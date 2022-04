Ce se întâmplă cu banii din PNRR pentru majorarea pensiilor. Marius Budăi, declarații despre măsurile de ajutor pentru români

Ministrul muncii, Marius Budăi, a făcut noi declarații despre pensii și despre noile măsuri de sprijin pe care și le-ar dori autoritățile pentru românii cu venituri mici.

Ce spune ministrul muncii despre procentul de majorare al pensiilor din PNRR

Marius Budăi a transmis, luni seară, că procentul de 9,4% aprobat în PNRR pentru reformarea sistemului de pensii nu este unul prin care să se poată face majorări și prin care, totodată, să se acopere inechitățile.

Ministrul muncii a precizat că OCDE și Comisia Europeană au înțeles că va fi nevoie de o nouă abordare.

”Este crezul meu bazat pe cifre şi pe analize că în acest procent criminal de 9.4% toate pensiile din România, inclusiv cele din apărare din ordine publică, inclusiv cele stabilitate şi plătite în baza unor legi speciale, dar şi cele din sistemul public pe contributivitate nu se vor putea încadra.

Nu vom putea face majorări şi nu vom putea rezolva nicidecum inechitățile din sistem cu acest procent. Este o solicitare pe care am făcut-o către domnul preşedinte Marcel Ciolacu şi către PSD şi am susținere totală din partea lor. Este un război pe care o să-l duc. Discut şi cu Comisia Europeană (CE), o să discut şi cu OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)”, a declarat Marius Budăi, luni seară, la

Ministrul muncii a mai spus că este foarte important că Urmează ca în zilele viitoare să se poarte un dialog cu oficialii instituției despre reforma pensiilor din țară, a mai dat de înțeles Marius Budăi.

”Şi asta e foarte important că am găsit înțelegere la CE, că noi împreună trebuie să luptăm împotriva săracei în Europa şi bineînțeles în România. Există flexibilitate.

Le-am spus că sunt de acord cu tot ce înseamnă sustenabilitate, sunt un proeuropean convins, în condițiile în care în România are în Europa între 4-5 milioane de cetăţeni şi acei oameni nu fac altceva decât să contribuie la PIB-ul acelor ţări.

Nu am cerut bani în schimb, deşi România a cheltuit bani cu fiecare dintre noi să ne pregătească că suntem zidari, medici etc. Trebuie să existe această flexibilitate din partea Comisiei Europene să ne așezăm la masa dialogului şi am obținut acest lucru”, a mai declarat Marius Budăi.

Ce pachet de sprijin pentru români propune coaliția de guvernare

Toate aceste declarații ale lui Marius Budăi vin după ce coaliția de guvernare a pus în dezbatere un pachet socio-economic pentru populație, care să includă:

– pentru românii cu venituri mici,

-vouchere de 30 de euro pentru elevii cu burse sociale și care, evident, provin din familii sărace,

-creștere tichetelor de masă cu 50%,

-75% din salariu pentru șomajul tehnic,

-un buget de 300 de milioane de lei pentru transportatorii români,

-actualizarea prețurilor materialelor de construcție pentru contractele în derulare.