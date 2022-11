Ce se întâmplă cu abonaţii Enel aflaţi sub contract. Reacţia ANRE la anunţul companiei că va părăsi România

În contextul în care grupul Enel și-a anunțat intenția de a pleca anul viitor din România, Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a anunţat că a luat măsuri privind accesul neîntrerupt la alimentarea cu energie electrică şi gaze naturale pentru clienţii finali.

Clienţii Enel vor avea acces neîntrerupt la energie electrică şi gaze

ANRE transmite că nu a primit nicio notificare oficială că Enel vrea să-şi vândă activele din România, dar subliniază că situația presupune doar schimbarea proprietarului activelor sau schimbarea acționariatului, nu ieșirea de pe piață a companiei.

“Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public în cursul zilei de astăzi, 22 noiembrie 2022, conform cărora grupul italian de utilități Enel și-a anunțat intenția de a pleca din România în cursul anului 2023, respectiv, a anunţat o eventuală intenție de vânzare a unor active aparținând grupului ENEL, fac precizarea că acest gen de situație nu presupune ieșirea din piața de energie a companiei Enel România, ci poate presupune doar schimbarea proprietarului activelor/schimbarea acționariatului etc.”, a transmis Dumitru Chiriţă, preşedintele ANRE.

În aceeaşi notă s-a exprimat şi Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, care a afirmat că plecarea Enel din România nu ar trebui privită ca o tragedie, iar clienţii nu vor fi afectaţi. În plus, el a mai arătat că, pe partea de furnizare, concurenţa are o importanţă redusă în această perioadă de criză. “Se schimbă proprietarul, nu dispare compania”, a comentat acesta.

În ceea ce privește asigurarea furnizării de energie electrică/gaze naturale clienților finali și în perspectiva respectării drepturilor acestora, ANRE aminteşte că a aprobat două acte normative care garantează accesul neîntrerupt la cele două utilități.

Grupul Italian Enel şi-a dezvăluit marţi strategia de urmat pe viitor, , Peru şi Argentina. Răspunzând la întrebarea “De ce se retrage Enel din România?”, directorul grupului, Francesco Starace a argumentat că această piață nu mai oferă oportunități de creștere.

“Am decis să ieșim din România pentru ca am ajuns într-un punct în care este dificil să mai obținem o creștere suplimentară în viitor. Am ‘saturat’ spațiul pentru investiții în rețele si am ajuns – mai mult sau mai puțin – într-o poziție pe segmentul de clienți și de producție care nu mai oferă multe posibilități de creștere”, a declarat directorul Enel, citat de .

Luna trecută, presa din Grecia scria că activele din România ale Enel ar urma să fie preluate de grupul energetic grec PPC (Power Public Corporation).

Enel este unul dintre cei mai mari investitori privați în domeniul energetic din România, cu operațiuni în sectorul distribuției și furnizării de electricitate, precum și al producției de energie electrică din surse regenerabile și al soluțiilor și serviciilor energetice. şi are în prezent aproximativ 3.000 de angajați.