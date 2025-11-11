Sport

Ce se întâmplă cu banii lui Roman Abramovich proveniți din vânzarea clubului Chelsea. Activele afaceristului au fost blocate în 2022

Poate mulți s-au întrebat până acum ce s-a ales de banii lui Roman Abramovich proveniți din vânzarea clubului Chelsea, având în vedere că acum trei ani de zile, activele erau blocate.
Valentina Vladoi
11.11.2025 | 19:30
Ce se intampla cu banii lui Roman Abramovich proveniti din vanzarea clubului Chelsea Activele afaceristului au fost blocate in 2022
Ce s-a ales de banii lui Roman Abramovich. Sursă foto: Freepik / colaj Fanatik
Roman Abramovich nu a scăpat nici el de efectele războiului din Ucraina. Activele sale au fost blocate în anul 2022, de către guvernul britanic, iar afaceristul a fost inclusiv amenințat cu judecata.

Ce s-a ales de banii lui Roman Abramovich

Conform celor de la ABC, Guvernul britanic vrea să îl dea în judecată pe fostul proprietar al clubului Chelsea, astfel încât să se asigure că banii din vânzarea clubului mergi direct către cauzele umanitare din Ucraina.

Lucrurile nu sunt deloc ușoare. Mai exact, banii proveniți din vânzarea clubului, adică 2,5 miliarde de lire sterline, au rămas blocați într-un cont bancar din Marea Britanie. Iar soluții nu există momentan.

Amintim faptul că banii au ajuns să fie blocați în 2022 odată cu impunerea sancţiunilor dictate de guvern împotriva Rusiei, care a invadat Ucraina. Și nici până acum, autoritățile nu au putut rezolva problema.

De ce nu pot fi deblocați banii

O reacție în acest sens a venit chiar de la un reprezentant al oligarhului rus. Acesta se află în prezent în exil în Turcia, după ce a fost exclus din spațiul european din cauza relațiilor sale cu Vladimir Putin.

Într-o declarație pentru The Telegraph, acesta a transmis că ”problema o reprezintă sancțiunile aplicate”. Mai exact, activele lui Roman Abramovich au rămas blocate încă de la impunerea sancțiunilor, iar autoritățile britanice nu au oferit până acum nicio cale legală de rezolvare.

Și nu doar acești bani reprezintă o problemă. Mai exact, între Roman Abramovich și guvernul Regatului Unit mai există o dispută legată de valoarea exactă a fondurilor rezultate din vânzare și de destinația acestora.

De ce a renunțat oligarhul rus la Chelsea

Amintim de faptul că în 2022, în luna mai, Roman Abramovich a fost nevoit să cedeze echipa londoneză destul de repede. Sancțiunile care au fost impuse atunci îl împiedicau practic să mai continue activitatea clubului.

Și chiar înainte ca tranzacția să fie finalizată, oligarhul rus anunța că întreaga sumă obținută urma să fie direcționată către o fundație menită să sprijine ”toate victimele războiului din Ucraina”.

În ciuda promisiunii sale însă, raportul financiar publicat recent de compania Fordstam Ltd., arată cu totul altceva. Mai exact, conform sursei citate, donația ar fi posibilă doar după achitarea unor datorii restante.

Iar dacă acele datorii erau într-adevăr achitate, atunci fondurile disponibile pentru scopuri umanitare ar scădea semnificativ la aproximativ 1,2 miliarde de euro. Astfel, rămân semne de întrebare în continuare cu privire la sumele de bani.

Guvernul din Marea Britanie vrea ca întreaga sumă să fie folosită pentru sprijinirea Ucrainei. De cealaltă parte, Abramovich a susținut ulterior că fondurile ar trebui împărțite între toți cei afectați de conflict, ”indiferent de naționalitate, inclusiv cetățeni ruși”.

Evident, propunerea a fost respinsă ferm de autoritățile din Londra. Și iată că la mai bine de trei ani distanță, banii rămân în continuare blocați și nu ajung la niciun beneficiar. Chiar și așa, autoritățile britanice speră la o soluționare a situației.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
