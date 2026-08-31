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Ce se întâmplă cu atacanții Universității Craiova! Rodion Cămătaru: „Modești. I-a mai citit lumea”

Universitatea Craiova a pierdut în deplasare în Armenia, cu Ararat, scor 0-1. Cu toate că au dominat, oltenii nu au reușit să înscrie, astfel că marele Rodion Cămătaru îi ceartă pe atacanții echipei.
Flaviu Popa
31.08.2026 | 08:30
Ce se intampla cu atacantii Universitatii Craiova Rodion Camataru Modesti Ia mai citit lumea
Rodion Cămătaru este dezamăgit de atacanții Craiovei
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Nu mai puțin de 22 de șuturi spre poartă și 7 pe poartă au trimis jucătorii Craiovei, însă nici măcar unul nu a fost concretizat în gol. În aceste condiții, fostul mare atacant Rodion Cămătaru nu crede că o echipă poate emite pretenții să se califice în grupa Europa League.

Rodion Cămătaru nu îi menajează pe atacanții Craiovei, după ce Universitatea a pierdut 0-1 la Erevan

De altfel, fără să se ferească de cuvinte, Rodion Cămătaru spune despre atacanții Craiovei că sunt „modești” și jucători care sunt ușor de citit. De altfel, Ștefan Baiaram a fost certat de mai mulți analiști pentru că nu a reușit să ajute echipa în deplasarea de la Erevan.

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„În campionat i-a mai citit lumea. Mai modești.  Depinde de atacant să înscrie, știu și băieții acest lucru. Pe de altă parte depind mult de ceilalți din spate, lateral. Depinde de echipă. 

Nu sunt jucători care individual să facă diferența. Ne așteptam la mai mult. Au fost meciuri în care au marcat goluri multe. Atacanții depind și de ceilalți, de mijlocași, de ce vine din spate”, a explicat Rodion Cămătarul FANATIK SUPERLIGA.

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Rodion Cămătaru încearcă să vadă jumătatea plină a paharului: Universitatea Craiova va juca în Conference League

Fostul mare atacant al Craiovei crede, totuși, că trebuie văzută și partea pozitivă: Universitatea Craiova va juca în Conference League, unde poate da peste adversari acceptabili ca și valoare. Desigur, o palidă consolare în raport cu forțele din Europa League sau Champions League.

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„Ce se construiește. Am avut mai multe ocazii decât au avut cei de la Ararat Armenia. Cea mai mare ocazie a fost penaltyul lor. Am văzut faza, a intrat jucătorul nostru înainte de a executa.

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Și mie mi s-a părut ceva, nu am văzut faza decât la reluare. A fost mai dur la Atena atunci, au ieșit definitiv. Acum au rămas în Conference, vin alte meciuri internaționale”, a completat Rodion Cămătaru. În concluzie, Cămătaru așteaptă o prestație decentă din partea Craiovei cu Rapid, etapa următoare: „Sunt convins că își va reveni echipa. Trebuie la meciul acesta cu Rapid să încape încredere. Cum o capeți, cu victorii sau puncte”.

Ce se întâmplă cu atacanții Universității Craiova!

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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