Sport

Ce se întâmplă cu Ana Maria Bărbosu. Anunț important după ce a pierdut medalia olimpică

În ce situație este Ana Maria Bărbosu, după ce i-a fost retrasă medalia de la Jocurile Olimpice din 2024. Gimnasta româncă își dorește să facă performanță.
Alexa Serdan
13.02.2026 | 17:15
Ce se intampla cu Ana Maria Barbosu Anunt important dupa ce a pierdut medalia olimpica
Ce se mai știe de cazul Ana Maria Bărbosu. Sursa foto: Facebook.com
ADVERTISEMENT

Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz în finala olimpică de la sol, dar nu se poate bucura de ea. La mai bine de un an și jumătate de la Jocurile Olimpice de la Paris a pierdut-o. Puțini știu ce se întâmplă cu tânăra de 19 ani.

Ana Maria Bărbosu, aflată într-un moment delicat

E plecată la studii în Statele Unite ale Americii, unde dă totul pentru cariera sa. Vrea să aibă rezultate notabile în gimnastică. Din păcate, Ana Maria Bărbosu traversează un moment delicat care nu o lasă să se concentreze.

ADVERTISEMENT

Are multe persoane alături, printre care se numără și Nadia Comăneci. Zeița de la Montreal a transmis un mesaj inedit după ce românca a pierdut medalia olimpică. Ulterior, s-a vehiculat că nu are sprijin din partea instituțiilor din România.

După ultimele informații din spațiul public, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a reacționat. Forul olimpic a transmis un mesaj foarte clar, după ce s-a spus că gimnasta care luptă din nou cu Jordan Chiles nu mai are suport financiar în demersurile juridice internaționale.

ADVERTISEMENT
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia...
Digi24.ro
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”

Prin intermediul unui comunicat a fost emis un anunț important. Împreună cu Federația Română de Gimnastică, COSR a negat acuzațiile care i se aduc. A subliniat că Ana Maria Bărbosu are contract până la finalul lui 2026.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură...
Digisport.ro
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”

Ana maria Bărbosu, singură în lupta cu Jordan Chiles?

„COSR și FRG resping categoric orice afirmație potrivit căreia sportiva ar fi fost ‘lăsată în aer’ în demersurile sale juridice internaționale.

Acest demers reconfirmă angajamentul ferm al ambelor organizații de a apăra drepturile sportivei și de a utiliza toate căile legale disponibile pentru clarificarea situației generate în urma finalei olimpice de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice Paris 2024, unde Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz după o decizie TAS.

ADVERTISEMENT

Comitetul Olimpic și Sportiv Român asigură că acest caz – al gimnastei Ana Maria Bărbosu –  a fost tratat și este tratat în continuare cu maximă responsabilitate, profesionalism și transparență.

COSR și FRG rămân alături de sportivă nu doar prin declarații publice, ci prin acțiuni concrete și asumate, inclusiv prin susținere financiară și juridică.

Reiterăm faptul că apărarea intereselor sportivilor români reprezintă o prioritate instituțională, iar orice informații incomplete sau eronate care pot afecta imaginea acestora sau a instituțiilor implicate trebuie corectate cu promptitudine, a anunțat COSR, în comunicatul oficial.

Asta înseamnă că forul olimpic continuă lupta în instanță în cazul gimnastei românce. În plus, tânăra de 19 ani va primi bani pentru acoperirea costurilor de reprezentare juridică. Așadar, va beneficia de sprijin material la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, unde dosarul va fi rejudecat.

Mai mult decât atât, sportiva va fi reprezentată de avocații Gherdan & Asociații și dr. Mădălina Diaconu. Mandatul acestora rămâne valabil. Mulți vor să știe ce urmează la TAS în dosarul care o are în atenția sa pe Ana Maria Bărbosu.

Sorin Cârțu a văzut pe TikTok derapajul vulgar al fanilor olteni la adresa...
Fanatik
Sorin Cârțu a văzut pe TikTok derapajul vulgar al fanilor olteni la adresa lui Florin Tănase: „Adevărații suporteri nu iubesc pe nimeni”
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Târnovanu după...
Fanatik
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Târnovanu după dezvăluirile lui Giovanni Becali pentru Fanatik: „A zis că totul e adevărat”
Oldies But Goldies, sâmbătă, 14 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin,...
Fanatik
Oldies But Goldies, sâmbătă, 14 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești memorabile despre Constantin „Titi” Teașcă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
I-a fost apropiat lui Gigi Becali în tinerețe, dar acum îl atacă fără...
iamsport.ro
I-a fost apropiat lui Gigi Becali în tinerețe, dar acum îl atacă fără milă: 'Ai rămas un nimic, faci trafic de influență, nebunule! I-a dat bani lui Simion și face legi domnul ăsta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!