Ce se întâmplă cu afacerea moștenită de iubita lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care compania a fost dată în judecată

Adriana Viliginschi, fosta parteneră a afaceristului Adrian Kreiner, omorât în 2023 în propria vilă din Sibiu, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile în acest weekend, pentru complicitate la omor calificat, în dosarul femeii suspectate că şi-a ucis mama, cu sprijinul unei asistente medicale din Cisnădie. Inițial, ea fusese reţinută pentru complicitate intelectuală după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce sedative să folosească, dar şi să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor de pe camerele de luat vederi.

O firmă a solicitat rezilierea contractului cu compania înființată de Adrian Kreiner

Viliginschi, care este psiholog de meserie, a moştenit de la Adrian Kreiner un imobil evaluat la 2,1 milioane de euro, dar şi 1,5 milioane de euro, precum și 25% din părţile sociale ale firmei Matec CNC Technik, compania înființată de Kreiner, specializată în componente pentru industria auto. Alte 25% au revenit fiicei lui Kreiner, Vanessa, iar restul de 50% aparțineau unui cetățean austriac, Holger Baumgartner, care fusese cooptat în afacere de Kreiner.

Numele firmei Matec CNC Technik SRL apare ca pârât într-un dosar al cărui obiect este „rezoluțiune contract”, înregistrat pe 19 iunie 2024 la Tribunalul Sibiu, în care reclamant figurează o altă societatea comercială, Energy Prest SRL, parteneră de afaceri cu Matec CNC Technik. Din dosarul consultat de FANATIK reiese că instanța a reţinut că faţă de ceea ce s-a solicitat să se lămurească cu privire la suma de 668.468,45 lei valorificată prin cererea reconvențională este evidențiată la dosar, depusă de reclamantă și care vizează înregistrarea contabilă din evidența pârâtei. S-a arătat că fișa corespondentă este identică cu cea care le-a fost comunicată.

Instanţa, cu privire la fișa corespondentă, ce emană faţă de înregistrările contabile din contabilitatea reclamantei, a constatat că raporturile între părţi sunt din anul iulie 2022, există un sold, în fişa depusă apare mențiunea privind un sold care este preluat şi apreciază pentru lămurirea cauzei, așa cum a depus partea adversă o fișă care menţionează un moment în care soldul este zero, să fie depusă o fișă pe anul 2022 şi de reclamantă, să se depună o documentație contabilă unde apare soldul 0.

Din fişa depusă de Energy Prest SRL rezultă o serie întreagă de date cu cantităţi evidenţiate în contul de livrare marfă și că aceste avize de însoţire au însoţit marfa. Instanţa a arătat formularul, acesta este un duplicat, iar unul din exemplare rămâne la vânzător şi altul la cumpărător. Prin urmare, trebuie să se depună al doilea exemplar pe care îl deţine, iar reclamanta trebuie să ia legătura cu departamentul contabil al societăţii pe care o reprezintă, astfel încât să fie lămurit de când există în contabilitate , pentru că există o dată în aprilie 2022, iar fișa s-a depus din ianuarie 2023.

S-a solicitat să se depună la dosar avizele de însoțire a mărfii

Instanţa a înțeles că „se contestă facturile din noiembrie 2022, dar pentru facturile anterioare acestei date, dacă nu se contestă şi dacă există facturi plătite, care fac obiectul cauzei din perspectiva chestiunii pe care a antamat-o, despre cum se emiteau acele avize de însoţire a mărfii şi cum se ştampilau sau nu se ștampilau, pentru că s-a invocat că nu este ștampila reclamantei, iar partea adversă vrea să vadă un aviz cu ștampila reclamantei pe care nu o contestă. Astfel, se impune ca reclamanta să depună avize de însoțire a mărfii pentru cantități de marfă ridicate de la pârâtă şi pentru care au fost emise facturi ce nu au fost contestate de către reclamantă”.

S-a specificat că acest lucru este cerut pentru că s-a invocat că nu este ștampila reclamantei, iar partea adversă vrea să vadă un aviz cu ștampila reclamantei pe care nu îl contestă, astfel că se impune pentru cantități de marfă ridicate de la pârâtă şi pentru care au fost emise facturi ce nu au fost contestate de către reclamantă. Instanța a pus în vedere Matec CNC Technik SRL să depună avizele de însoţire în original pentru avizele de însoţire depuse în copie la dosar.

În dosar se menționează că este necesară clarificarea situaţiei, „pentru că nici nu știe exact care facturi au fost sau nu, respectiv marfa a fost sau nu livrată, pentru că toată această relaţie contractuală s-a bazat pe încredere între reprezentanţi legali, nu se prea poate știe exact la fiecare factură ce a fost, din acel desfăşurător, în fişa de cont se vedea cum se făceau plăţile, se plătea mai mult decât exista un debit”.

A fost desemnat un expert contabil care să verifice stocurile de marfă și facturile emise

S-a arătat că nu exista o relaţie specifică între firme, „am aviz de însoţire a mărfii, am predat marfa, îţi cântăresc marfa, îţi achit marfa, nu se întâmpla asta, a spus foarte clar că nu ştie, care şi cum s-a livrat marfa, dar în nici un caz nu s-a livrat toată aceea marfă pentru că nu există documente justificative mai ales care să fi intrat în posesia acestora”, după cum se menționează în dosarul consultat de FANATIK.

Ceea ce s-a mai invocat este referitor avizele de însoțire a mărfii, s-a arătat că aceste documente au regimul juridic a unor înscrisuri sub semnătură privată, că inclusiv ştampila aplicată de Energy Prest SRL nu aparține şi nu emană de la reprezentantul legal, motiv pentru care a contestat aceste facturi în fals şi apreciază că este necesar ca pârâta Matec CNC Technik să depună la dosar toate avizele de însoţire a mărfii în original. Reprezentantul pârâtei, față de solicitarea respectivă, cu privire la avizele în original, a menționat că le va depune, însă consideră că este util ca și reclamanta să depună pentru cantitățile furnizate și necomunicate avizul de însoțire a mărfii necompensate care se găsește în posesia reclamantei, acelea sunt originale.

De asemenea, pentru facturile și avizele depuse de către Matec CNC Technik SRL în probațiune în copie, a specificat că va depune originalele, dar tot așa este de important ca avizele de însoțire a mărfii aferente perioadei anterioare pe 12 luni să fie depuse și de către reclamantă pentru a se face o comparație. Reprezentantă reclamantei a arătat că ei contestă că au primit marfa. Pentru soluționarea cauzei, instanța a desemnat un expert contabil care să verifice stocurile de marfă oțel șpan și facturile emise de cele două firme implicate. Următorul termen din dosar a fost stabilit pentru 11 februarie 2026.