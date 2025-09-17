Rapid ia bani de la FIFA de pe urma lui Andrei Borza! Victor Angelescu a făcut anunțul

Andrei Borza, , continuă să fie indisponibil pentru Rapid. Victor Angelescu a venit cu cele mai noi detalii despre tânărul fotbalist român.

Care este situația actuală a lui Andrei Borza

Cu prestații din ce în ce mai bune în tricoul Rapidului, Andrei Borza a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa națională pentru meciurile cu Canada și Cipru. Ghinionul a lovit, iar tânărul fundaș lateral s-a accidentat.

iar acum va lipsi cel mult 5 săptămâni. Victor Angelescu a dezvăluit că Rapid va fi despăgubită cât timp Borza lipsește, însă oficialul giuleștenilor și-ar fi dorit ca fotbalistul să poată evolua mai mult decât orice.

„Își revine. Am înțeles că îl doare mai puțin degetul când îl mișcă. Cum am zis, în 4-5 săptămâni de la accidentare. Noi sperăm să fie mai repede. Vom primi despăgubiri de la FIFA pentru perioada în care lipsește.

Dacă se accidentează la echipa națională este plătit salariul pe perioada lui de indisponibilitate. Dar nu ne încălzește, aș fi plătit 4 salarii ca să îl avem în perioada asta”, a spus Victor Angelescu, la

Giovanni Becali a spus ce trebuie să facă Rapid în cazul lui Andrei Borza

Giovanni Becali, agentul lui Andrei Borza, a invocat de asemenea posibilitatea prin care Rapid poate cere despăgubiri pentru accidentarea fotbalistului la echipa națională, sugerând ca reper suma de 1,5 milioane de euro.

„În cazul ăsta, clubul poate să revendice despăgubiri. Ar fi normal, dar la noi nu se practică. Nu pot să înțeleg. A lipsit la meciurile echipei naționale și lipsește și minim un joc la Rapid. O echipă mare cerea despăgubiri, un milion și jumătate de euro”,