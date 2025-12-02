Ce se întâmplă cu Assad? Explicațiile căderii abrupte a atacantului de la Universitatea Craiova: „Sângele rece, dacă nu-l ai în tine, nu-l ai”

ADVERTISEMENT

Atacanții Universității Craiova au ieșit la rampă în debutul acestui sezon. Atât Assad Al Hamlawi, cât și Steven Nsimba, au înscris din orice poziție în primele meciuri și au făcut faze superbe. În ultima perioadă, aportul lor ofensiv a cunoscut un recul, iar ratările sunt din ce în ce mai multe. Sorin Cârțu a dezvăluit ce crede că se întâmplă cu atacanții oltenilor.

Ce se întâmplă cu Assad și Nsimba? Cei doi atacanți au marcat doar trei goluri din septembrie

Assad Al Hamlawi și Steven Nsimba sunt doi atacanți pe care Mirel Rădoi i-a adus în această vară la Universitatea Craiova și ambii au debutat extraordinar. Francezul a înscris de 6 ori în prima sa lună în Oltenia, impresionând prin forța și calitățile fizice excepționale, în timp ce atacantul palestinian a dat același număr de goluri în nici două săptămâni, la finalul lunii august.

Din luna septembrie, cei doi au mai înscris împreună doar trei goluri în toate competițiile, iar acest lucru se simte în clasament. Oltenii au dominat clar prima parte a campionatului și păreau că nu vor avea probleme la titlu, Sorin Cârțu a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre forma slabă a atacanților echipei:

„Cartea de vizită a atacantului este golul. Păcat că echipa îi aduce în posturi deosebite de finalizare. Sângele rece, dacă nu-l ai în tine, nu-l ai… degeaba încerc eu să te antrenez. Mă uitam și la Etim acolo… păcat de toată faza făcută de Bancu. Modul în care s-a deschis pentru finalizare a fost splendid, însă a greșit ce era mai simplu. N-am înțeles finalizarea aceea. Am mai avut un meci la Galați în care toți atacanții au tras doar peste bară.

(n.r. – Ce se întâmplă cu Assad?) Într-un fel, faptul că și-a asumat executarea penalty-ului la momentul respectiv (n.r. – cu Mainz) este de lăudat. Acel gol trebuie să-i dea mult mai multă încredere și să-i formeze un tonus de concurs. Păcat de atâtea acțiuni care sunt aduse în fața porții, însă ei lipsesc de la finalizare. Îl așteptăm să fie mult mai inspirat. Poate trebuie să muncească mai mult, nu știu ce să zic.

În meciul cu Sarajevo, te faci că dai, portarul se aruncă, iar tu o dai peste el. Celălalt, Nsimba, a scăpat singur, s-a făcut că dă, l-a driblat pe portar. Sunt niște acțiuni ale lor de care ar trebui să fie conștienți că le pot face și să le repete”, a spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a comentat Sorin Cârțu nemulțumirile jucătorilor din lotul Universității Craiova

Universitatea Craiova și-a format un lot valoros de care are mare nevoie, având în vedere că se luptă pe trei fronturi. Oltenii vor avea în continuare nevoie de toți jucătorii, În meciul de la Cluj, cu Universitatea, Baiaram a fost din nou nemulțumit în momentul schimbării sale, iar Sorin Cârțu a comentat acest aspect:

„Baiaram trebuie să înțeleagă pentru totdeauna că nu e loc de gesturi din acestea. Nu știu dacă Baiaram a fost deranjat sau nu, dar e o decizie a antrenorului. Trebuie o altfel de educație pentru fiecare. Trebuie să înțeleagă că sunt nouă partide care se desfășurau în 27-30 de zile. Este imposibil ca cineva să joace meci de meci. Este foarte greu! Sunt niște decizii ale antrenorului și niște chestiuni de inspirație.

Ei trebuie să fie preocupați de ce fac atunci când joacă și mai puțin de ce face antrenorul. Ești fotbalist profesionist, iar dacă antrenorul decide să joci, intri, dacă nu, nu intri. Cum a fost la Mainz. A schimbat, a intrat Etim cu pasă, a fost o inspirație. Ce a fost mai important a fost golul și cele trei puncte. Antrenorul nu e pus acolo să creeze plăcere lui X sau Y, ci este pus acolo ca să câștige cele trei puncte. Este treaba lui pe cine alege și ce decizie ia”, a mai spus Sorin Cârțu.