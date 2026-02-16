Ce se întâmplă cu banii românilor după noul anunț despre inflația de la începutul lui 2026: „Nu e pentru toată lumea la fel”

ADVERTISEMENT

Prețurile continuă să crească la început de 2026, iar diferențele dintre românii care pot face față scumpirilor și cei care resimt puternic presiunea financiară devin tot mai evidente.

Inflația afectează în continuare bugetele românilor în 2026

Inflația rămâne ridicată în România la început de 2026, deși a înregistrat o ușoară scădere față de sfârșitul anului trecut. Conform , rata anuală a inflației în ianuarie a fost de 9,6%, aproape la nivelul din decembrie 2025.

ADVERTISEMENT

Prețurile de consum au crescut cu 0,86% față de luna precedentă, iar media modificărilor de preț pe ultimele 12 luni a ajuns la 7,7%. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii (+11,59%), mărfuri nealimentare (+9,99%) și alimente (+7,86%).

În sectorul serviciilor, cele mai mari creșteri au vizat biletele CFR (+24,4%), igiena și cosmetica (+17,75%), reparațiile auto (+14,67%) și asistența medicală (+13,16%). Transportul urban s-a scumpit cu 11,23%, cel interurban cu 8,28%, iar chiriile cu 8,27%. Singura reducere a fost la serviciile poștale (-3,44%).

ADVERTISEMENT

Scumpiri semnificative la alimente și mărfuri nealimentare

La mărfurile nealimentare, energia electrică s-a majorat cu 59,33% după eliminarea plafonului de prețuri, energia termică cu 15,61%, combustibilii cu 3,46%, iar cărțile, revistele și ziarele cu 10,1%. Detergenții și medicamentele au crescut cu 9,1%, respectiv 4,09%.

ADVERTISEMENT

Produsele alimentare de bază au continuat să se scumpească: cafeaua (+24,66%), fructele proaspete (+17,14%), zahărul și mierea (+13,83%), ouăle (+13,06%), carnea de bovine (+11,99%), laptele (+10,95%), uleiul (+10,52%) și pâinea (+9,91%). Cartofii și făina au înregistrat ușoare ieftiniri, insuficiente însă pentru a compensa majorările generale.

Prețurile vor rămâne ridicate în 2026

FANATIK a stat de vorbă cu specialistul în economie, Christian Năsulea, pentru a înțelege cum vor evolua prețurile în primele luni ale anului și care este impactul scumpirilor de anul trecut asupra inflației.

ADVERTISEMENT

„Anul trecut, în primele luni, am avut creșteri importante, care ne-au adus în situația de a avea o inflație ce va fi, probabil, persistent mai mare în primele luni ale acestui an, deoarece se va păstra acest fond de creștere cu care venim încă de anul trecut.

De la ianuarie la ianuarie, de la februarie la februarie, vom continua să vedem rate ale inflației destul de ridicate, în ciuda faptului că prognoza emisă de BNR, de exemplu, indică un nivel de 4% la final de an. Este în continuare posibil să ajungem la 4% la final de an, însă asta nu înseamnă că vom vedea rate de creștere semnificativ mai mici în următoarele câteva luni”, a declarat economistul Năsulea, pentru FANATIK.

Eliminarea plafonării la gaz va menține presiunile asupra prețurilor

Analistul subliniază că și că evoluțiile viitoare vor continua să afecteze gospodăriile românilor.

„Urmează să se mai întâmple câteva lucruri. Avem planificată eliminarea schemei de plafonare pentru gazul natural, aflată acum în discuție, precum și introducerea unei scheme care ar urma să o înlocuiască. Rămâne de văzut care vor fi detaliile acesteia, însă, cel mai probabil, va avea și ea consecințe negative, pentru că, de fapt, nimic nu vine gratis.

Indiferent ce ne spun politicienii, chiar dacă afirmă că limitează adaosul sau plafonează prețul pentru noi, acestea sunt distorsiuni de piață pe care, până la urmă, tot ajungem să le plătim, doar că într-un alt mod”, a mai spus analistul economic.

Românii trebuie să se adapteze la prețuri în continuă creștere

Potrivit lui Năsulea, realitatea pentru români rămâne dificilă, iar adaptarea la noile costuri este inevitabilă.

„Cetățenii trebuie, în continuare, să se adapteze, căutând noi surse de venit, schimbându-și locul de muncă, încercând să câștige mai mult, solicitând creșteri salariale și având grijă să țină pasul, pe cât posibil, cu prețurile care au crescut foarte mult în ultimii patru ani și care, după toate semnele, vor continua să crească semnificativ cel puțin și anul acesta.

Un alt lucru care trebuie să fie foarte clar este că și 4% înseamnă mult. Prețurile vor continua să crească mult mai repede decât ar trebui”, completează Năsulea, pentru FANATIK.

Inflația nu afectează pe toată lumea la fel, avertizează expertul în finanțe

Mai departe, expertul în finanțe a afirmat că cetățenii vor trebui să se adapteze în continuare, . Acest poate însemna, de exemplu, negocierea unor salarii mai mari, pentru a ține ritmul cu prețurile care, după toate semnele, vor continua să urce semnificativ pe tot parcursul acestui an.

„Din păcate, nu e pentru toată lumea la fel. Sunt oameni care au abilități și aptitudini și pot ocupa joburi aflate la mare căutare, unde mobilitatea este foarte simplă și unde creșterile salariale au venit oricum, deoarece angajatorii sunt forțați să plătească bine, nepermițându-și să-i piardă.

Năsulea: „Mă refer aici în special la pensionari, care nu prea au variante”

Există și oameni care nu au pregătirea necesară sau care sunt pregătiți în domenii pentru care nu există cerere. Reconversia profesională și căutarea altor oportunități reprezintă, probabil, o variantă mai bună decât să încerce să își caute un loc de muncă în altă parte, în același domeniu.

De asemenea, trebuie să spunem că sunt și oameni care nu prea au variante, iar aici mă refer în special la pensionari. Le rămân foarte puține opțiuni pe care le pot pune în practică, în mod activ, pentru a-și compensa pierderea puterii de cumpărare cauzată de această inflație foarte mare”, ține să mai puncteze profesorul universitar de economie mondială.