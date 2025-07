Dramă uriașă pentru băiețelul Denisei, tânăra ucisă de ”Șacalul” din Constanța. Mama femeii rupe tăcerea, după crima care a îngrozit România: „Nu știe cum a murit”

Ce se întâmplă cu băiețelul Denisei, una din fetele ucise acum un an de ”Șacalul” Neculai Mitrea, în județul Constanța? Mama tinerei omorâte cu sânge rece, originară din Timișoara, rupe tăcerea despre tragedia care a îngrozit România, în exclusivitate pentru FANATIK!

Ce s-a ales de fiul Denisei, la un an după ce ”Șacalul” Mitrea i-a frânt destinul mamei sale?

Iana Denisa, o tânără de 28 de ani din Timișoara, a fost ucisă pe 27 august 2024 de un bărbat supranumit ”Șacalul”. Trupul neînsuflețit al tinerei a fost găsit între localitățile Sinoe și Mihai Viteazu, într-o stare avansată de degradare, învelit într-o pilotă și sfâșiat de șacali.

Potrivit anchetatorilor, Denisa fusese dată dispărută de familia ei pe 26 august, iar ultimele date despre ea proveneau dintr-o vacanță în Bulgaria, unde era însoțită de copilașul ei. fusese interceptat de polițiști în iulie 2024, după ce urmele ADN-ului său au fost sub unghiile victimei anterioare Denisei.

Anchetatorii au ascultat convorbiri care au arătat cum criminalul a convins-o pe Denisa să plece din hotelul din Constanța și să se întâlnească cu el la Năvodari. Abia în luna aprilie 2025, Neculai Mitrea, cunoscut drept ”Șacalul”, și-a asumat crimele de care era acuzat și a recunoscut că el le-a ucis pe Delia și Denisa.

Ce spune mama Denisei, la un an după ce ”Șacalul” i-a distrus familia?

Acum, la aproape un an de la șocul provocat de fapta ”Șacalului”, mama Denisei rupe tăcerea și, cu glasul gâtuit de emoții, în lacrimi, ne spune că durerea ei nu va fi niciodată ștearsă. Femeia are acum grijă de nepoțelul ei, băiatul lăsat în urmă de Denisa.

Micuțul nu știe cum a murit mama lui, varianta convenită de bunici este să știe că a suferit un accident rutier, tocmai pentru a nu fi traumatizat. Femeia acuză, în același timp, că nici până în ziua de azi familia nu a primit bunurile Denisei, rămase la Constanța.

„Imediat se face un an de zile de la tragedie, dar zici că s-a întâmplat ieri. Am pus avocat, am făcut demersurile pe care trebuia să le facem. Procesul este pe rol, dar încă nu s-a judecat nimic. Deocamdată, din câte știu eu, s-a stagnat cu el pentru că au descoperit un polițist cu arma albă. Acesta i-ar fi dat cuțitul respectiv. Acum suntem în așteptare. Vedem. Încă nu avem verdictul. Pentru că, încă se desfășoară procesul și în urma cercetărilor, dacă se adeverește că polițistul respectiv ar fi implicat, cu siguranță ar fi ultimul proces pentru a-l pune sub acuzare.

Nici bunurile nu le-am primit înapoi. Chiar nu înțeleg rostul de a le ține la Constanța. Asta mă depășește. Bunurile ei trebuia să le primim, nu știu, după șase luni sau ceva. Dar nu, este anul acum și bunurile nu s-au trimis, pentru a le folosi în întreținerea copilului ei. Mă refer la haine, aur, toate bunurile pe care le avea asupra ei. Documentele. Am obținut tutela celui mic, dar n-am reușit să plec cu copilul într-o vacanță afară din cauză că nu am pașaportul”, a declarat mama Denisei, pentru FANATIK.

Cum îl protejează bunica pe copil de adevărul crunt și de zvonurile care pătează memoria Denisei?

În continuare, ne-a spus cum reușește să îl protejeze pe micuț de adevăratul fel în care . A comentat, de asemenea, informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Denisa ar fi practicat prostituția.

„El știe că ea nu mai este pentru că a murit în accident de mașină. Am avut pozele de la accident și atunci i-am arătat alea. Psihologul susține că ce spun bunicii e important. Până să aibă el acces la media, mai târziu, când va merge la școală, ce spun bunicii va fi literă de lege, așa rămâne. Lucrăm cu el în timp ce crește. Nu e deloc ușor. Dar, eu și soțul oricum l-am crescut dintotdeauna. E viața noastră.

El nu a văzut nicio imagine, că n-a avut acces. L-am ținut deoparte de tot ce a apărut la televizor. Are șase ani, e un copil minunat. Inteligent, iubitor și bun. Ne spun și doamnele la grădiniță. Și foarte lipicios. Cu mult bun simț. Mai rar așa copil la anii lui. Eu m-a ocupat mereu de el, am fost baza lor cât am putut. Cât mai pot. Nu mi-e ușor. Suferința e dublă. Una, că nu o mai am pe fiica mea și a doua, că acest copil a rămas fără ea. Nu trec două, trei zile și întreabă de mama.

Nu a scris nimeni că și-a crescut copilul singură și că l-a purtat în vacanțe. Au spus numai lucruri neplăcute. Au zis că e prostituată, dar cine a stat să o păzească? Acum, pe bune? O dai ca prostituată de lux doar pentră că era îmbrăcată într-o blăniță și avea în picioare o pereche de bocanci de firmă și un portofel. Sunt multe lucruri care s-au scris despre ea fără dovezi. Pentru că banii i-a avut de acasă și se poate demonstra oricând. Dar ce, a venit cineva să ne întrebe?!”, a încheiat mama Denisei.