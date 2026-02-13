Ce se întâmplă cu Ana Maria Bărbosu. Anunț important după ce a pierdut medalia olimpică

ADVERTISEMENT

Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz în finala olimpică de la sol, dar nu se poate bucura de ea. La mai bine de un an și jumătate de la Jocurile Olimpice de la Paris a pierdut-o. Puțini știu ce se întâmplă cu tânăra de 19 ani.

Ana Maria Bărbosu, aflată într-un moment delicat

E plecată la studii în Statele Unite ale Americii, unde dă totul pentru cariera sa. Vrea să aibă rezultate notabile în gimnastică. Din păcate, Ana Maria Bărbosu traversează un moment delicat care nu o lasă să se concentreze.

Are multe persoane alături, printre care se numără și Nadia Comăneci. . Ulterior, s-a vehiculat că nu are sprijin din partea instituțiilor din România.

După ultimele informații din spațiul public, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a reacționat. Forul olimpic a transmis un mesaj foarte clar, după ce s-a spus că gimnasta care luptă din nou cu Jordan Chiles nu mai are suport financiar în demersurile juridice internaționale.

Prin intermediul unui comunicat a fost emis un anunț important. Împreună cu Federația Română de Gimnastică, COSR a negat acuzațiile care i se aduc. A subliniat că Ana Maria Bărbosu are contract până la finalul lui 2026.

Ana maria Bărbosu, singură în lupta cu Jordan Chiles?

„COSR și FRG resping categoric orice afirmație potrivit căreia sportiva ar fi fost ‘lăsată în aer’ în demersurile sale juridice internaționale.

Acest demers reconfirmă angajamentul ferm al ambelor organizații de a apăra drepturile sportivei și de a utiliza toate căile legale disponibile pentru clarificarea situației generate în urma finalei olimpice de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice Paris 2024, unde Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz după o decizie TAS.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român asigură că acest caz – al gimnastei Ana Maria Bărbosu – a fost tratat și este tratat în continuare cu maximă responsabilitate, profesionalism și transparență.

COSR și FRG rămân alături de sportivă nu doar prin declarații publice, ci prin acțiuni concrete și asumate, inclusiv prin susținere financiară și juridică.

Reiterăm faptul că apărarea intereselor sportivilor români reprezintă o prioritate instituțională, iar orice informații incomplete sau eronate care pot afecta imaginea acestora sau a instituțiilor implicate trebuie corectate cu promptitudine”, a anunțat COSR, în .

Asta înseamnă că forul olimpic continuă lupta în instanță în cazul gimnastei românce. În plus, tânăra de 19 ani va primi bani pentru acoperirea costurilor de reprezentare juridică. Așadar, va beneficia de sprijin material la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, unde dosarul va fi rejudecat.

Mai mult decât atât, sportiva va fi reprezentată de avocații Gherdan & Asociații și dr. Mădălina Diaconu. Mandatul acestora rămâne valabil. Mulți vor să știe .