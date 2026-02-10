Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu! Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo: “La antrenamente are execuţii fenomenale! N-am văzut demult aşa ceva la un jucător român”

ADVERTISEMENT

Dinamo a bifat doar o remiză pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Florentin Petre, antrenorul secund al „câinilor”, a intrat a doua zi în direct și a vorbit despre forma lui Adrian Mazilu. Ce a spus despre tânărul jucător, de fapt.

Florentin Petre a spus cu ce s-a confruntat Adrian Mazilu în ultima perioadă, de fapt

Dinamo luptă în acest sezon pentru titlu, având rezultate care au dus-o pe podium. „Câinii” prestează un fotbal bun și strâng puncte în fiecare etapă, iar lotul este unul promițător.

După ce , Florentin Petre a vorbit despre Adrian Mazilu,

„Mazilu a trecut printr-o perioadă de readaptare la efort maximal destul de grea. Atât prin antrenamente cât și prin revenirea la un corp sănătos de fotbalist. Ținând cont că n-a jucat de mult, noi am făcut toate eforturile posibile să-l ajutăm și l-am luat ușor.

Nu puteam să-l forțăm foarte tare, ținând cont de problemele pe care le-a avut, el trebuia readaptat în sistem ușor. La Dinamo, antrenamentele sunt dure, antrenamentele sunt de presiune maximă și o să-i mai trebuiască un pic de timp să-și revină. El acum este, din toate punctele de vedere, fizic, psihic pus la punct. Mai durează un pic, probabil, până își intră în ritm, până marchează și el un gol-două”, a spus Florentin Petre inițial.

Adrian Mazilu l-a impresionat pe Florentin Petre. „Dacă vezi ce face pe la antrenament”

Ulterior, Florentin Petre a ținut să dezvăluie cât de mult a fost impresionat de felul în care Adrian Mazilu se comportă la antrenamentele echipei. Fostul mare jucător român consideră că Mazilu va fi un real sprijin în viitor pentru echipa națională.

„Eu n-am mai văzut de mult un jucător român tânăr cum e el să aibă calitățile pe care le are. Dacă vezi ce face pe la antrenament, ce explozii are, ce reacție, ce… Adică îți dai seama de calitatea jucătorului.

Am văzut și eu în viața asta sute de fotbaliști, dar pentru mine, Mazilu, dacă va fi 100% pregătit și realizează că este un moment foarte important pentru el, este un jucător pe care România, echipa națională, se poate baza în viitor. Reacție rapidă pe spațiu mic, plus execuțiile pe care le are. Da, trebuie să avem grijă de el și să-l susținem!”, a mai spus secundul lui Dinamo.

Ce îi lipsește lui Adrian Mazilu în acest moment

Florentin Petre știe exact de ce are nevoie acum Adrian Mazilu pentru a reveni la forma care l-a consacrat când era jucătorul Farului, înainte de transferul în străinătate.

„Lui Mazilu acum îi trebuie un pic de ritm. Și un gol. Ceva să-l scoată un pic din ritmul pe care l-a avut. Pentru că așa, fotbalist este. Și chiar mă bucur pentru el, pentru că, uite, împreună cu tot staff-ul, am reușit să-l punem pe picioare. De aici înainte depinde doar de el!”, a concluzionat Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.

20 de ani are Adrian Mazilu

800.000 de euro este cota jucătorului în prezent