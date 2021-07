Ce se întâmplă cu a treia sarcină a Adelei Popescu? Radu Vâlcan, dezvăluiri emoționante

Cu toate acestea, în urmă cu puțin timp, Adela Popescu a recunoscut, oarecum, că este dezorientată când vine vorba de această a treia sarcină, cu atât mai mult cu cât copilașul pe care îl are în burtică se cam lasă așteptat.

Ce se întâmplă cu a treia sarcină a Adelei Popescu și ce spune Radu Vâlcan

După două nașteri naturale, Adela Popescu și Radu Vâlcan vor ca cel de-al treilea copil al lor să vină pe lume fără o operație de cezariană, în ciuda faptului că prezentatoarea TV și actrița are deja 34 de ani.

Cu toate acestea, pare-se, copilașul se lasă așteptat, motiv pentru ca Adela Popescu să posteze imagini cât se poate de grăitoare cu privire la perioada prin care trece acum.

”Așteptând”, a notat Adela Popescu, menționând că, deja, de două zile, a ajuns în cea de-a 39 săptămână a sarcinii, mimica actriței fiind cât se poate de grăitoare cu privire la nerăbdarea de a-și vedea cât mai repede cel de-al treilea copil.

De altfel, recunoștea Radu Vâlcan la podcastul lui Mihai Morar, cea de-a treia sarcină a Adelei Popescu este una cât se poate de dorită: ”Ne-am dorit al treilea copil, l-am planificat”.

Adela Popescu năștea, Radu Vâlcan plângea

În podcastul lui Mihai Morar, Radu Vâlcan a spus, cât se poate de sincer, cum au decurs primele două nașteri ale soției sale, Adela Popescu.

Mai mult, a dezvăluit prezentatorul Tv de la Insula Iubirii, Adela Popescu a dorit să nască natural, în ciuda problemelor pe care știa că le va avea din cauza unor afecțiuni ale coloanei vertebrale.

”Când Adela era în travaliu am plâns. A fost în travaliu 12 ore la a prima sarcină. Am plâns pentru că o auzeam pe ea prin ce dureri trecea. De fapt, așa a fost la ambii copii, și din cauza unei probleme pe care o are la spate, practic, sarcinile îi apăsau pe nervul sciatic. Durerile erau cumplite, așa că am plâns de față cu toți”, povestea Radu Vâlcan pentru sursa citată.

Radu Vâlcan, despre nașterile Adelei Popescu: ”A urlat ore”

Mai mult decât atât, a povestit Radu Vâlcan, cele două nașteri ale Adelei Popescu au durat destul de mult timp, iar travaliul îndurat de actrița cu care s-a căsătorit a fost unul extrem de dificil.

”A urlat ore. Mai tăcea, iar urla. A trecut prin două nașteri naturale și vrea și a treia să fie la fel. La Andrei, travaliul a durat 5 ore, dar durerea a fost mai mare, pentru că efectiv a născut pe viu, fără ca epidurala să-și facă efectul. Acum suntem pe final de sarcină, deja are contracții foarte dureroase”, a mai spus Ralu Vâlcan la podcastul lui Mihai Morar.

Radu Vâlcan și Adela Popescu s-au căsătorit acum șase ani

După cinci ani de relație, Radu Vâlcan și Adela Popescu au decis să se căsătorească, cei doi făcând nunta în 2015.

Radu Vâlcan și Adela Popescu s-au cunoscut pe platoruile de filmare de la telenovelele românești în care jucau împreună și, chiar dacă nu a fost dragoste la prima vedere, cei doi au ajuns să se iubească, relația lor, una discretă de altfel, fiind și una dintre cele mai longevive din showbiz.

”M-am maturizat atunci când m-am căsătorit. Ne-am cunoscut când aveam eu 33 de ani, eram cam aiurit atunci. Am cerut-o în căsătorie după cinci ani de la prima întâlnire în același loc la Ruse, în Bulgaria. A fost prima persoană din viața mea de care m-am simțit legat”, a mărturisit Radu Vâlcan în fața lui Mihai Morar, vorbind despre Adela Popescu și relația lor.