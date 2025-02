Ce se întâmplă cu Adi Mutu după ce Petrolul a ratat play-off-ul: ”Puteam obține mai mult”

Adus pe banca Petrolului după ce turcul Mehmet Topal a plecat la finalul anului lăsând echipa pe locul 6, Adi Mutu . Chiar și așa, tehnicianul va continua la gruparea prahoveană.

Petrolul a decis ce se întâmplă cu Adi Mutu după ratarea play-off-ului

Președintele Claudiu Tudor a mărturisit că nu se pune problema demiterii antrenorului în acest moment, în ciuda faptului că există o dezamăgire că nu s-a reușit clasarea între primele 6 în sezonul regulat.

ADVERTISEMENT

”Am fost, suntem și vom fi o echipă. Avem un grup bun, din care face parte și Adi. Sigur, există o dezamăgire după ce am ratat play-off-ul, dar nu e o frustrare. Frustrare e că am avut două goluri anulate cu UTA, după un arbitraj pe care sper să nu-l mai văd niciodată.

Adi Mutu este parte dintr-un proiect care nu e pe termen scurt. Vrem ca el să aducă echipei din spiritul lui de învingător și să formeze tinerii cu o mentalitate pozitivă, care să-i propulseze mai sus. Dacă nici Mutu nu poate fi un model ca fotbalist, atunci cine poate fi? Că pe Hagi sau pe Zidane nu putem să-i aducem!

ADVERTISEMENT

Nu s-a pus niciodată problema unei clasificări a evoluției Petrolului sub comanda lui. Suntem împreună, suntem ok, puteam obține mai mult, dar sincer, nu știu cât de mult. Ce ni s-a întâmplat la meciul cu UTA ne-a determinat să ne redimensionăm poziția.

Un lucru este însă cert, Petrolul a fost, este și va fi un brand, indiferent de situație. Sper ca și jucătorii să realizeze asta și să pună clubul acolo unde îi este locul. Noi ne străduim ca, din toată sărăcia noastră, să le oferim tot ce putem”, a declarat Tudor, pentru .

ADVERTISEMENT

Ce obiectiv și-a fixat Petrolul pentru play-out

Oficialul Petrolului a precizat că este câștigarea play-out-ului, care ar aduce cu sine și un bonus important din partea FRF pentru respectarea regulii cu 5 jucători români.

ADVERTISEMENT

”Ne batem pentru puncte la fiecare meci. Evident, ne dorim locul 7. Asta vrem! Atât pentru orgoliu, cât și pentru viitor. Faptul că 25 de etape am fost acolo sus, aproape de play-off, ne dă încredere. Când vorbesc despre viitor, mă refer și la câștigul financiar.

Dacă terminăm înaintea celor de la Farul și a celor de la Hermannstadt obținem un bonus important de la FRF, pentru respectarea protocolului folosirii a cinci jucători români pe tot parcursul meciurilor din campionat. Banii sunt importanți. Ei vor merge către jucători, pentru achitarea salariilor.

Suntem un club care încă așteptăm ajutorul autorităților. Orașul are nevoie de Petrolul, Petrolul are nevoie de oraș și de județ. Am arătat, din an în an, că există potențial. Suntem la al treilea an în SuperLiga.

În 2024 am terminat sezonul regulat cu 35 de puncte. Acum avem 37 și încă două meciuri de disputat. Deci suntem pe plus. Durerea noastră este că deși suntem o echipă, să zicem, de nota 7, avem aptitudini de minimum 8, dar perspective de 6, dacă nu se rezolvă niște chestiuni care ne-au fost promise”, a încheiat Claudiu Tudor.