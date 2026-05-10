Care e situaţia medicală a lui Alex Dobre. Diagnosticul oficial al doctorilor

Rapid s-a confruntat cu o absență importantă înaintea duelului cu U Cluj din play-off, jucat sâmbătă, 9 mai. Golgheterul Alexandru Dobre nu a făcut deplasarea alături de colegii săi. Acestuia i s-ar fi făcut rău când a ajuns la aeroport și nu a putut pleca. Robert Niță a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, care e diagnosticul oficial al medicilor în cazul fotbalistului.

Rapid și-a continuat seria dezastruoasă din SuperLiga începută în luna martie. Elevii lui Costel Gâlcă au pierdut și la Cluj, de această dată cu Universitatea, scor 0-1, și rămân pe locul 5 în clasamentul din play-off. Gazdele au forțat atât cât a fost necesar pentru a obține 3 puncte și a rămâne extrem de aproape de liderul Universitatea Craiova.

La formația din Giulești s-a văzut mult în joc absența principalului marcator, Alex Dobre, 27 de ani. Încă de sâmbătă, FANATIK anunța în exclusivitate faptul că . Din acest motiv, jucătorul a rămas acasă, ratând duelul din etapa a 8-a.

Duminică, 10 mai, la FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a venit cu detalii de ultimă oră despre starea lui Alexandru Dobre. Omul de gol al Rapidului a suferit o hipoglicemie severă sau acută. ”A fost vorba despre o hipoglicemie severă sau acută, cu stări de leșin, amețeală, transpirație abundente și așa mai departe. A fost dus la la investigații și n-avea cum să ajungă, n-avea cum să ajungă la meci. Nu avea cum să ajungă sâmbătă la Cluj, pentru că el a stat până după miezul nopții la investigații. A suferit o scădere a nivelului de de glucoză. Valoarea normală se învârte undeva pe la 70. El, când i s-a măsurat, avea 30”, spune Niță.

De unde i s-au tras problemele medicale lui Alex Dobre

Robert Niță a mai enumerat și posibilele cauze care au dus la apariția acestor probleme medicale în cazul lui Alex Dobre. După cum se știe, . A pierdut banderola, a ajuns rezervă și a fost și huiduit de fanii din Giulești. Tot acest stres și stare dificilă din punct de vedere emoțional au contat. ”De la stres, de la oboseală, de la alimentație, nemâncare, de la …. sunt mai multe acumulate în cazul său. Nu e ceva cronic. E o cădere. Dobre e un tip de jucător care trăiește, simte. S-au adunat. Consum nervos. A fost episodul cu banderola. La ultimul episod a fost huiduit pe Giulești. Toate s-au adunat. Dobre nu doarme nopțile”, mai explică Niță.

Vestea bună este că fotbalistul e mai bine în prezent. ”Acum e bine. I-a revenit pofta de mâncare. Și-a revenit. Dar s-a nimerit… A stat toată noaptea în spital. Nu putea să-l ia la meci, la Cluj. A decis să rămână la București”, adaugă analistul FANATIK.

