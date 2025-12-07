Ce se întâmplă cu apa caldă în București după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Se va ieftini căldura în București?

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu mizează pe un sistem de termoficare modern, mai eficient și mai ieftin. Noul primar general promite că va regândi sistemul, astfel încât acesta să fie compatibil cu politicile de mediu.

Cum va arăta sistemul de termoficare din București, sub primarul Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu este noul primar general al Capitalei și are planuri mari pentru București. Liberalul nu promite ”apă caldă, de luni”, ci a stabilit câteva direcții strategice pentru următorii șase ani, la finalul acestei perioade urmând ca bucureștenii să se poată bucura din nou de confort demn de o metropolă europeană.

Ciprian Ciucu este primul primar care propune ”soluții complementare” pentru sistemul actual de termoficare. Acestea includ producerea de energie verde și reducerea dependenței de gaze prin instalarea de panouri solare termice pentru producerea apei calde în sezonul cald. De asemenea, Ciucu vrea să valorifice potențialul geotermal din nordul orașului, proiectul fiind totuși unul pe termen lung.

Mega-sistemul uitat de foștii primari. Ce se va întâmpla cu apa caldă după venirea lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei

Bucureștiul are, în prezent, al doilea mega-sistem centralizat de termoficare din lume, după Moscova. Acesta a fost conceput să deservească cartierele și zonele industriale. Elcen a produs energie electrică, iar ca produs secundar, agent termic (apă caldă și căldură).

Din păcate, în timp, acest tip de sistem a devenit vulnerabil, fiind extrem de greu de întreținut. Cu o tehnologie învechită și conducte distruse de vreme (70% din rețele au peste 30 de ani), Termoenergetica a ajuns la pierderi uriașe.

Foștii primari au început o campanie masivă de înlocuire a sistemului de conducte, pe care Ciprian Ciucu intenționează s-o ducă mai departe.

”Sistemul are aproape 4.000 km de conducte, iar modernizarea nu poate fi oprită. Acest lucru se poate face prin continuarea atragerii de fonduri europene și din Fondul de Modernizare, optimizarea punctelor termice și redimensionarea rețelelor, în funcție de consumul real, pentru reducerea pierderilor, creșterea eficienței și scăderea costurilor operaționale”, se arată în programul lui Ciprian Ciucu pentru București.

Digitalizarea și modernizarea: pariul lui Ciucu

Edilul arată că are în plan și înlocuirea conductelor mai vechi de 30 de ani, cu conducte preizolate, cu detecție automată a avariilor.

De asemenea, digitalizarea și automatizarea pot fi realizate prin implementarea unui sistem SCADA complet noi în toate punctele termice, cu funcții de control, monitorizare și optimizare de consum.

Pe termen mediu, modernizarea surselor și optimizarea producerii de agent termic s-ar putea realiza prin modernizarea celor 8 centrale de cvartal rămase nemodernizate, dezvoltarea CET-ului de la Casa Presei Libere și prin preluarea CET Grivița.

Noul primar explică modul în care costurile la căldură și apă caldă ar putea să scadă

Beneficiile unui sistem centralizat modern funcțional, mai spune Ciprian Ciucu, ar însemna cheltuieli individuale mai mici (investițiile mari sunt suportate la nivel de oraș), reducerea poluării (se pot instala filtre moderne și surse regenerabile), lipsa riscului de explozie sau intoxicare cu gaze în apartamente (spre deosebire de centralele individuale) și management centralizat al energiei (prin echilibrarea sarcinii de intervenții la nivel de cartier).

Fără să promită miracole, Ciprian Ciucu aduce . Primarul promite că va continua investițiile demarate de primarul Nicușor Dan, la care vine cu câteva soluții alternative inovative, despre care niciun edil nu a mai vorbit până acum la modul serios.

Cum s-a ajuns aici. Ciprian Ciucu: ”Subinvestiții istorice”

”Primarii Bucureștiului din anii ’90 – 20000 nu au planificat și bugetat an de an, așa cum era normal, să înlocuiască câte 2% – 5% în fiecare an. Acest lucru ar fi nu doar normal, ci și suportabil bugetar. Rețeaua veche primară este de 950 – 1.000 km, iar cea secundară de 2.700 – 3.000 km. Este corodată, cu pierderi mari de apă/energie și avarii frecvente. Are o capacitate funcțională redusă în sezon/după avarii (83% la final de octombrie 2025).

Subinvestițiile istorice au fost uriașe. Fragmentarea instituțională (producător ELCEN vs transport CMTEB) are un mare impact pe operare/finanțare”, a mai arătat Ciprian Ciucu.