Ce se întâmplă cu Adrian Mazilu la Dinamo! Zeljko Kopic l-a băgat în şedinţă: „A acumulat multă frustrare! Trebuie să îşi revină mental”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Adrian Mazilu, băgat în ședință de Zeljko Kopic

Adrian Mazilu (20 de ani) încă se lasă așteptat. Vedeta lui Dinamo nu a avut nicio realizare de când s-a transferat în „Groapă” și a fost băgat în ședință de Zeljko Kopic. Antrenorul croat i-a transmis care sunt capitolele la care trebuie să se îmbunătățească.

Adrian Mazilu a fost vedeta perioadei de transferuri din vară. Fostul puști-minune al lui Hagi a fost cumpărat de roș-albi, de la Brighton, cu 400.000 de euro. , atacantul a tras tare pentru a își intra în formă înaintea debutului la Dinamo. Deși a început să fie introdus de Kopic în meciurile oficiale,

„Mazilu este un fotbalist foarte talentat și foarte tehnic. Din punct de vedere fizic este într-o formă bună. Nu mai are probleme, însă are o perioadă foarte lungă de timp în care nu a jucat și a acumulat multă frustrare. Acum, cea mai importantă parte este partea emoțională. Trebuie să își revină mental.

Am vorbit cu el și am încercat să îl fac să își redescopere bucuria și plăcerea de a juca. Pentru mine e important e că e sănătos. Mă aștept ca în următoarea perioadă el să fie stabil din toate punctele de vedere și să își arate calitățile. Ceea ce îmi doresc pentru el, ca jucător tânăr, e să își atingă potențialul.

Când vii după o perioadă atât de lungă în care nu joci, e foarte greu să revii. E un proces, noi îl ajutăm, dar el e cea care trebuie să găsească calea de a reveni în cea mai bună formă a sa”, a declarat Zeljko Kopic, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

9 meciuri a jucat Adrian Mazilu la Dinamo, dar fără să marcheze sau să dea vreo pasă de gol

800 de mii de euro e cota de piață a lui Adrian Mazilu, potrivit site-ului Transfermarkt.com