un interviu pentru . Deși este o prezență mai discretă în viața publică, ea se consideră strâns legată de fotbal.

“Am practicat fotbalul o perioadă scurtă în şcoala generală. M-am înscris la şcoală, erau activităţi desfăşurate după program şi m-am dus și eu. Nu mai ştiu exact cât a durat totul”, a povestit Marilu Lucescu, care nu ratează nicio ocazie de a merge pe stadion.

Marilu e impresionată de atmosfera de la PAOK

“Mergem pe stadion, mai ales când ajungem la Salonic, în vizită la părinţii mei. Încercăm să prindem câte un meci bun acasă. Îmi place foarte mult pe stadionul din Salonic. Atmosfera este impresionantă. De fiecare dată mi se face pielea de găină când intru şi tot stadionul este în picioare, cu artificii.

Şi când echipa naţională a jucat la Bucureşti, am fost la toate meciurile. Trăim meciurile cu mult entuziasm, dar şi cu o doză de anxietate. Ne facem griji pentru ei, ne gândim la cum s-ar simţi în cazul unui rezultat negativ. Eu mă ridic în picioare, mai strig, mă bucur la goluri, îmi exprim emoţiile”, a mai mărturisit Marilu.

Nepoata a făcut un interviu cu selecționerul pentru lucrarea de diplomă

Fiica lui Răzvan Lucescu a făcut facultatea la Londra și masterul la Rotterdam. La al doilea master a studiat istoria comunismului în România, la Universitatea din Bucureşti, unde trebuie să-și facă lucrarea de diplomă.

“Subiectul ales are legătură cu participarea României la Campionatul Mondial din Mexic şi cu modul în care acest eveniment a fost reflectat în presă, ce a însemnat pentru identitatea naţională şi cum a contribuit la consolidarea acesteia. Este vorba despre felul în care ne vedeam noi şi cum eram văzuţi din exterior”, a mai declarat ea.

Pentru a avea o lucrare solidă, Marilu i-a cerut materiale lui Mircea Lucescu, care a fost căpitanul naționalei la Mondialul de acum 55 de ani.

Fiica lui Răzvan e măritată cu un peruan

“I-am cerut bunicului materiale şi urmează să fac un interviu cu el. Disertaţia fiind legată de identitatea naţională, vreau să-l întreb cum s-a simţit, care era atmosfera în echipă, cum a fost perceput evenimentul atât de ei, cât şi în ţară. Voi face interviuri şi cu alte persoane. Recunosc că, făcând acest master, am profitat de ocazie pentru a intra şi în istoria familiei. Am realizat şi un interviu cu tatăl meu despre ce a însemnat să devină sportiv în acea perioadă, în cadrul unui curs despre viaţa cotidiană şi sport. Am stat de vorbă aproape o oră.

Abordarea sportului era diferită, iar programul mult mai dur. Mi-au povestit despre cantonamentele de iarnă, alergări dimineaţa pe frig, nemâncaţi, un program rigid şi cantonamente lungi. Sportul de performanţă presupune renunţări la viaţa socială şi de familie. Au lipsit de la multe evenimente importante, absolviri, zile de naştere, serbări şcolare”, a concluzionat Marilu Lucescu.

Fiul Lucio joacă fotbal și este răsfățatul familiei. Răzvan Lucescu o sună înainte de meciuri și o întreabă ce face micuțul fotbalist, care se antrenează la Academia lui Ciprian Marica.

Mircea Lucescu se joacă des cu strănepoții

“Copiii se bucură enorm de fiecare dată când îl văd. Este o plăcere pentru toţi, inclusiv pentru el, să se joace împreună. Eu abia acum câţiva ani am realizat ce înseamnă Mircea Lucescu în fotbal.

Pentru mine era bunicul. Ştiam că este un antrenor bun, că a fost şi la echipe din străinătate, la naţională, şi ca jucător, dar nu conştientizam greutatea numelui. Îmi este greu să mă detaşez de faptul că este bunicul meu, cu care am stat, ne-am jucat şi am petrecut timp frumos împreună”, a mai punctat Marilu.

În încheiere, ea a dezvăluit care sunt principiile pe care familia sa i le-a insuflat în educație. “Totul se leagă de disciplină, muncă şi corectitudine. Sunt valori foarte importante în familia noastră. Şi, mai presus de toate, familia. Să avem grijă unii de alţii şi să fim acolo unii pentru ceilalţi”, a încheiat Marilu Lucescu.