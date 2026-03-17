Ce se întâmplă cu amenda uriaşă primită de Risto Radunovic la FCSB: „A venit cu paşaportul nou!”

Gigi Becali a anunțat la începutul lunii martie, în cadrul FANATIK SUPERLIGA, că după ce a revenit în țară după termenul stabilit, în contextul în care soția sa a născut. Ce se întâmplă cu penalizarea fundașului muntenegrean la aproape două săptămâni distanță de la incident.

Ce se întâmplă cu amenda uriaşă primită de Risto Radunovic la FCSB

, motivul pentru care Risto Radunovic nu a revenit în țară la timp a fost faptul că și-a pierdut pașaportul. Deși FCSB a înaintat o cerere pentru ca fundașul să fie amendat, penalizarea propriu-zisă nu s-a mai aplicat.

Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că FCSB nu a mai venit cu nicio propunere ca Risto Radunovic să fie amendat după ce a întârziat. Moderatorul emisiunii a amintit că fundașul muntenegrean s-a prezentat cu un pașaport nou la revenirea în România, iar motivul absenței sale a fost unul întemeiat.

„La Chiricheș nu a mai ajuns nicio cerere a clubului de a rezilia contractul, cum la Radunovic nu a ajuns nicio propunere de amendă după acea întârziere. Din ce știu eu la acest moment, Radunovic nu a mai fost amendat, iar clubul nu a mai venit cu nicio propunere.

Radunovic a venit cu pașaport nou la echipă! A făcut drumul de la Belgrad la Timișoara, că la Belgrad și-a scos noul pașaport. A mers cu mașina la Timișoara, că de acolo avea zborul către București. Nu a fost nicio chestie să fi vrut să mai stea două zile acasă că a născut soția sa.

Radunovic nu ți-a făcut în 5 ani nicio problemă! La cum îl știu pe Radunovic, dacă voia să mai stea, putea să întrebe dacă mai poate rămâne două zile cu soția, nu să găsească scuze că și-a pierdut pașaportul”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Radunovic, unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB

Risto Radunovic (33 de ani) a ajuns în iarna anului 2021 la FCSB. Gigi Becali plătea nu mai puțin de 400.000 de euro în schimbul internaționalului din Muntenegru. Fundașul s-a impus imediat în echipa antrenată la acel moment de Toni Petrea. Totodată, Radunovic a fost om de bază în ultimele două sezoane, timp în care roș-albaștrii au cucerit două titluri în SuperLiga și două Supercupe.

În cei peste 5 ani petrecuți la FCSB, Risto Radunovic a adunat nu mai puțin de 223 de meciuri, a marcat 8 goluri și a livrat 16 de pase decisive. Contractul fundașului este valabil până în vara lui 2027, astfel că roș-albaștrii au flancul stâng al apărării securizat pentru încă un sezon.

800.000 de euro este cota lui Risto Radunovic

223 de meciuri, 8 goluri și 16 pase decisive a adunat fundașul pentru FCSB