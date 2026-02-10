Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu! Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo: “La antrenamente are execuţii fenomenale! N-am văzut demult aşa ceva la un jucător român”

Adrian Mazilu este jucătorul cu care Dinamo a dat lovitura în mercato de vară de anul trecut. Secundul lui Zeljko Kopic a spus totul despre forma și starea tânărului fotbalist, explicând ce se întâmplă cu el.
Mihai Dragomir
10.02.2026 | 14:00
Ce se intampla cu Adrian Mazilu Dezvaluiri din vestiarul lui Dinamo La antrenamente are executii fenomenale Nam vazut demult asa ceva la un jucator roman
EXCLUSIV FANATIK
Detalii importante despre Adrian Mazilu. Ce se întâmplă cu „perla” lui Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Dinamo a bifat doar o remiză pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Florentin Petre, antrenorul secund al „câinilor”, a intrat a doua zi în direct și a vorbit despre forma lui Adrian Mazilu. Ce a spus despre tânărul jucător, de fapt.

Florentin Petre a spus cu ce s-a confruntat Adrian Mazilu în ultima perioadă, de fapt

Dinamo luptă în acest sezon pentru titlu, având rezultate care au dus-o pe podium. „Câinii” prestează un fotbal bun și strâng puncte în fiecare etapă, iar lotul este unul promițător.

ADVERTISEMENT

După ce a făcut analiza meciului cu Universitatea Craiova în direct la FANATIK SUPERLIGA, Florentin Petre a vorbit despre Adrian Mazilu, jucătorul care a acordat un interviu exclusiv pentru FANATIK după primul gol marcat pentru Dinamo în cantonamentul de iarnă.

„Mazilu a trecut printr-o perioadă de readaptare la efort maximal destul de grea. Atât prin antrenamente cât și prin revenirea la un corp sănătos de fotbalist. Ținând cont că n-a jucat de mult, noi am făcut toate eforturile posibile să-l ajutăm și l-am luat ușor.

ADVERTISEMENT
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de...
Digi24.ro
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”

Nu puteam să-l forțăm foarte tare, ținând cont de problemele pe care le-a avut, el trebuia readaptat în sistem ușor. La Dinamo, antrenamentele sunt dure, antrenamentele sunt de presiune maximă și o să-i mai trebuiască un pic de timp să-și revină. El acum este, din toate punctele de vedere, fizic, psihic pus la punct. Mai durează un pic, probabil, până își intră în ritm, până marchează și el un gol-două”, a spus Florentin Petre inițial.

ADVERTISEMENT
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus
Digisport.ro
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"

Adrian Mazilu l-a impresionat pe Florentin Petre. „Dacă vezi ce face pe la antrenament”

Ulterior, Florentin Petre a ținut să dezvăluie cât de mult a fost impresionat de felul în care Adrian Mazilu se comportă la antrenamentele echipei. Fostul mare jucător român consideră că Mazilu va fi un real sprijin în viitor pentru echipa națională.

„Eu n-am mai văzut de mult un jucător român tânăr cum e el să aibă calitățile pe care le are. Dacă vezi ce face pe la antrenament, ce explozii are, ce reacție, ce… Adică îți dai seama de calitatea jucătorului. 

ADVERTISEMENT

Am văzut și eu în viața asta sute de fotbaliști, dar pentru mine, Mazilu, dacă va fi 100% pregătit și realizează că este un moment foarte important pentru el, este un jucător pe care România, echipa națională, se poate baza în viitor. Reacție rapidă pe spațiu mic, plus execuțiile pe care le are. Da, trebuie să avem grijă de el și să-l susținem!”, a mai spus secundul lui Dinamo.

Ce îi lipsește lui Adrian Mazilu în acest moment

Florentin Petre știe exact de ce are nevoie acum Adrian Mazilu pentru a reveni la forma care l-a consacrat când era jucătorul Farului, înainte de transferul în străinătate.

„Lui Mazilu acum îi trebuie un pic de ritm. Și un gol. Ceva să-l scoată un pic din ritmul pe care l-a avut. Pentru că așa, fotbalist este. Și chiar mă bucur pentru el, pentru că, uite, împreună cu tot staff-ul, am reușit să-l punem pe picioare. De aici înainte depinde doar de el!”, a concluzionat Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.

  • 20 de ani are Adrian Mazilu
  • 800.000 de euro este cota jucătorului în prezent

Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu! Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo

Universitatea Craiova, reacție despre scandalul în care a fost implicat Baiaram: “E un...
Fanatik
Universitatea Craiova, reacție despre scandalul în care a fost implicat Baiaram: “E un copil de 23 de ani care a suferit mult anul ăsta! Vom avea o discuţie”
Boateng, final de telenovelă cu Dinamo! Anunţ despre prelungirea contractului: “Are o familie!...
Fanatik
Boateng, final de telenovelă cu Dinamo! Anunţ despre prelungirea contractului: “Are o familie! Dacă vine o ofertă de 60-70.000 pe lună…”
Ultimele detalii despre accidentarea lui Nsimba: “Noi asta bănuim!” Ce şanse are să...
Fanatik
Ultimele detalii despre accidentarea lui Nsimba: “Noi asta bănuim!” Ce şanse are să joace în Universitatea Craiova – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
ȘOCANT! Fostul atacant de la Dinamo a auzit ce a spus Banciu despre...
iamsport.ro
ȘOCANT! Fostul atacant de la Dinamo a auzit ce a spus Banciu despre Hagi și a dat verdictul: 'Are dreptate!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!