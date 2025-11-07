News

Ce se întâmplă cu averea generalului SRI Dumitru Dumbravă. Nici moartea nu l-a scăpat de DNA

Lovitură grea pentru familia lui Dumitru Dumbravă. Moștenirea rămâne sub semnul întrebării pentru că DNA a pus sechestru pe bunurile generalului SRI în dosarul lui Florian Coldea
Daniel Coltuc
07.11.2025 | 05:45
Dumitru Dumbravă ar putea să plătească și după moarte în dosarul DNA în care a fost trimis în judecată împreună cu Florian Coldea / Colaj foto: Fanatik / Sursă foto: Hepta
Generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă a murit la 53 de ani însă nu a scăpat în totalitate de dosarul instrumentat de procurorii DNA, în care Florian Coldea, Dan Tocaci și Doru Trăilă mai sunt inculpați.

Ce sechestru au inculpații din dosarul lui Dumitru Dumbravă și Florian Coldea

Situație neașteptată în dosarul generalilor SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă. Moartea fostului șef al Direcției Juridice din cadrul Serviciului Român de Informații a complicat și mai mult lucrurile. Chiar dacă Dumbravă nu mai poate fi tras la răspundere, a rămas problema prejudiciului pe care DNA i-l impută.

Moștenitorii lui Dumitru Dumbravă au fost introduși forțat în dosarul de trafic de influență, grup infracțional organizat, spălare de bani și exercitarea fără drept a unei profesii. Intervenția urmașilor lui Dumbravă a fost cerută la Curtea de Apel București, acolo unde se vor verifica măsurile asiguratorii dispuse de procurori pe numele lui Coldea, Dumbravă și Trăilă.

În dosarul celor patru, procurorii DNA au dispus instituirea unui sechestru asigurator care se ridică la la aproximativ 500.000 de euro și 1,5 milioane lei, sumă împărțită între inculpați. După moartea lui Dumitru Dumbravă, averea fostului general a rămas sub sechestru, așa că o eventuală cerere a ridicare a măsurii asiguratorii se mai pot face doar de către moștenitorii acestuia, după finalizarea succesiunii.

Ce se întâmplă cu moștenirea lui Dumitru Dumbravă

În aceste condiții, termenul din data de 27 octombrie a fost amânat ”în vederea introducerii moștenitorilor inculpatului Dumbravă Dumitru”. O decizie referitoare la măsurile asiguratorii s-ar putea lua de CAB la 24 noiembrie 2025.

Șeful DNA știa de starea de sănătate a fostului general SRI

Generalii SRI Dumitru Dumbravă, Florian Coldea, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci au fost trimiși în judecată la începutul lunii iunie. Dumbravă a decedat la 25 septembrie 2025, în urma unei boli incurabile. Marius Voineag, șeful DNA, a declarat că a știut despre starea gravă de sănătate a fostului general SRI și că acestuia i s-a permis de mai multe ori să plece în străinătate pentru a se putea trata.

În ciuda faptului că din dosar va lipsi ”o piesă importantă”, Voineag este convins că acuzațiile vor sta în picioare în instanță.

„Cu siguranţă, da (dosarul va rezista în instanță – n.red.). Sunt foarte sigur de treaba asta, pentru că e un dosar pe care l-am urmărit îndeaproape. A fost un dosar de mare impact public, dar a fost un dosar prudent lucrat şi de către procurorul de caz.

Procurorul de caz care a fost atent din plin, inclusiv cu această latură emoţională. Ştiam foarte bine că domnul Dumbravă este bolnav. De fiecare dată i s-a permis accesul pentru tratamente în străinătate. Regretăm profund”, a declarat Marius Voineag, șeful DNA, la Antena 3.

Cine a fost Dumitru Dumbravă. A ajuns general SRI în 2014

Dumitru Dumbravă s-a născut în 1972 și a absolvit Facultatea de Drept a Universității Al. I. Cuza din Iași în 1996. Ulterior, el a fost admis în magistratură, după care s-a angajat în Serviciul Român de Informații. În 2014 a fost promovat la gradul de general de brigadă și a ocupat funcțiile de Director Direcție Juridică și Secretar General. A plecat din SRI în 2018, prin pensionare.

Dumitru Dumbravă și-a susținut nevinovăția în dosarul în care a fost acuzat, alături de Florian Coldea, că i-ar fi cerut 600.000 de euro omului de afaceri Cătălin Hideg pentru a-l ajuta să obțină o sentință favorabilă într-un dosar de fraude cu fonduri europene.

Ce spunea Dumbravă despre dosarul DNA

„Niciodată nu am făcut presiuni pe un judecător sau procuror. Dacă vreun magistrat s-a simțit lezat, îl rog să meargă să denunțe. Nu mi-e frică de nimic. Eu nu am încheiat contracte de consultanță cu nimeni. Nu i-am promis domnului Hideg lucruri care sunt împotriva legii. Nu am comis nicio faptă imorală”, a declarat Dumitru Dumbravă în urmă cu câteva luni.

Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
