Ce se întâmplă cu Andrei Vlad după gafa din Conference League: „Am avut o discuție”

Gafa incredibilă comisă în meciul decisiv cu Șahtior Karagandy (n.r. care a consfințit eliminarea echipei sale din turul doi preliminar al Conference League) atârnă greu pe umerii lui Andrei Vlad. Pentru că și le-a permis cazacilor să restabilească egalitatea la general, tânărul goalkeeper riscă să rămână în afara lotului.

Decizia finală se va lua, însă, cu puțin timp înaintea fluierului de start al meciului pe care FCSB îl va disputa duminică, 1 august, de la ora 22:00, pe arena „Francisc Neuman” din Arad, împotriva UTA-ei. „. „Am avut o discuție, o să mai vorbim”, a anunțat Dinu Todoran, evitând să-și asume responsabilitatea.

În afară de „Messi al portarilor”, așa cum a fost poreclit Vlad, patronul Gigi Becali are de gând să treacă pe linie moartă alți doi jucători aduși chiar în această vară. Este vorba despre fundașul central Stipe Vucur, care a greșit grav în , respectiv atacantul Zdenek Ondrasek, folosit doar câteva zeci de minute.

Andrei Vlad, trecut pe linie moartă? Răspunsul lui Dinu Todoran

„Vedem la meciul următor dacă va mai apăra sau nu va mai apăra. Am avut o discuție, o să mai vorbim. Nu am discutat dacă și-ar dori să plece sau nu. O să am o discuție cu Gigi Becali, cu MM, vedem ce decizie luăm pentru meciul următor.

Suntem conștienți că a fost o seară neagră a fotbalului românesc. Nu credeam că vom intra în galeria echipelor cu rezultate rușinoase în cupele europene. Trăiesc cu speranța că a fost doar un accident, iar jucătorii vor demonstra asta.

Ne pare rău pentru milioanele de suporteri pe care i-am dezamăgit, au tot dreptul să ne conteste. Nu ne rămâne decât să dăm 100% pe viitor și să demonstrăm că a fost un accident.

Am încredere foarte mare în fotbaliștii pe care îi am la echipă. Calificarea s-a pierdut la Erevan, am plecat favoriți, am câștigat cu 1-0 în tur, am jucat pe teren neutru.

Trebuie să vedem cum stăm fizic, dar mai ales mental, pentru că suntem toți supărați. Jucătorii sunt dezamăgiți, sunt afectați. Nu le venea să creadă”, a declarat Dinu Todoran la conferința de presă premergătoare duelului cu UTA.

Gigi Becali vrea să-l dea înapoi la Craiova. Reacția lui Reghe: „Vlad este un jucător interesant”

În schimb, patronul Gigi Becali , pentru a-și răscumpăra astfel „greșeala” făcută în vara lui 2017, când l-a convins să rupă contractul cu alb-albaștrii. Chestionat pe marginea subiectului, Laurențiu Reghecampf s-a arătat încântat de această mutare, chiar dacă îi are în lot pe Mirko Pigliacelli și David Lazar.

„L-am adus pe Ionuț (n.r. Ionuț Vînă), probabil vor mai veni și alți jucători. Noi vorbim zilnic ca să îmbunătățim lotul echipei, să avem un nivel ridicat la antrenamente pentru că așa avem și la meci.

Nu există o listă, ci anumite posturi unde avem nevoie de dublură, sau un jucător care să ridice nivelul, dar asta în funcție de bugetul pe care îl avem. Așa putem să cumpărăm 20 de jucători și să formăm o echipă nouă, dar nu este cazul.

O să vedem și cu Vlad, dar noi în momentul de față suntem acoperiți. Un jucător ca Andrei Vlad este interesant pentru orice echipă, joacă la echipa națională… Eu nu văd ce problemă ar fi dacă am avea trei portari de mare valoare, asta dacă vine și Vlad”, a explicat noul tehnician din Bănie.